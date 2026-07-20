"하루만 더 살게 해 달라"... 장애 자녀의 부모가 기도하는 이유

큰사진보기 ▲인권무너진 인권 ⓒ 박혜현 관련사진보기

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"혜현아, 엄마는 너 보다 하루만 더 살았으면 좋겠다."

"좋은 사람들 속에서 살았으면 좋겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

제주에서 믿기 어려운 사건이 벌어졌다. 장애인의 인권을 지켜야 할 기관의 조사관이 발달장애 학생들을 상대로 상습적인 성범죄를 저질렀다. 가장 약한 사람을 보호해야 할 자리에 있던 사람이 가장 잔인한 가해자가 됐다. 인권의 최후 보루여야 할 곳에서 인권이 무너졌다.사건을 접한 순간 가장 먼저 떠오른 사람은 어머니였다.중학교 1학년 때 사고로 척수를 다쳐 휠체어를 타게 된 뒤, 어머니는 내 삶을 함께 버텨온 사람이었다. 병원과 재활치료실을 오가던 시간도, 학교에 적응하기 위해 애쓰던 날들도, 홀로 세상으로 나아가려던 순간도 어머니는 늘 내 곁에 있었다. 그러던 어느 날, 어머니는 조용히 이런 말씀을 하셨다.그때는 그 말이 이해되지 않았다. 왜 하필 하루일까. 더 오래 살고 싶다는 말도 아니고, 건강하게 살고 싶다는 말도 아니었다.하지만 장애인으로 살아오고, 15년째 특수교사로 장애 학생들과 부모들을 만나면서 비로소 그 기도의 의미를 알게 됐다.장애보다 더 두려운 것은 세상이었다.부모가 두려워하는 것은 장애 자체가 아니다. 자신이 세상을 떠난 뒤에도 아이가 안전할지, 누군가를 믿고 도움을 요청해도 괜찮을지 확신할 수 없다는 현실이다. 그래서 부모는 자신의 삶을 연장해 달라는 것이 아니라, 자신이 없는 세상에서도 아이가 안전할 것이라는 믿음을 확인할 하루를 바라는 것이다.이번 제주 사건은 그 두려움이 결코 기우가 아니었음을 보여줬다. 장애인을 보호하기 위해 존재하는 기관에서, 장애인의 인권을 지켜야 할 사람이 아이들을 유린했다. 가장 믿어야 할 사람이 가장 두려운 존재가 된 순간, 무너진 것은 한 기관의 신뢰만이 아니었다. 장애인과 가족들이 어렵게 붙들고 살아온 믿음 자체였다.더욱 안타까운 것은 현장에서 기본적인 안전 원칙마저 제대로 지켜졌는지 의문이라는 점이다. 장애인 조사와 상담 과정에서는 오래전부터 '2인 1조' 원칙이 강조돼 왔다. 이는 업무 편의를 위한 절차가 아니라 조사 대상자의 안전과 조사의 투명성을 확보하기 위한 최소한의 장치다. 특히 자기 의사를 충분히 표현하기 어려운 발달장애인을 만나는 현장이라면 더욱 엄격하게 지켜져야 한다.만약 이 원칙이 지켜지지 않았다면 이는 단순한 절차 위반이 아니다. 예견할 수 있었던 위험을 방치한 구조적 실패다. 반대로 원칙이 존재했음에도 제대로 작동하지 않았다면 그 또한 심각한 문제다. 제도는 만들어졌다는 사실보다 현장에서 실제로 작동하는지가 더 중요하다. 장애인의 안전은 개인의 양심에 맡길 일이 아니라 누구도 권력을 독점할 수 없도록 하는 시스템으로 보장돼야 한다.나 역시 장애인으로 살아오며 수많은 사람의 도움을 받아야 했다. 병원에서도, 학교에서도, 복지기관에서도 우리는 사람과 제도를 믿으며 살아갈 수밖에 없다. 안전망은 선택이 아니라 삶의 조건이다.특수교사로 일하면서도 부모들의 바람은 늘 같았다.그 말은 성적이나 취업보다 먼저 아이의 안전을 걱정하는 부모의 절박한 소망이었다.우리는 자주 장애인의 자립을 말한다. 하지만 자립은 혼자 살아가는 능력이 아니다. 믿을 수 있는 사람과 제도 속에서 자신의 삶을 살아갈 수 있는 사회를 만드는 일이다. 도움이 필요할 때 두려움 없이 손을 내밀 수 있을 때 비로소 자립도 가능해진다.우리는 평화를 전쟁이 없는 상태라고 말한다. 하지만 장애인에게 평화는 조금 다른 의미다. 도움을 요청하는 일이 두렵지 않은 사회, 부모가 아이를 맡기고도 안심하고 잠들 수 있는 사회, 보호를 약속한 제도가 실제로 보호하는 사회. 그것이 장애인이 누려야 할 평화다.나는 언젠가 어머니의 기도가 더 이상 필요 없는 세상이 오기를 바란다. 장애 자녀를 둔 부모가 "나보다 하루만 더 살게 해 달라"고 빌지 않아도 되는 사회, 장애인이 자신을 보호해야 할 사람을 두려워하지 않아도 되는 사회 말이다.장애인의 평화는 거창한 구호에서 시작되지 않는다. 믿어도 되는 사람, 믿을 수 있는 제도, 그리고 안심하고 살아갈 수 있는 일상에서 시작된다. 가장 약한 사람이 평범한 하루를 걱정 없이 살아갈 수 있을 때, 비로소 우리는 평화로운 사회에 살고 있다고 말할 수 있다.