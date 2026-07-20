79세 어르신이 스쾃·런지 척척... '2년 꾸준함'이 만든 기적

"너무 유명해지면 안 되는데~ 이렇게 재밌는 강의는 우리만 계속해서 듣고 싶어요."

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큰사진보기 ▲소병진 강사 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"어머니들은 스스로 어떤 사람이라고 생각하세요?"

"나는 착한 사람이에요."

"나는 못난 사람이죠."

"나는 보통 사람이에요."

"나는 행복한 사람이에요."

"나는 즐거운 사람이에요."

"나는 참는 사람이에요."

"여러분은 모두 최적화된 사람입니다. 여러분의 몸은 지금까지 살아온 삶에 맞춰 만들어졌습니다. 농사를 지은 분은 농사에 맞게, 가정을 돌본 분은 그 삶에 맞게 몸이 변했습니다. 지금 여러분의 몸은 그동안 살아온 인생에 가장 최적화된 결과입니다."

"여러분은 지금 무엇에 최적화되어 살아가고 계신가요? 한 번 생각해 보셨으면 좋겠습니다."

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"설움 혼자 지닌 채 고달픈 인생길을 허덕이면서 아 참아야 한다기에 눈물로 보냅니다."

"나는 이 강의가 너무 좋아요. 앞으로도 이런 강의가 많이 열렸으면 좋겠어요. 그런데 또 너무 유명해져서 사람이 많아지면 우리가 못 들을까 걱정도 돼요."

"하나의 운동을 제대로 익히는 것이 훨씬 중요합니다. 동작이 계속 바뀌면 잊어버리기도 쉽고 따라오기 어려울 수 있습니다. 반복을 통해 몸에 익히는 것이 가장 중요합니다."

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"처음 프로그램을 시작했을 때는 근력 위주의 운동을 많이 했습니다. 그때는 따라오기 어려워하는 분들도 많았습니다. 그런데 2년 정도 꾸준히 하다 보니 지금은 근력을 넘어 순발력 운동까지 가능할 정도로 실력이 많이 늘었습니다."

"나이가 들었다는 것은 힘이 약해졌다는 것이 아니라 순발력이 감소했다는 의미이기도 합니다. 그래서 지금은 근력뿐 아니라 순간적으로 힘을 쓰는 능력을 함께 키우는 운동을 많이 하고 있습니다."

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"처음에는 런지가 너무 어려웠어요. 열 번도 못 했습니다. 그런데 집에 가서 계속 연습하고 반복했더니 지금은 스무 개, 서른 개도 할 수 있을 정도가 됐어요."

"정말 그렇습니다. 저는 매주 목요일마다 어르신들이 일주일 동안 얼마나 운동했는지 확인합니다. 그런데 올 때마다 실력이 정말 많이 늘어 있습니다. 저도 깜짝 놀랄 정도입니다."

"지금 어르신들이 하는 운동 가운데는 20~30대도 제대로 못 하는 동작이 있습니다. 그만큼 꾸준히 노력하셨기 때문에 가능한 변화입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

