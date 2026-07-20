보령 해경, 양식장서 해삼 훔쳐 팔아온 일당 8명 검거

큰사진보기 ▲충남 보령해양경찰서 ⓒ 보령해경 제공 관련사진보기

AD

서해안 일대의 양식장에서 해삼을 훔쳐 팔아온 일당이 해경에 붙잡혔다.보령해양경찰서(서장 이근영)는 20일 충남 서해안 일대 양식장 해역에서 해삼을 조직적으로 불법 포획·유통한 일당 8명을 검거했다고 밝혔다.해경에 따르면, 이들은 지난 4월 한달간 선박과 잠수부를 동원해 서해안 일대 양식장에서 약 1600만원(1,078kg)상당의 해삼을 불법 포획한 뒤 보관·유통한 혐의를 받고 있다.또 주범은 범행 장소 물색과 인력 모집 등 범행을 총괄했고, 공범들은 잠수 작업, 단속 감시, 선박·공기통제공, 포획물 보관 및 매수 알선 등 역할을 나눠 조직적으로 범행에 가담한 것으로 전해졌다。보령 해경은 "어선 운항기록, CCTV, 계좌추적 및 통신자료 등을종합 분석해 이들의 공모 관계를 규명했다"라고 발혔다.보령해양경찰서 관계자는 "양식장 수산자원을 노리는 조직적 불법 포획·유통은 어업인의 생계를 위협하는 중대한 범죄"라며 유사범죄에 대해서도 "끝까지 추적·검거하는 등 엄정 대응하겠다"라고 말했다.