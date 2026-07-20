소음 싫어하는 내향인이 가본 '혼술 뮤직바'

큰사진보기 ▲혼술 뮤직바 청음회'혼술 뮤직바'의 1인 좌석에서 만난 풍경입니다. ⓒ 김성희 관련사진보기

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'다른 사람만 배려하느라 나에 대해 잘 모르니까 마음에 병이 오더라. 그러니까 그냥 너를 생각하는 버릇도 좀 들여.'

싱글 직장인에게 약속이 없는 주말 저녁은 아깝고 아쉬운 시간입니다. 그래서 저는 제 자신과의 약속을 만들었습니다. '혼술 뮤직바'에서 마침 마이클 잭슨 청음회를 한다는 소식을 들었거든요.예약한 날, 예정된 100분의 시간 동안 마이클 잭슨의 음악 19곡을 감상했습니다. 마이클의 골수팬이 아닌데도 100분의 시간은 순식간에 흘렀습니다. 내향인도 거리낌 없이 앉을 수 있는 편안한 1인석에서 섬세하고 강렬한 음향이 리드하는 시간에 흠뻑 빠졌습니다.소위 '혼밥, 혼술, 혼영, 혼여.......'라고 불리는, '혼자서도 즐길 수 있는 문화'가 많이 퍼져 있는 지금에도 내향인은 가끔 움츠러들 때가 있습니다. 다른 일행들과 함께하고 있는 사람들의 소음 속에서 오롯이 홀로 당당하게 즐기는 것이 버거울 때가 있기 때문입니다.이날 방문한 곳은 내향인의 니즈가 완벽하게 반영된 공간이었습니다. 대화도 속삭임도 카메라 소리도 없습니다. 음료를 주문할 때는 카카오 채팅을 이용합니다. 은은한 조명은 옆 자리에 앉은 사람이 보이지도, 의식 되지도 않게 합니다. 좌석에 놓여 있는 수첩에는 다녀간 사람들이 적은 감성적인 글귀가 있어 소소한 재미를 주니 쓸쓸하지도 않습니다.그리고 깨닫습니다. 듣고 싶은 소리에 집중할 수 있는 시간이 필요했다는 것을. 듣고 싶은 소리, 그것은 천재적인 뮤지션의 음악 소리이면서 그를 진정으로 몰입해 들은 제 마음의 소리입니다. 타인과 즐거운 시간을 보내고 집에 오는 길에 이따금씩 느꼈던 공허함이 채워지는 느낌입니다. 테이블에 올려져 있던 노트에 적힌 누군가의 마음의 소리가 기억에 남습니다.다른 사람의 소리를 듣느라 내 마음의 소리를 잃어버렸을 때쯤, 또 다시 와야겠습니다.