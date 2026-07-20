이란 전쟁 확대 우려... 미군 추가 사망으로 부담 커진 트럼프

큰사진보기 ▲대국민연설하는 도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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미국과 이란의 양해각서 서명으로 연장된 휴전이 사실상 깨진 가운데 7일 시작된 미국의 공격이 계속되고 있다. 미군 중부사령부는 사회관계망을 통해 미국 동부시간으로 19일 저녁 7시(한국시간 20일 오전 8시) 이란에 대한 새로운 공격을 시작했다"고 밝혔다. 그러면서 이번 공격은 "9일째 계속되는 야간 공격으로 이란의 무력이 약화할 때까지 (공격이) 계속될 것"라고 밝혔다.이번 공격은 19일 중부사령부가 전날인 18일 이라크 북부에서 추락한 이란 폭격 드론의 폭발물을 처리하던 중 한 명의 미군이 사망했다고 발표한 후 이뤄졌다. 중부사령부에 따르면 하루 전인 17일에도 이란의 요르단 미군기지 공격으로 미군 2명이 사망했고 한 명이 실종됐다. 실종자는 후에 사망으로 확인됐다. 이로써 미군 사망자는 17명으로 늘었다.이란에 대한 미국의 공격 재개 이후 미군 사망자가 연이어 나오면서 미국 내에서는 이란 전쟁 장기화와 그로 인한 미군 사망 증가에 대한 우려가 확산하고 있다. 심지어 20년 동안 계속됐던 아프간 전쟁처럼 '영원한 전쟁(forever war)'에 갇히는 것 아니냐는 말까지 나오고 있다.이런 우려까지 나오는 이유는 월등한 전력으로 이란의 무력을 약화시키겠다는 미국의 목표가 과연 성과를 낼 수 있는지, 그리고 무력 약화가 이란의 공격 의지를 꺾는 요인이 될 수 있는지에 대한 의문이 커지고 있기 때문이다.요르단에서 2명의 미군이 사망한 뒤 중부사령부는 사회관계망을 통해 공격의 목적이 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)에 대한 "신속한 처벌"과 동시에 "상선을 위협하는 이란의 능력을 약화시키는 것"이라고 밝혔다. 그러나 하루 뒤 다시 미군 사망자가 발생했다. 이는 미군 피해를 가져오는 건 미국과 이란의 전력 차이가 아니라 이란의 공격 의지라는 걸 다시 확인해주었다.7일 미국의 대규모 공격이 재개된 이후 이란은 한 번도 미국의 공격을 그냥 넘기지 않았다. 공격에 대응해 곧장 중동 국가들에 있는 미군 기지를 공격했고 그 결과가 바로 연이어 발생한 미군 사망자였다. 이란의 공격이 계속되면서 미군 기지가 입은 피해도 클 것으로 보이지만 미국은 이들 기지가 입은 상세한 피해 규모를 공개하지 않고 있다.미국의 전면 공격으로 시작된 전쟁 재개와 그로 인한 미군 피해로 야기된 부담은 휴전을 깨고 어렵게 서명한 양해각서까지 무효화시킨 트럼프 대통령에게 돌아갈 수밖에 없다. 사실 트럼프 대통령은 전쟁 재개로 악화한 상황을 애써 피하려고 했다. 이런 이유로 17일 있은 대국민 연설에서 트럼프 대통령은 가장 크게 관심이 쏠렸던 이란 전쟁에 대해서는 상세한 언급을 피했다. 단지 "이기고 있다"면서 "곧 결실을 보게 될 것"이라고만 언급했다.이날 연설은 부정선거 주장에 초점이 맞춰졌고 이는 이란 전쟁 때문에 불리해진 중간선거를 앞두고 돌파구를 찾으려는 시도였다. 