"과자 값 100원 올려도 설명하는데... 기탁금 4배로 올리고도 침묵"

"전당대회 기탁금이 4배 올랐어요. 2022년, 2024년, 2025년에 있었던 네 차례의 정기·임시전당대회에서 최고위원 예비경선 기탁금은 500만원이었는데, 갑자기 400%가 올랐습니다. (...) 과자 값이 100원 올라도 회사가 설명을 하는데, 민주당은 기탁금을 4배씩 올리면서도 제대로 된 설명이 없습니다."
8.17 더불어민주당 전당대회 최고위원 후보로 나선 김형남 전 군인권센터 사무국장(아래 후보)이 지난 16~18일 본인 페이스북에 쓴 글이다. 예비경선 최고위원 후보 기탁금이 2000만 원으로 종전보다 4배 인상된 데 대한 최초 문제제기였다. 이후 김민석 당대표 후보에 이어 이재명 대통령까지 19일 "기탁금이 너무 올라 청년 후보들이 힘들어 한다니 아쉽다"고 비판하면서, 기탁금 문제는 당내 뜨거운 감자가 됐다.
현재 민주당의 예비·본경선 기탁금 총액은 당대표 후보의 경우 1억 원, 최고위원 후보의 경우 5천 만원이다(만 39세 이하는 50% 감면). 관련해 김형남 후보는 20일 <오마이뉴스>와의 전화인터뷰에서 "돈 많은 사람만 출마할 수 있는 환경이면 안 되는 것"이라며 재차 기탁금 인상 문제를 지적했다. 그는 "지금은 선거 때마다 다르고 당규에 별도로 정해져 있지 않은데, 차후에는 당규상 정액제로 표기해 경선 때부터 적용하자"고 제안했다.
민주당은 기탁금 인상 이유에 대해 당 안팎에 별도 설명한 적은 없으나, 당원 수 급증으로 인한 선거비용 증가 탓에 기탁금을 올린 것으로 알려졌다. 김 후보는 그러나 이에 대해서도 "(기탁금 인상에 대해) 반드시 설명해야 할 의무가 있는 건 아니겠지만, 이렇게 갑자기 4배씩 올리는 이례적 경우엔 추가 설명이 필요하지 않겠나"라고 지적했다. 기탁금 액수 인상을 선거 공고를 보고 알았는데, 이 또한 후보 등록 전날(29시간 전)에야 알린 것은 문제라는 것이다.
한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 같은날 최고위원회의에서 "과한 기탁금 문제로 지난 주 최고위에서 최고위원들의 문제 제기가 있었다"며 "(저 또한) 선관위원장님께 '과한 기탁금 문제가 제기됐다. 특히 청년 후보에 대한 더 큰 문제 제기가 있었으니 검토해 주시라'고 공식 요청했다. 선관위에서 내일 회의를 개최해 논의할 것"이라고 밝혔다.
김 후보는 지난 3일 최고위원 출마 선언을 했다. (관련 기사: '최고위원 출마' 김형남 "'기득권' 민주당, 이대론 안 돼... 2030 끌어오겠다" https://omn.kr/2ixsy
) 다음은 김 후보와의 일문일답 내용.
"기탁금, 취지는 후보에 책임 부과하겠다는 건데... 지금은 거꾸로 가고 있어"
- 지도부가 기탁금 인상에 대해 사전에 설명했나?
"없었다. 공식적인 설명은 없었고, 별도 안내 없이 기탁금만 공지됐다."
- 청년과 원내·원외 후보 간 기탁금 차이가 있나?
"청년, 만 39세 이하의 경우 50% 감면이 있지만 그 외에 구조적 차이는 거의 없다."
- 기탁금 문제가 왜 중요한가?
"원래 기탁금을 걷는 취지는 후보자에게 일정의 책임을 부과하겠다는 것이다. 즉 후보 책임성을 위한 것이어야 하는데, 현재는 선거 비용을 후보에게 분담시키는 방향으로 변질돼가고 있다."
- 현재 민주당 기탁금 운영 방식의 문제는?
