"복숭아 사러 왔다가 즐기는 축제로"...격식 걷어낸 조치원복숭아축제, 올해도 진화 계속

큰사진보기 ▲김회산 도농상생국장은 오늘(20일) 세종시 브리핑실에서 ‘제24회 세종 조치원복숭아축제’에 대해 설명하는 기자회견을 열었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲20일 제24회 세종 조치원복숭아축제’에 대해 설명하는 김회산 도농상생국장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일부터 26일까지 3일간 열리는 제24회 세종조치원복숭아 축제가 더욱 풍성해질 전망이다. ⓒ 세종시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

올해로 24회를 맞이하는 '세종 조치원복숭아축제'가 오는 24일부터 26일까지 3일간 세종시민운동장과 도도리파크 일원에서 열린다.세종 조치원복숭아축제는 118년의 재배 역사를 자랑하는 조치원복숭아를 널리 알리고, 농가 소득 증대와 지역 상권을 살리기 위해 열리는 세종시 대표 여름 축제다. 특히 매년 과감한 변신을 시도하며 체류형 여름 축제로 진화를 거듭하고 있다는 평을 받는다.김회산 세종시 도농상생국장은 20일 기자회견을 열고 "올해 축제는 '복숭아를 사러 왔다가 하루를 즐기고 가는' 감동과 체류형 축제를 목표로 공연, 체험, 먹거리, 야간 콘텐츠를 전년 대비 대폭 확대했다"며 추진 계획을 발표했다.세종시는 이번 축제를 통해 지난해 성과를 뛰어넘는 방문객 12만 명(지난해 10만 7000명) 유치, 복숭아 1만 7000상자(지난해 1만 5270상자) 판매를 목표로 삼았다. 이에 따른 직접 경제효과 역시 지난해 24억 원에서 올해 30억 원 수준으로 상향해 지역 상권 활성화에 총력을 기울인다는 방침이다.이번 축제에서 가장 눈길을 끄는 대목은 과감한 '의식 탈피'다. 세종시는 축제의 주인공인 방문객에게 온전히 집중하기 위해 의전 위주의 형식적인 개회식을 전면 폐지했다. 내외빈 인사는 118m 가래떡 뽑기나 피치비어나잇 등 주요 프로그램 진행 중에 자연스럽게 녹아들도록 기획하여 방문객 중심의 축제로 거듭나겠다는 의지를 확실히 했다. 기존의 종이 초청장 우편 발송(지난해 537명) 방식 또한 모바일 발송으로 전면 전환하며 격식을 걷어냈다.올해 축제는 지난해 선보인 블랙이글스 에어쇼 등의 기존 틀에서 벗어나 이색적인 신규 콘텐츠를 대거 선보인다. 대표적으로 연서면 항공대대와 협력해 신설한 '헬기탑승체험'이 있다. 축제 기간 중 25일과 26일 이틀간 운영되며, 탑승객들은 하늘에서 세종시의 자연경관과 축제장을 한눈에 감상하는 특별한 경험을 할 수 있다.또한 올해 고복저수지 야외수영장이 운영되지 않는 점을 고려해, 도도리파크 인접 유휴 습지구역을 매립해 대규모 물놀이 시설을 조성했다. 워터슬라이드, 워터풀, 유아풀, 황토풀 등을 설치해 가족 단위 방문객들에게 시원한 피서 공간을 제공할 예정이다. 주민들이 그동안 갈고닦은 실력을 뽐내는 주민자치 프로그램 공연인 '읍면동의 날'도 올해 새롭게 추가되어 화합의 자리를 다진다.야간 콘텐츠가 한층 강화되면서 축제 운영 시간은 지난해 밤 10시에서 올해 밤 11시까지로 1시간 연장됐다. 대표 야간 프로그램인 '피치비어나잇'은 지난해 첫선을 보인 데 이어 올해는 지역 대표 먹거리인 '조치원파닭'을 전격 연계해 먹거리를 더욱 풍성하게 구성했다. 25일에는 대학생 댄스동아리 공연과 함께 가수 홍진영, DJ 박명수·주디, 트로트 가수 손헌수 등이 출연해 축제장 분위기를 뜨겁게 달굴 예정이다. 시는 방문객들이 편안하게 먹거리를 즐길 수 있도록 1200석 규모의 좌석을 마련했다.지난해 각 1회씩 진행되어 아쉬움을 남겼던 '복숭아 화채 나눔'과 조치원복숭아의 역사를 상징하는 '118m 복숭아 가래떡 뽑기' 행사는 올해 각 2회로 확대 운영된다. 이외에도 '118개 LED 소원 풍등 날리기', '황금 복숭아를 찾아라', 게릴라 물총 싸움인 '복숭아 팡팡! 물총 대첩' 등 시민 참여형 프로그램이 축제 기간 내내 이어진다.방문객들이 가장 관심을 가지는 복숭아 특별 판매전은 지난해 물량이 조기 소진되었던 점을 감안해 전년 대비 2000상자 이상의 판매 물량을 추가로 확보했다. 판매 가격은 가격 안정화를 위해 지난해와 동일하게 동결했다. 3kg 1상자 기준으로 과수 크기에 따라 2만 원(11~12과), 2만 4000원(9~10과), 2만 8000원(7~8과)에 구매할 수 있다.특히 올해는 농가들의 개별 판매 수고를 덜고 방문객의 구매 편의를 높이기 위해 판매 방식을 조치원농협으로 일원화했다. 개별 농가가 각각 판매장을 운영하여 소비자가 직접 운반해야 했던 지난해와 달리, 올해는 농협이 축제장에서 대행 판매하는 시스템을 구축하고 축제장 내에 '복숭아 보관 부스'를 신설해 무거운 상자를 들고 다녀야 하는 불편을 없앴다.한여름 폭염 속에서 진행되는 만큼 무더위 및 안전 대책도 지난해보다 한층 꼼꼼해졌다. 지난해 제공된 생수, 이동식 에어컨, 냉방 버스(6대) 등에 더해 올해는 콘테이너 냉방쉼터 3개소, 대형 쿨링포그존, 이동식 쿨링미스트, 관람석 그늘막 등을 대폭 확충하여 온열질환 예방 조치를 강화했다.또한 교통 혼잡을 줄이기 위해 행사장 주변에 1400여 면의 주차 공간을 확보했으며, 고려대 동문 주차장과 도담동 싱싱장터에서 행사장으로 향하는 셔틀버스 2개 노선(총 6대)을 축제 마감 시간 이후인 밤 11시 30분까지 운영할 계획이다.김회산 국장은 "시축제장을 찾아주시는 모든 분이 안전하고 쾌적한 환경에서 축제를 즐기실 수 있도록 마지막까지 빈틈없이 준비하겠다"며 "농업과 문화·관광이 함께 성장하는 상생 모델을 만들어 나갈 수 있도록 전국의 관광객 여러분께서도 세종을 찾아 조치원복숭아의 맛과 멋, 그리고 세종의 여름을 마음껏 즐겨주시기 바란다"고 말했다.