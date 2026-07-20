박수현 충남지사, 발전공기업 통합 본사 유치 총력전 돌입

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사는 20일 국회의원회관을 방문해 발전공기업 통합 본사의 충남 설치를 강력히 건의했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

박수현 충남도지사는 20일 국회의원회관을 방문해 기후에너지환경위원회 김정호 위원장과 이소영 여당 간사를 차례로 만나 발전공기업 통합 본사의 충남 설치와 기후부 소관 공공기관의 충남혁신도시 이전을 강력히 건의했다.이에 맞춰 충남도도 그동안 수면 아래에서 진행해 온 '발전공기업 통합 본사' 유치 활동을 공식화하고 본격적인 총력전에 돌입했다.도가 통합 본사 유치에 사활을 거는 이유는 전국 석탄화력발전소의 절반 가까이가 충남에 집중돼 있기 때문이다. 현재 전국 화력발전 5개사 중 한국중부발전(보령)과 서부발전(태안) 등 2개사의 본사가 충남에 있으며, 당진에는 동서발전의 주력 발전소가 위치해 있다. 전국 52기의 화력발전소 중 28기(53.8%)가 충남에서 가동 중이다.그러나 정부의 에너지 전환 정책에 따라 대규모 폐지가 진행되면서 지역 경제는 치명상을 입고 있다. 이미 보령화력 1·2호기(2020년)와 태안화력 1호기(2025년)가 문을 닫았으며, 오는 2038년까지 전국 최대 규모인 21기의 화력발전소가 추가로 폐지될 예정이다.산업통상자원부 용역에 따르면 도내 발전소 14기 폐지 시 생산 유발 감소액은 19조 2080억 원, 부가가치 감소액은 7조 8300억 원, 취업 감소 인력은 7577명에 달한다. 실제로 보령시는 2020년 말 10만 명 선이 무너진 이후 지난달 말 9만 1260명까지 인구가 급감했으며, 태안군 역시 지난해 말 태안화력 1호기 폐쇄 후 6개월 만에 400명 이상이 줄어드는 등 인구 소멸 위기가 현실화되고 있다.도는 그동안 국가 전력 생산을 위해 40년간 해양·대기 오염과 송전선로 피해를 감내해 온 만큼, 수소 생산기지 구축과 해상풍력단지 조성 등 '정의로운 에너지 전환'을 성공시키기 위해서도 통합 본사가 반드시 충남에 들어서야 한다는 입장이다.아울러 수도권 공공기관 이전과 관련해서는 과거 세종시 건설을 이유로 혁신도시 지정이 지연되는 등 충남이 입은 역차별을 막기 위해 '우량 공공기관 보상형 이전권'이 보장돼야 한다고 주장했다. 세종시 분가로 인해 충남은 인구 13만 7000명, 면적 437.6㎢가 축소됐으며, 경제적 손실만 25조 2000억 원에 이르는 것으로 분석됐다.박수현 지사는 국회 방문 자리에서 "석탄화력발전소 폐지가 본격화되면서 충남의 지역경제가 그 어느 지역보다 크게 위축되고 있다"라며 "지역 낙후도와 국가 기여도를 고려해 발전공기업 통합 본사가 충남에 설치될 수 있도록 국회 차원에서 적극적으로 지원해 달라"고 요청했다.