그러나 연설 다음 날인 18일과 19일 연달아 미군 사망자가 확인되면서 애써 이란 전쟁을 외면하려던 트럼프 대통령의 시도는 실패했다.18일 트럼프 대통령은 미군 사망에 대해 묻는 기자에게 "아주 슬픈 일"이라면서 "그들은 국가를 위해 봉사했다"고 말했다. 그러면서 "(병사들은) 죽을 때까지 절대 이란에 핵무기를 허용하지 않기 위해 싸울 것"이라고 덧붙였다. 그러나 전쟁이 재개되고 이틀 만에 3명의 미군 사망자가 나온 상황에 대해 트럼프 대통령에게 책임을 묻는 여론은 높아질 수밖에 없다. 상선 공격과 관련해 이란에 적절한 경고를 주고 끝날 수 있었음에도 이란 전역을 공격해 휴전을 깬 건 트럼프 대통령이고, 그로 인해 미군 사망자가 생겼기 때문이다.트럼프 대통령이 안을 부담은 여기서 그치지 않는다. 이란의 대응 공격이 계속되면 중동 지역 국가들의 피해도 커질 수밖에 없기 때문이다. 쿠웨이트, 요르단, 바레인, 사우디아라비아 등은 이란의 보복 공격을 우려하고 있다. 실제 쿠웨이트는 이란의 해수 담수화 시설과 발전소 등 민간시설 공격으로 큰 피해를 입었다. 다른 국가들도 민간시설이 이란의 표적이 될 것을 우려하고 있다.걸프협력회의(GCC)는 18일 성명에서 민간시설을 표적으로 삼는 이란의 공격을 규탄하면서 "국제법 위반"이라고 강조했다. 그러나 휴전 이전 상황에서 봤던 것처럼 이란이 미국 공격에 대응해 중동 국가들을 계속 공격할 가능성은 매우 높다.미국이 이란의 민간시설을 공격해 파괴하는 상황에서는 더욱 그렇다. 17일 이란 국영 TV는 미국이 이란 남부 지역의 다리, 에너지 시설, 항구, 공항 등을 공격했다고 보도했다. 이후 이란 에너지부는 국민들에게 전기와 에어컨 사용을 줄일 것을 요청했다. BBC는 다리 파괴 등을 자체적으로 확인했다고 보도했다.민간시설 파괴에 대한 BBC의 질문에 백악관 대변인은 "병참 기반시설을 포함한 군사 목표물만을 공격했다"고 답했다. 그러나 트럼프 대통령은 이미 이란 민간시설에 대한 공격을 예고한 바 있다. 15일 <폭스뉴스>와의 인터뷰에서 트럼프 대통령은 이란이 협상장으로 돌아오지 않으면 "발전소와 다리를 공격할 것"이라고 경고했다. 미국의 이란 민간시설 공격은 이런 경고를 실행에 옮긴 것으로 볼 수 있다.민간시설에 대한 공격은 전쟁범죄다. 미국은 병참과 관련된 시설임을 주장하며 민간시설 공격을 정당화하고 있지만 이는 궁색한 변명으로 밖에 볼 수 없다. 이란 민간시설 공격은 이미 미국의 전쟁범죄에 대한 비판을 부르고 있고 트럼프 대통령은 이에 대한 부담 또한 지게 됐다.이란 전쟁 재개와 그로 인한 인명 및 민간시설 피해는 트럼프 대통령의 어리석은 결정 때문이다. 이는 2월 28일 이스라엘과 함께 이란을 공격해 전쟁을 시작한 상황과 크게 다르지 않다. 미국은 당시 구체적이고 실효성 있는 전략이 없는 가운데 단지 무력으로 이란을 굴복시킬 수 있다는 기대에 의존해 전쟁을 시작했다. 그러나 이란의 끈질긴 무력 대응으로 모든 예측은 빗나갔다. 이번에도 트럼프 대통령은 같은 선택을 했고 역시 무력으로 이란을 꺾을 수 있다고 생각하고 있다. 그러나 전쟁 시작 때보다 증오와 복수심이 커진 이란의 무력 대응 의지를 꺾는 건 거의 불가능해 보인다.이란 전쟁을 시작한 건 트럼프 대통령이고 전쟁이 계속되고 있는 건 이란이 미국의 공격에 대응하는 공격을 계속하고 있기 때문이다. 이는 미국이 공격을 멈추면 이란도 공격을 멈출 수밖에 없음을 의미한다. 그러나 같은 실수를 반복하고 있는 트럼프 대통령이 자신이 원하는 대로 곧 전쟁을 끝낼 결단을 내릴 수 있을지, 그렇다면 그게 언제일지 등은 예측하기 힘든 상황이다.