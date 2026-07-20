서삼석 "한·중 FTA 상생기금 정부 책임 강조... 이 대통령 발언 환영"

큰사진보기 ▲국회 농해수위원장 서삼석(더불어민주당,전남광주 영암·무안·신안) 의원 ⓒ 서삼석 의원실 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한·중 FTA 2차 협상이 시작된 3일 서울광장에서 한중 FTA 중단 전국 농어민 결의대회를 마친에서 참가자들이 농어민 생존권과 국민 건강권을 위협하는 한중 FTA 중단을 요구하며 거리행진을 벌이고 있다. 이들은 한중 FTA는 농어업 등 취약산업의 막대한 피해를 가져오게 되고 이득을 보는 산업도 불확실성이 높은 국익에 반하는 협상이다고 주장했다. 2012. 7. 3 ⓒ 유성호 관련사진보기

서삼석 국회 농림축산식품해양수산위원장은 20일 이재명 대통령이 '한·중 FTA 농어업 상생협력기금' 미조성 문제를 지적하고 정부 책임을 강조한 데 대해 "국가가 국민과의 약속을 지키겠다는 뜻깊은 결단"이라며 환영했다.앞서 이 대통령은 지난 16일 농림축산식품부 업무보고에서 한·중 FTA 농어업 상생협력기금과 관련해 "농민들에게 1조 원 보전을 약속했으니 정부도 책임을 져야 한다. 이는 신뢰의 문제"라며 부족한 기금에 대해 정부가 책임지는 방안을 검토할 것을 주문했다.이 대통령은 또 "농업은 매우 중요한 안보 전략산업"이라며 식량안보를 지키고 농촌과 농업, 농민을 살리기 위해 농업보조금 확대가 필요하다는 점도 강조했다.한·중 FTA 농어업 상생협력기금은 2015년 한·중 자유무역협정(FTA) 체결 당시 FTA로 피해가 우려되는 농어업인의 경쟁력 강화를 위해 10년간 1조 원 규모로 수혜 기업 등이 자발적으로 조성하기로 한 민간 상생기금이다.'자발적 조성'인 탓에 약속한 10년이 지났지만 조성된 금액은 3000억 원 수준에 그치고 있다. 이에 따라 농어업계에서는 '기금 미조성은 국가 신뢰의 문제'라는 지적이 제기돼 왔다.서 위원장은 기금 미조성에 대해 이 대통령이 정부 책임을 강조한 데 대해 "대통령의 결단은 가장 큰 희생을 감내한 농어업인에 대한 국가의 책임을 다시 확인한 것으로, 약속은 반드시 이행돼야 한다"고 밝혔다.서 위원장은 아울러 그동안 기금 조성이 지연된 데 대해 전임 정부뿐 아니라 출연 약속을 이행하지 않은 기업 역시 책임에서 자유로울 수 없다고 지적했다.이 대통령이 증시 활성화에 따른 농어촌특별세 세수 증가를 언급하며 재원 마련 가능성을 제시한 데 대해서도 긍정 평가했다. 개방적 통상정책으로 국가 전체가 혜택을 얻는 만큼, 시장 개방으로 피해를 입은 농어업인에게 실질적인 지원을 확대하는 것은 국가의 당연한 책무라는 취지다.서 위원장은 한·중 FTA 상생협력기금 조성과 농업보조금 확대는 별개의 정책이 아니라 국가가 농어업인에게 약속한 책임을 이행하는 과정이라는 점도 강조했다. 아울러 최근 호남 반도체 클러스터 조성 지원에 이어, 이번 조치 역시 국가 균형발전과 농어업을 중시하는 정부의 의지를 보여주는 의미 있는 정책이라고 평가했다.서 위원장은 "이제 대통령의 결단을 정부와 기업, 국회가 함께 행동으로 뒷받침해야 한다"며 "정부는 정부대로, 기업은 기업대로 상생협력기금 조성에 속도를 내고, 국회도 관련 법률과 예산 지원을 서둘러 농어업인이 체감할 수 있는 성과를 만들어야 한다"고 말했다.