"대한민국은 선거 운동 비용의 일부 또는 전부를 국가가 부담하는 선거 공영제를 대선과 총선 등에서 채택하고 있는데, 이는 돈 많은 사람만 선거에 나올 수 있는 환경이면 안 되기 때문이다. 과거 이재명 전 당대표 시절 선거공영제 취지에 맞춰 기탁금을 대폭 인하한 바 있다. 그런데 민주당은 선거 과정에서 발생하는 비용을 후보자들에게 계속 추가 부담시키는 등 지금 그 반대로 가고 있다. '너무 비싸다, 청년에게 잔인하다'를 넘어서, 이게 비민주적 시스템이라는 문제제기다."
- 후보로서 느끼기에 가장 큰 문제는 무엇인가?
"경선 횟수 등에 따라 금액이 달라지고, 사전 기준이 없어 예측이 불가능하다는 점이다. 지금은 선거 때마다 기탁금이 달라진다. 경선을 몇 번 하느냐 등에 따라서 후보가 내는 금액이 달라진다는 건데, 경선 횟수가 많아지는 건 후보자가 원해서가 아니고 당의 결정에 따른 거잖나. 그런데 후보 입장에선 얼마나 더 추가 납부를 해야 할지도 알 수 없다. 그런 예측 불가능성이 큰 문제라 본다.
목돈을 평소 몇 천 몇 억 쌓아놓고 사는 사람 아니면 나오지 말라는 얘긴가. 저는 본선에 나가면 얼마를 더 내야 되는지도 지난주 후보 등록 끝난 뒤에야 들었다. 후보 입장에선 예상 못한 추가 비용 때문에 본선 진출 후에도 등록을 포기해야 하는 상황도 생길 수 있다."
"이 대통령 '기탁금' 발언, 일반적 입장 표명으로 봤다"
- 이 대통령도 기탁금이 비싸다는 취지로 발언했는데.
"그렇다. 다만 일각에서 말하듯 당무개입이 아니라, 과거 대표 시절 고민했던 선거공영제 관련 일반적인 입장 표명으로 저는 봤다."
- 일부 국민의힘 청년 정치인은 국힘 측 기탁금은 더 비싸다고, '징징대지 말라'는 표현을 쓰기도 했다.
"금액은 두 번째 문제고, 선거를 누구 돈으로 치르는지 원칙의 문제라고 본다. 현재 한국은 공직선거법상 일정 비율 이상 득표하면 돌려주는데, 그 이유는 기회 균등, 즉 당선이 될 수 있는데도 돈이 없어 못 나가는 경우를 없게 하자는 취지인 거다. 그런데 '우리가 더 비싸다' 혹은 '자본주의 사회에서 능력 없는데 왜 출마 하느냐'는 얘기를 하는 건 완전히 반대되는 얘기를 하는 거다. 어디가 더 싸고 비싸고가 중요한 게 아니다."
- 출마 의사를 밝힌 후보들에 기탁금 관련 별도 설명을 하지 않는 게 통상적인가.
"그렇다. 그러니까 통상 당에 설명의 의무가 있지는 않지만, 이렇게 갑자기 4배씩 올리는 이례적인 경우에는 좀 설명이 필요하지 않겠나. 일각에선 미리미리 문제 제기를 했어야지 나중에 왜 비싸다고 지적하냐는데, 선거 공고를 당에서 후보 등록 29시간 전에야 냈다. 그 공고를 보고 선거 요강을 알게 돼 말한 것이다."
- 오늘 오전에 공명선거실천 서약식으로 당대표 후보들, 최고위원 후보들이 다 모였는데 별 이야기가 안 나왔나.
"없었다. 각자 사인만 하고 끝이었다."
- 대안으로 '기탁금 정액제 도입'을 제안했는데, 그게 뭐고 왜 필요하다고 보나.
"현재 다른 선거처럼, 민주당 당규에다가 전당대회 출마 시 필요한 금액이 얼마라고 써넣자는 거다. 이는 후보들이 미리 알고 준비할 수 있도록 예측 가능성을 보장하기 위해서다. 당규 개정이 필요한 사안이라 이번 전당대회에 즉시 적용하기는 어렵겠지만, 향후 당 시스템 개혁을 위해 바꿀 필요가 있다."