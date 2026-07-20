청양군수 "기본소득 효과 한계"... 청년 집중 지원으로 방향 전환

▲주말 생활 인구 늘리는 시스템으로 체질 개선 20일 목면을 방문한 김홍열 청양군수가 인구 감소 문제에 대한 기존의 고정관념을 탈피하고, 실질적인 ‘생활 인구’ 유입을 통한 군정 방향의 대전환을 강조했다. 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲20일 목면을 끝으로 10개 읍·면 주민과의 대화를 성공적으로 마무리 한 김홍열 군수는 "주민 여러분이 들려주신 소중한 말씀을 군정의 밑거름 삼아, 군민이 피부로 체감할 수 있는 따뜻하고 든든한 행정을 펼치겠다"고 전했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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20일 충남 청양군 목면을 방문한 김홍열 청양군수가 인구 감소 문제에 대한 기존의 고정관념을 탈피하고, 실질적인 '생활 인구' 유입을 통한 군정 방향의 대전환을 강조했다.김 군수는 이날 군민과의 대화에서 군정 목표로 ▲ 군민이 체감하는 행복한 청양 ▲ 일자리가 넘쳐나는 활력 청양 ▲ 사람이 찾아오는 힐링 청양 등을 제시했다.이 과정에서 김 군수는 인구 증대에 대한 현실적인 진단을 내놓았다."청양군 인구가 한때 기본소득의 영향으로 3만 명 선을 회복하기도 했으나 현재는 효과가 감소해 3만 40여 명 수준으로 다시 떨어지고 있다"고 밝힌 김 군수는 "대기업 유치나 인구의 지속적인 증가는 현실적으로 어려운 부분이며, 대도시로의 인구 쏠림은 전 세계적인 현상이다"고 말했다.특히 청양군의 재정자립도가 8.9%로 하락한 점을 언급하며, 현 상태에서 인구 늘리기 정책만을 고수하는 것은 한계가 있다고 지적했다.김 군수는 이에 대한 해법으로 '주말 생활 인구'의 극대화를 제안하면서 "평일(월~목요일)에는 군민들이 내실 있게 삶을 꾸려가고, 금·토·일요일에는 청양군 인구의 10배에 달하는 외지인이 찾아올 수 있도록 관광 및 힐링 시스템을 전면 개편해야 한다"는 구상을 밝혔다.또한 실질적인 청년 유입을 위한 정책적 대안도 제시했다.김 군수는 "최근 농림축산식품부 장관을 만난 자리에서 30세부터 50세까지의 청년층에게 개인당 월 50만 원씩 지원하는 파격적인 정책을 제안한 바 있다"며 "단순한 일회성 수당보다는 농촌의 허리가 될 수 있는 특정 연령층을 타깃으로 한 집중 지원이 필요하다"고 강조했다.이날 목면을 끝으로 10개 읍·면 주민과의 대화를 성공적으로 마무리 한 김홍열 군수는 "주민 여러분이 들려주신 소중한 말씀을 군정의 밑거름 삼아, 군민이 피부로 체감할 수 있는 따뜻하고 든든한 행정을 펼치겠다"고 전했다.