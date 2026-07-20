퇴근 후 10년 간 활동한 '생존 예술'을 보고합니다

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큰사진보기 ▲<나의 그림 춤 이야기> 전시회 오프닝지난 7월11일 '나의 그림 춤 이야기' 전시회 오프닝 사진. 지인이 그림을 소개하는 장면을 찍어줬다. ⓒ 이기범 관련사진보기

큰사진보기 ▲나의 그림 춤 이야기나의 그림 춤 이야기 전시회 포스터. ⓒ 이기범 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나의 그림춤 이야기 전시 작품 중<나의 그림 춤 이야기> 전시회 출품 작 중 '달의 춤' ⓒ 이기범 관련사진보기

- 전시 주제를 어떻게 잡았나?

- 그림 작업은 어떻게 했는지?

- 그림을 꾸준히 그리고 있는데, 그 힘은?

- 그림, 춤 등 다양하게 배우는데 일을 하면서 시간이 가능한가?

- 상상해서 그리는가?

- 기억에 나는 그림 수업은?

- 다음 작업은?

일 하면서 긴장 상태에서 벗어나지 못한 몸은 2014년 신호를 보냈다. 이미 한 차례 그 위험성을 경험한 터라 다른 대응이 필요했다. 휴식과 취미 활동을 하기로 했고, 그렇게 해서 춤과 그림을 만났다.주말과 퇴근 후 조금씩 배운 춤과 그림은 십 년이 넘어서자 조금씩 쌓여 '예술 근육'을 만들었다. 각각이라고 생각되던 춤과 그림이 서로 도우며 창작에 도움을 줬다. 이 같은 예술 활동은 삶에서 크고 작은 구체적인 목표를 만들 수 있었다. 한 점의 그림을 그리는 목표, 음악에 맞춰 춤을 춰보자는 계획까지.한 지인은 이 같은 나의 활동을 '생존 예술'이라고 했다. 말 그대로 하루하루 버티기 위해 예술을 하고 있다고 했다. 따지고 보니 그 말이 옳았다. 현실 도피를 위해 시작한 춤과 그림은 현실을 더 직면하기 위해, 현실을 넘어서기 위해 벌이는 '생존 예술'이 되고 있었다.지난 십 년 간 벌인 생존 예술 활동을 발표하는 <나의 그림 춤 이야기> 그림 전시회가 오는 7월 24일 까지 참여연대 갤러리 느티나무에서 열린다.엘리 참여연대 아카데미 간사는 "예술은 특별한 사람들만의 것이 아니라, 삶을 살아가는 방식이 될 수 있다"며 "이번 이기범 시민 작가의 전시는 지난 10년 간의 그림 작업과 춤을 통해 자신의 삶을 기록해 온 여정을 담고 있다"고 전했다.이번 전시에는 유화와 아크릴, 드로잉 등으로 표현한 현대 무용, 탱고, 써클 춤, 군무 등의 33점 작품이 전시된다.이기범 작가는 참여연대 아카데미느티나무 강좌 <느티나무 미술학교>, <서울드로잉>, 소모임 <도시의 노마드>, <느티나무 시민연극단> 등에서 활동하고 있다. 또 크로키 수업, 홍익대 평생교육원 유화 수업 등을 들으며 미술 공부를 하고 있다. 첫 개인전을 시작으로 그동안 쌓은 생존 예술 활동을 다양한 방식으로 알릴 예정이다.어느 매체에서 미술 전공자도 아닌 이의 첫 그림 전시회를 인터뷰하겠는가? 그래서 셀프 인터뷰를 하기로 했다. 이번 작업에서 작가는 무엇을 말하고 싶었을까?'좋아하는 것을 주제로 잡았다. 그동안 직 간접적으로 만났던 춤추는 친구들을 그림 주제로 잡았다. 그림은 인상적인 장면과 영상 그리고 각종 춤 자료 사진을 참조했다. 선생님을 비롯해 주위 지인들이 그림 전시를 하라고 응원해 줬다.""주말을 주로 이용한다. 일주일에 평균 5시간 정도 작업을 한다. 아크릴 및 유화는 최소 4주 이상의 시간이 걸린다. 무엇을 그릴지 주제를 잡는 데 시간이 많이 걸린다. 어떤 장면에 마음이 끌릴 때를 놓치지 않으려고 노력한다. 작은 그림을 그려 보고 크게 옮기기도 하고 즉흥적으로 그려보기도 한다. 어떨 때는 그리면서 그림이 말을 건네 올 때가 있다. 여기에 고양이를 그려 달라고. 작가의 자세를 떠올리면서 작업을 한다. 나태해 질 때 '감동을 주기 위해서는 집요하고 성실하게 작업을 해야 한다'라 박종필 선생님의 말을 떠올린다.""잘한다고 하면 계속하지 않는가. 10년 전 아카데미느티나무에서 처음 그림 배울 때 배민정 선생님에게 칭찬을 받았다. 당시 펜으로 인물을 그린 뒤 그 앞에 작은 머그잔을 그려 넣었다. 선생님은 컵을 그린 선이 좋다고 했다. 인물 그림에서 컵의 선이 좋다니. 웃음이 나오기도 하지만 그때 그 칭찬이 힘이 됐다. 당시 키 높이만큼 그림을 꾸준히 그리라고 했다. 지금 종이와 캔버스 쌓으면 내 키보다 크다.""수업 신청시 100% 출석을 목표로 하면 시작조차 못 한다. 60%, D학점이면 충분하다. 그렇게 해야 시간을 내고 배울 수 있다. 일을 끝내고 미술학교로 출근(?)했을 때 힘들어 하는 모습을 본 이상권 선생님은 '크리틱을 더 하려다'가 멈췄다고 했다. 창작 활동은 업무에 도움이 된다. 서로 연결점이 있다. 미술서적을 읽으며 '예술가 마음가짐'이란 단어를 '활동가의 자세'로 바꿔 읽어도 괜찮더라.""직접 보고 그리는 것이 가장 좋다. 한번 그렇게 하고 싶어 캔버스를 들고 개천에 나갔다가 모기와 더위에 지쳐 사진만 찍고 그늘로 피했다. 사진 찍은 뒤 참조한다. 그러다가 지도를 해 주신 故 장상철 화가의 말이 생각났다. "사진 보면서 그리다가 좀 진척됐을 때 사진을 버려라" 마음으로 그려 보라는 거다.""그림을 혼자 그리다 보면 수업 중 멘토들이 해줬던 말이 들려온다. 그게 참 신기하다. 고경일 선생님이 진행한 수업시간이 떠오른다. 인물 사진을 보고 난 뒤 눈을 감고 종이 위에 그렸다. 눈코입 모두 엉망이지만 흥미롭다. 그림 출사는 늘 좋다. 예전에 그림 모임 '그림자'에서 매달 출사를 했다. 그림 여행은 늘 즐겁다.""2027년 봄을 목표로 하고 있다. 우리 어머니들이 맞는 따뜻한 봄 이야기를 해 보려고 한다. 전시명은 확정하지 않았지만 <춘자의 봄>이 될 것 같다."