비는 똑같이 오는데... 왜 어떤 곳은 잠기고 어떤 곳은 멀쩡할까?

덧붙이는 글 | 원인을 올바르게 알아야 제대로 치유할 수 있다. 우리는 폭우가 오면 강우량을 실시간으로 중계하고, 침수 현장을 보여주고, 피해 규모를 집계한 뒤 복구 대책을 발표하는 일을 반복해 왔다. 그러나 이러한 대응만으로는 내년에도, 그다음 해에도 같은 피해가 되풀이되지 않는다는 보장이 없다. 증상은 치료했지만 원인은 그대로 남아 있기 때문이다.



홍수 피해를 키우는 중요한 원인 가운데 하나는 유출계수의 증가이다. 숲과 논, 습지가 줄어들고 도시와 도로, 산업단지 등 불투수면이 늘어나면서 빗물이 머물 공간이 사라졌고, 같은 비가 내려도 더 많은 물이 더 빠르게 하류로 흘러가게 되었다. 기후변화로 강우가 강해진 것은 사실이지만, 그 비를 재난으로 만드는 것은 결국 우리가 바꾼 땅의 구조이다.



따라서 해결책도 원인에서 찾아야 한다. 개발로 유출계수를 증가시켰다면 그만큼의 빗물을 현장에서 저류하거나 침투시켜 물순환을 회복하는 것이 합리적이다. 독일의 우수유출부담금 제도처럼 '원인자 부담 원칙'을 물순환 관리에도 적용한다면 개발과 환경을 조화시키고, 사후 복구 중심의 정책을 사전 예방 중심으로 바꾸는 계기가 될 수 있다.



비는 하늘이 내리지만, 유출계수는 사람이 만든다.

이 숫자를 이해하는 순간 홍수는 더 이상 하늘만 탓하는 자연재해가 아니라, 우리가 함께 관리하고 줄여 나갈 수 있는 사회적 과제가 된다. 앞으로 언론도 강우량뿐 아니라 유출계수를 함께 이야기할 때, 우리는 비로소 같은 피해를 반복하지 않는 사회로 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것이다.