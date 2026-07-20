김영인 태안군의회 의장 "견제는 분명하게, 협치는 성숙하게"

큰사진보기 ▲충남 태안군의회 제 10대 김영인 의장이 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

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- 무소속 4선 당선 이후 국민의힘에 입당해 의장에 선출됐다. 소감과 입당 배경은?

- '경청과 소통, 군민과 함께 뛰는 태안군의회'를 제10대 의회 전반기 슬로건으로 내세운 이유는 무엇인가.

큰사진보기 ▲태안군의회 제 10대 김영인 의장 ⓒ 이성엽 관련사진보기

- 초선 의원이 6명이다. 의회를 어떻게 운영할 계획인가.

- 국민의힘이 다수 의석이고 군수도 같은 당이다. 견제 기능이 약화될 것이라는 우려가 있다.

큰사진보기 ▲김영인 의장이 제 10대군의회 전반기 운영에 대한 소신을 밝히고 있다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

- 초선 의원들의 역량 강화를 위한 계획은?

- 의회 혁신을 위해 가장 먼저 추진하고 싶은 것은?

- 군의회 독립성 강화와 정책지원 기능은 어떻게 보나.

- 발전5사 통합본사 태안 유치에 대한 의회의 역할은?

- 의장으로서 꼭 추진하고 싶은 정책은?