강의가 끝날 무렵, 한 어르신이 웃으며 건넨 농담 한마디에 현장의 분위기가 그대로 담겨 있었다. 누군가는 박수를 치고, 누군가는 고개를 끄덕이며 맞장구를 쳤다. "많이 알려졌으면 좋겠지만, 사람이 너무 많아져 우리가 못 들으면 안 된다"는 농담까지 이어졌다. 그만큼 이들에게 매주 목요일 저녁은 기다려지는 시간이다.지난 7월 9일 목요일 오후 7시, 경남 함양군 안의면 봄날센터에 주민들이 하나둘 모여들기 시작했다. 대부분은 머리가 희끗한 어머니들이었지만 중간중간 아버님들도 눈에 띄었다. 오랜만에 만난 이웃들과 안부를 나누던 주민들은 어느새 자연스럽게 강의실을 가득 메웠다.어르신들이 모인 이유는 '운동하는 사람들' 수업에 참여하기 위해서다. 오늘 강의는 삶을 돌아보고, 서로를 격려하며, 마음을 다독이는 노인 심리 강의와 신체활동이 함께 이뤄졌다.현재 프로그램에는 안의면 주민을 비롯해 서상면 주민들까지 총 37명이 참여하고 있다. 이미 함양군 면단위에서는 일부러 시간을 내 찾아올 정도로 입소문이 난 강의다.강의를 맡고 있는 소병진 강사는 함양뿐 아니라 여러 지방자치단체를 오가며 활동하는 전문 강사다. 지난 5월에는 함양문화예술회관 소공연장에서 열린 제107회 군민자치대학 강사로 초청돼 군민들과도 만난 바 있다.축구선수들의 피지컬 트레이너로 오랜 기간 활동했던 그는 축구계에서 '약손'으로도 불린다. 늘 곧고 푸르게 살아가고 싶다는 마음을 담아 스스로를 '소나무'라는 예명으로 소개했다.수업은 예상과 달리 운동으로 시작하지 않았다. 칠판 앞으로 걸어간 소 강사는 커다랗게 '나는 ○○한 사람'이라고 적었다. 그리고 참석자들을 한 명씩 바라보며 질문을 던졌다.잠시 머뭇거리던 어르신들이 하나둘 입을 열기 시작했다.정답도, 오답도 없는 질문이었다. 하지만 자신을 표현하는 짧은 한마디에는 살아온 세월이 그대로 묻어났다.소 강사는 주민들의 답을 하나하나 받아주며 자연스럽게 이야기를 이어갔다. 중간중간 참석자들의 이름을 직접 부르며 관심사를 언급하기도 하고, 웃음을 유도하는 농담도 곁들였다. 강의실 분위기가 어느새 동네 사랑방처럼 편안하게 바뀌었다.주민들의 이야기를 모두 들은 소 강사는 조용히 말을 이었다.익숙하지 않은 '최적화'라는 단어를 풀어 설명하던 그는 참석자들에게 다시 질문을 던졌다.강의는 일방적인 설명이 아니었다. 스스로를 돌아보고, 서로의 이야기를 들으며 공감하는 시간이 이어졌다.강의 도중 "나는 참는 사람"이라고 말했던 한 어르신이 앞으로 불려 나왔다.소 강사는 웃으며 "그럼 오늘은 얼마나 많이 참았는지 우리 어머니가 좋아하는 노래 한 곡 해보셔야겠습니다"라고 말했다.어르신이 선곡한 '여자의 일생' 노래 가사에는 과거 여성이기에 참아야 했던 구슬픈 이야기가 담겨있다.처음에는 손사래를 치며 부끄러워하던 어르신은 이내 물병 마이크를 잡았다.조심스럽게 시작한 노래는 어느새 끝까지 이어졌고, 주변에 앉아 있던 다른 어르신들도 함께 따라 부르기 시작했다.강의실은 금세 작은 노래교실이 됐다. 웃음소리와 박수가 이어졌고, 서로의 어깨를 토닥이며 응원하는 모습도 자연스럽게 나왔다.오후 8시, 분위기는 다시 운동 교실로 바뀌었다. 하지만 이곳의 운동 방식은 일반적인 체육 프로그램과 조금 달랐다.먼저 지난주에 배웠던 동작을 다시 확인하는 시간이 이어졌다. 새로운 운동을 배우기보다 이전에 익힌 동작을 얼마나 몸에 익혔는지 점검하는 과정이다.소 강사는 "어르신들에게 매주 새로운 운동을 알려드리는 것은 오히려 도움이 되지 않을 수 있다"고 말했다.이날 가장 인상적이었던 장면은 최고령 참가자였다. 79세라는 나이가 무색할 만큼 스쾃과 런지 동작을 자연스럽게 소화했다. 균형도 안정적이었고 자세도 흐트러지지 않았다.젊은 사람도 쉽지 않은 런지 동작을 여러 차례 반복하는 모습에 주변 참가자들도 박수를 보냈다.최고령 참가자가 누구보다 열심히 운동하는 모습을 보니 다른 어르신들도 덩달아 더욱 적극적으로 몸을 움직였다.소 강사는 웃으며 말했다.그는 나이가 들수록 가장 먼저 떨어지는 것이 순발력이라고 설명했다.프로그램은 스쾃과 런지를 기본으로 어깨 운동, 균형감각, 유연성 운동까지 고루 포함된다. 소근육과 대근육을 함께 사용하는 전신운동으로 구성돼 일상생활에서도 도움이 되도록 설계했다.운동이 끝난 뒤 한 어르신은 자신의 변화를 들려줬다.그 말을 들은 소 강사도 크게 공감했다.이어 그는 어르신들의 놀라운 의지에 대해 덧붙여 설명했다.현재는 기본 스쾃과 런지에서 한 단계 더 나아가 순발력을 높이는 응용 동작까지 소화하고 있다. 개인별 운동 능력에 따라 난이도를 조절하는 것도 소 강사의 지도 방식이다. 운동이 서툰 사람에게는 기초부터 차근차근 알려주고, 잘하는 참가자에게는 한 단계 높은 동작을 제시하며 수준별 수업을 진행한다.