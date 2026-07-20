'이재명 실패론' 유시민, 유튜브 여론은 비판 우세... 극우 채널에선 "잘 싸운다"

큰사진보기 ▲15일 유튜브 방송 <매불쇼>에 출연한 유시민 작가. ⓒ 매불쇼 캡쳐 관련사진보기

큰사진보기 ▲유튜브 댓글 6만 7000여건을 분석한 결과, 유시민 작가에 대한 유튜브 댓글 여론은 '비판'이 더 우세한 것으로 나타났다. ⓒ 신상호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲유튜브 댓글 6만 7000여건을 분석한 결과, 유시민 작가에 대한 유튜브 댓글 여론은 '비판'이 더 우세한 것으로 나타났다. ⓒ 신상호 관련사진보기

유시민 작가가 연일 이재명 대통령에 대한 비판 수위를 높이는 가운데, 유튜브 댓글 여론은 유시민 비판 여론이 다소 우세한 것으로 나타났다. 이는 최근 유 작가의 발언을 다룬 유튜브 댓글 6만7000여 건(15~18일)을 전수 분석한 결과로, 유 작가가 '대통령 실패론'을 언급한 유튜브 채널 <매불쇼> 영상에서도 유 작가에 대한 비판 여론이 많은 것으로 나타났다.참여정부 시절 보건복지부 장관 등을 지냈던 유 작가는 최근 매불쇼에서 이재명 대통령을 정면으로 겨냥해 "필연적인 실패의 길로 가고 있다"고 각을 세웠다. 그러자 박지원 의원 등 여당 의원들이 잇따라 유 작가를 비판하면서 논란이 증폭되고 있다. <오마이뉴스>는 지난 15일 유시민 작가의 <매불쇼> 출연 영상을 비롯, 유 작가의 발언을 다룬 정치 유튜브 영상 20편의 댓글 6만7025개를 유튜브 크롤링(Crawling) 코드로 수집해 분석해봤다.댓글들은 각각 유시민 작가 옹호와 비판, 중립(주어가 없는 등 명확한 의견 분류가 불가능한 경우) 등으로 구분했으며, 본격 분석에 앞서 100건의 분류 표본을 직접 검수했다. 클로드코드 환경에서 LLM(Large Language Model) 분류기를 활용했으며, 분류 기준은 유 작가에 대한 태도만을 기준으로 삼았다. 총 3차례 분석을 거쳐 분석 기준을 수정한 뒤, 최종 결과를 냈다.분석 결과, 유시민 작가에 대한 유튜브 댓글 여론은 '비판'이 더 우세한 것으로 나타났다. 유 작가를 비판하는 댓글 비중은 전체의 34.2%(2만2921개)였다. 반면 유 작가를 옹호하는 의견은 20.3%(1만3576개)로, 비판 여론 비중에 비해 14%p 가량 낮은 것으로 나타났다. 유 작가와 연관성 없거나 중립으로 나타난 댓글은 3만528개로 파악됐는데, 이는 여러 출연자들이 나오는 유튜브 영상의 특성에 따른 것으로 볼 수 있다.댓글 작성자를 기준으로 보더라도 유시민 비판이 우세했다. 6만여건의 댓글에 참여한 작성자 수는 3만4377명으로 집계됐다. 이 가운데 유 작가를 비판하는 댓글 작성자 비중은 33.2%(1만1414명), 유 작가를 옹호하는 댓글 작성자 비중은 26.2%(8996명)로 나타났다. 전체 댓글 구도(비판 34.2% vs 옹호 20.3%)와 비교하면, 유 작가를 옹호하는 비중이 20%에서 26.2%로 높아졌고, 비판 비중은 34.2%에서 33.2%로 낮아졌다. 이는 유 작가를 비판하는 댓글 작성자가 댓글을 여러 번 개진한 사례가 더 많았다는 것을 뜻한다.유튜브 영상별로 댓글 분포를 세분해보면, 유 작가가 출연한 <매불쇼> 영상(유시민 훗날 인간 이재명에게 미안할까봐…)에만 5만개가 넘는 댓글(5만793개)이 달렸는데, 이중 유 작가를 비판하는 댓글 비중이 26.0%(1만3205개)에 달했고, 유 작가를 옹호하는 비중은 22.6%(1만1458개)로 나타났다. 옹호·비판 의견을 표명한 댓글만 놓고 보면 옹호 46 대 비판 54의 접전 양상으로, <매불쇼> 원본에서는 유 작가 옹호 여론도 만만치 않았던 셈이다. 다만 총 20개 유튜브 영상 가운데, 유 작가를 옹호하는 댓글 비중이 비판을 앞선 영상은 5개에 그쳤다.채널별로 보면 <매불쇼>를 제외한 대부분 영상에서 유 작가에 대한 비판이 우세했다. 유 작가를 비판한 댓글 비중은 한국일보 <이슈전파사> 영상에서 76.6%(982건 중 752건)에 달했고, 오마이TV가 70.7%, 김용민TV 70.4%로 뒤를 이었다.특이한 점은 내란주동자 윤석열씨를 옹호하는 극우 성향 유튜브 채널에서 유 작가 옹호 여론이 형성되고 있다는 점이다.윤석열 복권과 부정선거 등을 주장해온 '성창경 TV'(영상제목 : 유시민, 이재명에 폭탄 발언 민주당 발칵 난리났다)의 경우, 유 작가를 옹호하는 댓글 비중이 20.8%(118건)으로, 비판 댓글 비중(14.5%, 82건)보다 높은 것으로 나타났다. 강신업 TV(영상제목 : 유시민 李 멱살 잡았다/공개 면박, 발칵/여권 전쟁 난리났다)에서도 유 작가를 옹호하는 댓글 비중이 13.7%(182건 중 25건)로, 비판(8.8%, 16건)을 앞섰다.해당 유튜브에서 유 작가를 옹호하는 댓글을 보면 "", "", "", "" 등이다.전체 유튜브 채널의 댓글 경향을 살펴보면, 유 작가에 대한 비판 댓글 중 공감대가 많은 댓글은 ""(좋아요 900건 이상), ""(좋아요 800건 이상) 등이었다. "", "" 등 유 작가의 주장은 보수, 기득권의 주장이라는 내용들도 눈에 띈다.유 작가를 옹호하는 댓글의 경우, ""(1400회 이상), ""(1000회 이상) 등이었다. "", "" 등 유 작가의 의견에 대한 공감과 함께 검찰개혁을 차질없이 수행해야 한다는 댓글도 많았다.