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군 제10대 태안군의회 전반기 의장으로 선출된 김영인 의장(58세 국민의 힘)이 <태안신문>과 개원이후 후 첫 공식 인터뷰를 갖고 앞으로의 태안군의회 운영 방향과 지역 현안에 대한 구상을 밝혔다.4선 무소속 의원으로 당선된 뒤 국민의힘에 입당해 의장에 선출된 김 의장은 "정당보다 군민이 우선"이라는 지방의회의 원칙을 거듭 강조하며 "집행부와 협력할 것은 협력하되 견제와 감시는 한 치의 흔들림 없이 수행하겠다"고 밝혔다.특히 지역 최대 현안인 발전5사 통합본사 유치에 대해서는 "태안군의 존립과 미래가 달린 생존의 문제"라고 규정하며 군민 모두가 참여하는 범군민 운동의 필요성을 역설했다.초선 의원이 6명인 제10대 의회 운영에 대해서는 "초심을 잃지 않는 의정 활동과 전문성 강화"를 강조했고, "행사 참석보다 연구와 정책 개발에 집중하는 새로운 의회 문화를 만들겠다"는 청사진도 제시했다.다음은 김영인 의장의 일문일답."먼저 부족한 저를 네 번 연속 선택해 주신 군민 여러분께 진심으로 감사드린다. 무소속으로 의정 활동을 하면서 누구보다 자유롭게 군민의 입장에서 목소리를 낼 수 있었고, 그 과정 자체가 저에게는 큰 자산이었다. 하지만 이제는 태안이 직면한 현실이 예전과는 다르다. 발전소 폐지와 지역경제 침체, 인구감소 등 굵직한 현안을 해결하기 위해서는 중앙정부와 정치권을 상대로 더욱 강한 설득력과 협력 체계가 필요하다고 판단했다. 입당 과정에서 많은 고민이 있었지만 개인의 정치적 유불리 보다 태안의 미래를 먼저 생각했다. 앞으로도 특정 정당의 이해관계보다 군민의 이익을 최우선으로 두고 의정 활동을 펼치겠다.""최근 몇 년 동안 우리 지역에는 크고 작은 갈등이 적지 않았다. 이제 의회가 먼저 군민의 목소리를 듣고 갈등을 조정하는 역할을 해야 한다고 생각한다. 경청은 단순히 의견을 듣는 것이 아니라 군민의 어려움을 함께 고민하는 것이고, 소통은 정책에 군민의 뜻을 담는 과정이다. 군민과 함께 뛰는 의회는 책상 위에서만 일하는 의회가 아니라 현장을 찾아가 군민의 삶을 직접 확인하고 정책으로 연결하는 의회를 의미한다.""초선이라는 것은 경험이 부족하다는 의미일 수도 있지만 반대로 열정과 새로운 시각을 갖고 있다는 장점도 있다. 의장은 경험을 바탕으로 방향을 제시하고, 초선 의원들은 새로운 아이디어와 열정을 더한다면 충분히 경쟁력 있는 의회가 될 수 있다고 생각한다. 무엇보다 군민만 바라보는 초심을 끝까지 잃지 않았으면 한다. 정당이 다르더라도 군민을 위한 일에는 하나가 되고, 의회 안에서는 자유롭게 토론하는 문화를 만들겠다.""충분히 나올 수 있는 우려라고 생각한다. 그러나 지방의회는 정당의 기관이 아니라 군민의 대표기관이다. 집행부가 잘하는 정책은 적극 협조하겠지만 잘못된 정책이나 군민의 뜻과 다른 정책은 당연히 지적하고 수정하도록 요구할 것이다. 예산 심의와 행정사무 감사, 조례 심사에서는 더욱 원칙과 기준을 분명히 하겠다. 협치는 무조건 찬성하는 것이 아니라 서로 긴장감을 유지하면서 군민에게 가장 좋은 결과를 만들어 내는 과정이라고 생각한다.""의정 활동의 기본은 전문성이다. 7월 말 2박 3일 집중교육을 실시하고, 9월 행정사무 감사 전에 다시 한 차례 전문교육을 계획하고 있다. 행정사무감사 기법, 예산 심사, 조례 제정, 정책 분석 등 실무 중심 교육을 강화할 계획이다. 또 외부 전문가를 초청해 의원들이 보다 깊이 있는 정책 대안을 제시할 수 있도록 지원하겠다. 결국 의원 개개인의 역량이 의회의 수준을 결정한다고 생각한다.""저는 '행사 정치'보다 '공부하는 의회'를 만들고 싶다. 새벽 인사나 행사 참석도 의미가 있지만 그 시간에 정책을 연구하고 현장을 찾아가는 것이 군민에게 더 큰 도움이 된다고 생각한다. 의원들이 발로 뛰며 연구한 정책이 군민들에게 제대로 알려지지 않는 것도 아쉬운 부분이다. 그래서 홍보 기능을 강화하고 의정활동을 보다 체계적으로 군민에게 전달하는 시스템을 구축하겠다. 군민들이 의원들의 정책 활동과 성과를 쉽게 접할 수 있도록 의회 홍보도 한 단계 발전시켜 나갈 계획이다.""인사권 독립은 지방의회의 큰 변화였지만 소규모 의회에서는 한계도 있다. 오히려 집행부와 인사 교류를 통해 다양한 행정 경험을 쌓는 것이 의정활동에 더 도움이 되는 측면도 있다. 반면 정책지원관 제도는 상당히 긍정적이다. 의원들이 정책을 연구하고 대안을 제시하는 데 큰 도움이 되고 있다. 앞으로는 정책지원 기능과 홍보 전문인력도 더욱 보강해 전문성을 높여야 한다고 생각한다.""이 문제는 단순히 공기업 본사가 어디로 가느냐의 문제가 아니다. 태안군의 미래와 지역경제, 일자리, 인구를 좌우하는 생존의 문제다. 그래서 군수와 의회, 국회의원, 사회단체, 노동계, 군민 모두가 한목소리를 내야 한다. 의회가 앞장서기보다는 범군민 운동이 성공할 수 있도록 분위기를 만들고 필요한 제도적 지원을 아끼지 않겠다. 정부와 발전사에도 태안군민의 절박함을 지속적으로 전달하는 것이 의회의 중요한 역할이라고 생각한다.""장애인 정책을 보다 통합적으로 추진하고 싶다. 장애인 복지와 일자리, 재활서비스를 함께 제공할 수 있는 통합지원센터를 검토할 필요가 있다. 또 청소년수련관은 접근성이 떨어진다는 의견이 많다. 청소년들이 대중교통으로 쉽게 이용할 수 있는 공간으로 개선하는 방안도 고민해야 한다. 아울러 태안화력 온배수 활용사업과 연계한 수산 자원 연구 센터를 만들어 새로운 양식 기술 개발과 수산 자원 증식 기반을 구축하는 것도 중요한 과제라고 생각한다."