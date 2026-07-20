'인천·부산·화성 갯벌'도 세계자연유산 등재 촉구

큰사진보기 ▲가덕도신공항반대시민행동, 새만금신공항백지화공동행동, 설악산국립공지키기국민행동 등 6개 연대체가 유네스코 세계유산위원회 개막일인 19일 부산 벡스코를 찾아 기자회견을 열고 있다. ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

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48차 유네스코 세계유산위원회가 부산서 열린 가운데, 환경단체는 회의 첫 유치에 의미를 두면서도 제대로 된 자연유산 보존을 촉구했다. 세계유산위가 한국의 갯벌 2단계 등재를 논의할 예정인데, 이것만으로는 부족하다는 지적이다. 개막식 당일부터 이틀째 관련한 기자회견이 이어지고 있다.20일 낙동강하구지키기전국시민행동에 따르면, 인천 갯벌, 부산 낙동강 하구 갯벌, 화성 수라 갯벌 보전을 바라는 여러 단체 주최로 이날 부산 해운대구 벡스코 광장에서 '한국의 갯벌 3단계 등재 권고 호소' 기자회견이 열린다.현장엔 윤미경 인천갯벌세계유산추진시민협력단 공동집행위원장, 박중록 낙동강하구지키기전국시민행동 공동집행위원장 등이 참석해 마이크를 잡는다. 이들은 "2단계 등재만으로 한국의 갯벌 세계유산이 완성되었다고 말할 수 없다"라며 "인천·부산·화성 등 아직 포함되지 않은 갯벌들이 남아 있다"라고 추가 논의를 요청할 계획이다.지난 2021년 세계유산위는 생물다양성 서천·고창·신안·보성-순천 갯벌의 세계자연유산 등재를 결정했다. 생물다양성 보전이 필요한 생태계로 받아들여지면서 이 4개 갯벌은 지난 2007년(제주 화산섬과 용암동굴)에 이어 14년 만에 두 번째로 자연유산 목록에 올랐다. 이번 회의를 통해 세계유산위는 여기에 더해 무안·고흥·여수·서산 갯벌을 추가하려 한다. 국가유산청이 지난 1월 신청서를 제출했고, 국제자연보전연맹(IUCN)도 2단계 등재를 권고하면서다.한국 갯벌의 가치가 폭넓게 인정된 진전으로 볼 수 있지만, 환경단체는 여기에서 그쳐선 안 된다고 목소리를 높이고 있다. IUCN이 평가하듯 우리 갯벌은 '동아시아-대양주 철새 이동경로'의 중간 기착지인데, 정작 지속적인 매립과 개발로 훼손되고 있다는 것이다.하루 전에는 한국 정부가 등재에만 골몰하고 있단 비판도 나왔다. 19일 가덕도신공항반대시민행동, 새만금신공항백지화공동행동, 설악산국립공지키기국민행동 등 6개의 연대체는 "세계유산 등재에는 열성적이나 보전엔 소극적"이라며 "이미 등재된 유산을 어떻게 실효적으로 관리하고 보호할 것인지 의지와 정책이 보이지 않는다"라고 꼬집는 내용의 기자회견을 개최했다.대표적 사례로는 자연경관 문제 논란이 있는 서울 종묘와 태릉·강릉, 경기 김포 장릉과 고양 서오릉 등을 들었다. 활주로가 만들어질 가덕도와 새만금도 빠지지 않았다. 두 지역의 신공항 계획으로 낙동강 하구와 새만금의 철새들이 심각한 위기에 놓여 있다고 문제점을 지적했다. 인천과 부산, 화성 갯벌 등의 추가 등재 필요성엔 적극적인 공감을 표시했다. 이들은 세계유산위 결정문에 이를 명시해 자연 파괴를 막아야 한다고 강조했다.세계유산위는 세계유산협약 당사국 대표들로 꾸려진 최고 의사결정기구로 등재 여부를 심의하고, 보존·관리 방안 등을 결정한다. 그동안 2건의 세계자연유산, 15건의 세계문화유산 등 모두 17건을 유네스코 세계유산에 등재한 우리나라는 이번에 첫 관련 국제회의를 유치했다. 하루 전 부산에서 개막을 알렸고, 일정은 29일까지 10일 간이다.