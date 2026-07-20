'장동혁 호위무사' 박준태, "올공 행보 평가? 실명으로 하라" 압박

큰사진보기 ▲박준태 비서실장, 장동혁 대표 건강 상태·당무 복귀 시점 브리핑국민의힘 박준태 당 대표 비서실장이 지난 6월 22일 국회 소통관에서 의료진의 권고에 따라 입원 치료를 받고 있는 장동혁 대표의 건강 상태와 당무 복귀 시점에 대해 브리핑하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲올림픽공원 찾은 장동혁 대표6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 이어진 17일 국민의힘 장동혁 대표가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞으로 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

▲장동혁 "대통령이 참정권 박탈한다면 국민이 대통령 권력 박탈할 것" 유성호 관련영상보기

장동혁 국민의힘 대표의 호위무사이자 복심(腹心)으로 불리는 박준태 당대표 비서실장이 장 대표의 장외 정치에 대한 부정 평가를 두고 불편한 심기를 내비쳤다. 최근 당 안팎에선 장 대표의 올림픽공원 및 지역 집회 참석을 두고 "임기 연장용"이라는 해석과 함께 소속 의원들의 참여가 저조하다는 평가가 이어지는 상황이다.박 실장은 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의 직후 취재진과 만나 "최근 장 대표의 올림픽공원 행보와 관련해 일각에서 제가 도저히 받아들일 수 없는 평가들이 나오고 있다"라며 운을 뗐다. 이어 "정치인이 시민들이 모여있는 현장을 방문하는 것은 당연한 일"이라며 "국민을 대표하는 국회의원이라면 마땅히 해야 할 일"이라고 설명했다.그러면서 "지금 올림픽공원에는 생업을 잠시 접어두고 그곳에 나와 있는 시민과 청년들이 있다. 비가 와도, 땀이 비처럼 흘러도 참정권을 수호하겠다는 마음으로 현장을 지키고 계신 것"이라며 "그렇다면 정치인들은 그분들께 미안하고 감사한 마음을 가지고 일말의 책임 의식을 느껴야 한다"라고 했다.박 실장은 "이런 와중에 '당대표가 올림픽공원 현장에 나갔기 때문에 나는 함께할 수 없다' 또는 '당대표가 본인 임기를 지키기 위한 수단으로 그곳에 나와 있는 것'이라는 취지로 말씀하는 분들이 있는 것 같다"면서 "국민을 중심에 두고 정치하는 분이라면 도저히 나올 수 없는 발언이다. 그런 말씀을 하시려면 앞으로는 실명으로 하라"고 했다.또 "파악한 바로는 지금까지 우리 당 소속 의원 중 40명이 조금 넘는 분들이 올림픽공원 현장에 방문한 것으로 확인된다"며 "현장 시민들도 누가 그곳을 찾았는지, 누가 그 현장을 외면하고 있는지 평가하고 있는 것 같다"라고 부연했다.그러면서 "아름다운 시민운동에 동참하지 않는다면 훗날 참정권을 지키기 위해 거리로 나온 시민들의 열망을 외면한 정치인으로 평가되고 기록될 것이다. 그리고 국민에 의해 그 정치인은 외면될 것이다. 국민 참정권을 지키기 위한 이 길에 계파나 정치적 노선과 관련 없이 우리 당 소속 모든 의원이 함께해달라"라며 말을 마쳤다.최근 2주간 장 대표를 따라 집회 현장을 찾은 의원은 중복을 제외하고 약 10명 정도였다. 지난 17일 올림픽공원 집회에 참여한 국민의힘 소속 의원은 박 실장을 비롯해 박대출·박충권·서천호·주진우 의원 등 소수의 당권파에 그쳤다. 또 지난 8·12·15일엔 각각 인천, 부산, 전남·광주 집회 현장을 찾았지만 당내 의원 다수가 불참했다.인천의 경우 지역 의원(배준영·윤상현)이 모두 참석하지 않은 채 당권파인 박 실장과 김민전·박대출·정희용 의원만 동참했고, 부산은 당권파 김장겸·서천호·신동욱 의원을 비롯, 지역 의원 17명 중엔 이헌승·조승환 의원 2명만 함께 했다. 전남·광주 역시 박 실장과 국민의힘 전북도당위원장인 조배숙 의원만 참여했다.한편 장 대표는 이날 최고위 회의에서 "헌법을 짓밟은 이 정권이 자신들만의 제헌절을 보낼 때 청년과 시민들은 특검과 재선거를 외치며 광장을 지켰다"며 "정권이 헌법을 무너뜨리려 하면 국민이 정권을 무너뜨릴 것이다. 대통령이 참정권을 박탈하려 한다면 국민이 대통령의 권력을 박탈할 것"이라고 경고했다.