도로 확장 공사로 산지 '붕괴 우려'... 충남도 "신속하게 공사할 것"

큰사진보기 ▲충남 홍성군 은하면의 한 도로。 우기가 오면서 도로 옆 산지가 절개된 상태로 공사가 중단됐다。 ⓒ 이재환 관련사진보기

▲도로 확장 공사현장 충남 홍성군 은하면 도로 확장 공사 현장。 이재환 관련영상보기

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19일 오후, 충남 홍성군의 한 도로 확장공사 현장은 절단면이 그대로 드러나 있었다. 이 지역을 이동하는 일부 운전자들은 '절단면이 도로와 가깝고 붕괴 우려가 있다'라며 불안감을 토로하고 있다.이 지역을 자주 오간다고 밝힌 한 운전자는 "비가 올 때마다 토사가 조금씩 쓸려 내려오고 있다. 폭우가 쏟아지면 (깎아 놓은) 산지의 흙이 도로 쪽으로 무너져 내리는 것은 아닌지 늘 불안하다"라고 말했다.또 다른 운전자도 "결국 산을 절개하는 것 같은데 안전을 위해 신속하게 공사를 할 필요가 있어 보인다"라고 말했다.해당 공사는 홍성군이 아닌 충청남도(지사 박수현) 관할로 파악됐다. 홍성군 은하면과 광천(서해안 고속도로) 나들목을 잇는 기존 도로를 4차선으로 확장하는 공사이다. 지난 2024년 7월 착공해 오는 2029년 7월 16일 준공을 목표로 하고 있다. 공사 구간은 목현 회전교차로에서 광천IC까지 3.67km이다.충남도 건설본부 관계자는 "우기에 대비해서 방수포로 덮어 놓은 상태이다. 그런데도 (토사가) 유실되는 부분이 있다. 수시로 현장 점검을 하고 있다. 도로로 유실된 경우, 즉각 적인 조치를 취하고 있다"라고 말했다.하지만 주민들이 걱정하는 것은 산지 절단면의 '붕괴 사고'이다. 이에 대해 충남도 관계자는 "우기가 겹쳐서 지연되고 있다. 최대한 빠르게 공사를 할 계획"이라고 말했다.홍성군 관계자도 "(관할은 아니지만) 홍성군 차원에서도 현장을 점검할 것이다. 충남도와도 계속 소통을 할 계획"이라고 말했다.