울산 공론화 조례 부결... 김상욱 "왜 반대하는지 모르겠다"

큰사진보기 ▲울산광역시의회(의장 이영해)가 20일 시의회 본회의장에서 제265회 임시회 제4차 본회의를 열고 제9대 의회의 첫 임시회 의정활동을 마무리했다. ⓒ 울산시의회 제공 관련사진보기

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울산광역시의회(의장 이영해)가 20일 시의회 본회의장에서 제265회 임시회 제4차 본회의를 열고 제9대 의회의 첫 임시회 의정활동을 마무리했다. 하지만 첫 임시회는 더불어민주당 시장과 다수당 국민의힘 시의원들의 힘 겨루기를 확인시켜 주면서 앞으로 울산시정의 험로를 예고했다.앞서 지난 16일 울산시의회 행정자치위원회는 임시회를 열고 '울산시 공론화 추진에 관한 조례안'을 표결에 부쳐 찬성 1명(민주당), 반대 4명(국민의힘)으로 부결했다.민주당 조성철 시의원이 발의한 이 조례안은 "시장이 공론화 의제를 제안하면 전문가, 시의회 추천자 등 중에서 시장이 위촉할 수 있는 10명 이내로 구성된 공론화위원회가 공론화 실시 여부를 결정하도록"하고 있다.김상욱 시장은 취임 후 전임 김두겸 시장이 추진한 '울산도시철도 1호선' 건설과 '시민야구단 울산웨일스' 예산 지원 등을 공론화를 통해 계속 여부를 결정하겠다고 바 있다. 따라서 이 조례도 그 연장선이었다.하지만 이날 조례안 심사에서 국민의힘 김대영 시의원은 공론화 추진안 조례를 부결시키며 "공론화위원회 참여자가 어떤 사람이 되느냐에 따라서 결과가 달라진다"라며 "만약에 정말 공정성을 가지고 얘기하자면 연령, 성별, 직업, 지역, 정치적 편향, 이해관계 이런 거 다 따져야 되지 않겠나"라고 말했다.이어 "전임 시장이 한 것 다 엎고 싶은데, 정치적 리스크가 있으니까 공론화위원회를 앞세워서 시민, 그리고 숙의 민주주의 미사여구를 넣어서 공론화위원회 뒤에 숨어서 책임 면피하겠다는 거 아닌가"라며 "이 조례 한마디로 '결정은 내가 책임은 네가' 로 정리된다"라고 밝혔다.한편 조례안 부결에 대해 김상욱 시장은 자신의 유뷰트 방송을 통해 "제가 공론화위원회 조례 발의를 부탁 드렸는데, 국민의힘 울산시의회 의원님들께서 왜 반대하죠"라며 "공론화위원회는 말 그대로 지금까지는 시장이 혼자 마음대로 결정하던 것을 그렇게 하지 않고 공론화위원회를 통해서 시민들의 공론을 모으는 것"이라고 말했다.이어 "시장의 권한이 더 강화되는 것이 아니고 시장이 어떤 결정을 내릴 때 시민들의 의견을 더 적극적으로 듣고 거기에 따르겠다라는 취지"라며 "그 과정을 통해서 중요한 시정을 결정할 때 시민들께 열심히 설명드리고 알려서 시민들도 함께 고민하고 함께 결정하게 하는 건데 왜 반대하는 건지 잘 모르겠다"라고 반박했다.