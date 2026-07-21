김민수 "국방은 개혁 대상 아닌 강화 대상"... 이재명 정부 정책 비판

큰사진보기 ▲김민수 국민의힘 최고위원이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 장동혁 대표의 사퇴를 요구한 우재준 청년최고위원에게 사퇴할 것을 요구하고 있다. 가운데는 장동혁 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

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김민수 국민의힘 최고위원이 이재명 정부의 국방개혁 방향과 채무 탕감 정책을 비판했다.김 최고위원은 지난 20일 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 "장교 출신인 제가 면제자인 이재명 대통령과 방위병 출신인 안규백 국방부 장관에게 묻는다"며 발언을 시작했다.그는 정부가 추진 중인 국방개혁과 관련해 "국방은 개혁의 대상이 아니라 강화의 대상"이라며 정책 추진 방향에 의문을 제기했다.이어 "국방개혁 청사진은 10월에 발표하고, 전문가 의견 수렴은 이후에 진행하겠다고 하면서 예산부터 편성하겠다는 것은 순서가 뒤바뀐 것"이라며 정부의 정책 추진 방식이 명확하지 않다고 비판했다.김 최고위원은 군의 합동성 강화를 위해 조직을 통합하는 방식에도 "군의 합동성은 단순한 조직 통합으로 해결될 문제가 아니다"라며 "작전 수준 강화, 군 체계 강화, 한·미 연합훈련 강화와 같은 방향으로 진행해야 한다"고 주장했다.또한 군 입찰 비리 근절과 인사제도 개선, 군사기밀 및 국방 보안 강화 등을 우선 추진해야 한다며 조직 개편보다 실질적인 국방 역량 강화가 필요하다고 강조했다.김 최고위원은 이재명 정부의 채무 탕감 정책에 대해서도 문제를 제기했다. 그는 국민의 빚을 탕감하는 정책보다 불법 사채업자에 대한 단속과 조사가 우선돼야 한다고 주장했다.특히 그는 "불법 사채업자들이 법정 최고금리를 초과한 이자를 요구하고 있는지 조사해야 한다"며 청소년 도박 문제와 연계된 불법 사채 문제도 심각하다고 지적했다. 이어 최근 중·고등학교 주변까지 불법 사채 문제가 확산하고 있다며 관계 당국의 강력한 대응을 촉구했다.김 최고위원은 "국민의 빚을 탕감하는 것보다 조폭과의 전쟁을 선포해야 한다"고 주장했다.마지막으로 그는 이재명 대통령과 관련한 재판이 다시 진행돼야 한다고 주장하며 이날 최고위원회의 발언을 마무리했다.