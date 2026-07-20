맘다니 "네타냐후는 전범... 뉴욕 오면 체포 검토"

큰사진보기 ▲조란 맘다니 미국 뉴욕시장 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

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조란 맘다니 미국 뉴욕시장이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 오는 9월 유엔 총회 참석차 뉴욕을 방문할 경우 체포를 검토 중이라고 밝혔다.맘다니 시장은 18일(현지시각) 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 "네타냐후 총리는 국제형사재판소(ICC)에 기소된 전쟁 범죄자"라며 "그는 (ICC 본부가 있는) 헤이그에 있어야 한다"라고 말했다.이어 "네타냐후 총리에 대한 개인적인 평가를 논하자는 것이 아니다"라며 "ICC가 체포영장을 발부한 사실과 그 혐의가 얼마나 중대한지, 시장으로서 뉴욕시의 법을 준수할 것이라는 점을 분명히 말하는 것"이라고 강조했다.그러면서 "네타냐후 총리의 행동이 불러온 끔찍한 결과 때문에 많은 사람이 나와 같은 생각을 하고 있다"라며 "뉴욕시 법이 허용하는 모든 것을 하겠지만, 그 목적을 위해 우리만의 법을 만들지는 않을 것"이라 덧붙였다.맘다니 시장은 뉴욕경찰(NYPD)이 네타냐후 총리와 같은 외국 지도자를 체포할 법적 권한이 있는지에 대해 "시 법무국과 활발히 논의가 진행 중"이라고 밝혔다.올해 1월 뉴욕 최초의 무슬림 시장으로 취임한 맘다니 시장은 민주당 내에서도 강성 진보파로 꼽힌다. 지난해 선거 과정에서 이스라엘의 가자지구 군사 공격을 집단 학살로, 네타냐후 총리를 전쟁 범죄자로 규정하며 그가 뉴욕에 오면 체포하겠다고 공약한 바 있다.NYT는 "맘다니 시장의 이스라엘에 대한 견해는 더 이상 민주당 내에서 소수 의견이 아니다"라며 "최근 민주당 하원의원 절반 가까이가 이스라엘에 대한 미국의 원조를 중단하는 법안에 찬성표를 던졌다"라고 전했다.이와 관련해 네타냐후 총리는 맘다니 시장이 팔레스타인 무장정파 하마스를 지지한다며 "테러리스트와 한패"라고 비난하기도 했다.ICC는 2024년 11월 가자지구에서의 전쟁 범죄 및 반인도적 범죄 혐의로 네타냐후 총리에 대한 체포 영장을 발부했다.ICC는 로마 조약에 따라 2002년 네덜란드 헤이그에 설립된 상설 국제재판소다. 하지만 미국과 이스라엘은 로마 조약 비준국이 아니며, 이스라엘과 팔레스타인 간의 분쟁에 ICC의 관할권도 인정하지 않고 있다.미국 정부는 ICC가 네타냐후 총리에 대한 체포 영장을 발부하자 ICC 재판관 3명을 상대로 미국 내 자산 동결과 입국 금지 등의 제재를 부과했다. ICC도 도널드 트럼프 미국 대통령과 여러 고위 당국자를 상대로 소송을 제기하며 맞섰다.예일대 로스쿨 고홍주 교수는 NYT에 네타냐후 총리가 유엔 본부 안에서는 국가원수로서 면책 특권을 갖지만, 뉴욕 시내에서는 체포 여부를 놓고 법적 분쟁의 대상이 될 수 있다면서 "진짜 문제는 네타냐후 총리와 맘다니 시장이 그런 소동을 감수할 준비가 돼 있느냐는 것"이라고 지적했다.그러면서 "한쪽에서는 맘다니 시장이, 다른 한쪽에서는 트럼프 대통령과 네타냐후 총리가 맞붙는 치킨게임"이라고 설명했다.네타냐후 총리는 뉴욕 방문을 강행하겠다는 입장이다. 유엔 주재 이스라엘 대표부는 "네타냐후 총리는 유엔 총회에 와서 자랑스럽게 연설하며 전 세계에 이스라엘의 진실과 자국민을 지킬 분명한 권리를 선언할 것"이라고 밝혔다.이스라엘 대표부의 대니 다논 대사는 맘다니 시장이 뉴욕에서 급증하는 반유대주의에 대처하지 못했다고 비판했다. 반면에 맘다니 시장은 증오 범죄 퇴치 전담 부서의 예산을 증액했다고 반박하는 등 첨예한 대립을 이어가고 있다.