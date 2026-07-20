'윤 정부 감사원 사무총장' 유병호, '관저 이전 부실감사 의혹' 구속 기로

큰사진보기 ▲직권남용 혐의로 구속영장이 청구된 유병호 감사원 감사위원(차관급)이 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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윤석열 정부 시절 대통령실 관저 이전 감사에 부당하게 개입했다는 의혹을 받는 유병호 감사원 감사위원(전 감사원 사무총장)이 쏟아지는 질문에 침묵한 채 구속영장 심사에 출석했다.서울중앙지방법원 이종록 영장전담 부장판사 심리로 20일 오전 10시부터 유 감사위원에 대한 구속영장실질심사(직권남용 권리행사방해 혐의)가 진행되고 있다.이날 오전 9시 39분께 법원 청사에 도착한 유 감사위원은 '오늘 심사에서 어떤 점을 소명할 것인가', '관저 이전 봐주기 감사 혐의를 인정하느냐', '최재형 전 감사원장을 변호인으로 선임한 이유는 무엇인가' 등 취재진의 질문에 목례만 한 채 답하지 않고 법정으로 들어섰다.종합특검(특별검사 권창영)의 진을종 특검보는 취재진과 만나 "당시 피감기관이던 대통령실의 청탁을 받고, 법과 원칙에 따라 감사를 진행하고자 했던 감사관들에게 부당한 압력을 행사해 감사가 사실상 무마되도록 한 정황이 포착돼 안타깝지만 현직 감사위원에 대한 구속영장 청구에 이르게 됐다"고 밝혔다.그러면서 "헌법기관인 감사원의 다른 업무수행의 중요성을 감안해 신속히 문제 지점만을 단죄하는 균형과 절제의 수사절차가 되도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.반면 유 감사위원은 지난 13일 종합특검 조사에 앞서 취재진과 만나 "특검이 감사인의 통상적인 업무를 소재로 영화나 드라마, 무협지에서도 찾아볼 수 없는 허구적인 시나리오를 만들고 있다"라며 "감사단이 확인한 전체 사실관계와 감사 결과는 외면한 채 일부 사항만 침소봉대하고 있다"라고 주장했다.그러면서 "국가원수와 영부인이 사용하는 보안시설이라는 특성을 고려해 합의와 공감에 따라 일시적으로 서면조사를 선택한 것"이라며 "21그램과 원담종합건설의 관계도 법리상 명의대여로 보기 어렵다고 판단했다"라고 혐의 사실을 전면 부인했다.유 감위원은 윤석열 정부 당시 감사원 사무총장으로 재직하면서 대통령실 관저 이전 관련 감사 과정에 개입해 감사 결과를 축소·은폐하고 감사단의 정상적인 업무를 방해한 혐의를 받는다.윤석열씨는 2022년 대통령 당선 직후 대통령 집무실을 청와대에서 용산 국방부 청사로 이전했는데, 이후 관저 이전 공사의 업체 선정과 계약 절차 등을 둘러싼 의혹이 제기되며, 시민단체의 국민감사 청구에 따라 감사원이 약 2년간 감사를 진행했다.감사원은 2024년 9월 발표한 감사보고서에서 공사 계획 없이 계약이 진행됐고 일부 무자격 업체가 공사에 참여한 사실 등을 확인하면서도 업체 선정 과정의 위법성은 인정하지 않았다. 특 김건희씨와 친분이 있는 것으로 알려진 인테리어 업체 '21그램'의 공사 수주 과정 등에 대한 핵심 의혹이 충분히 규명되지 않았다는 지적이 제기되면서 '부실 감사' 논란이 이어졌다.특검은 이 과정에서 유 감사위원이 감사 진행 과정에서 감사단에 부당한 가이드라인을 제시했다고 의심하고 있다.