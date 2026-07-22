아이 손을 잡고 미술관에 가고 싶어지는 책

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책을 받아 들고 본문을 펼치기도 전에 한참 들여다보게 되는 책이 있다. 오희승의 <나를 지키고 싶을 때 미술관에 갑니다>(2026년 7월 출간)가 그렇다. 은은한 분홍빛 표지 한가운데 고전적인 액자 모양의 창이 뚫려 있고, 그 안에 흰 꽃 한 송이가 그림처럼 피어 있다. 표지가 미술관의 벽이라면 액자 속 꽃은 그곳에 걸린 작품이다.액자 속 흰 꽃은 따로 떼어 책갈피로 쓸 수 있다. 표지에 꽂아두면 한 폭의 그림이 되고, 책 사이에 꽂으면 읽던 자리를 지켜준다. 참 신기하고 아름다운 책이다. 미술을 다룬 책답게 표지부터 보는 즐거움을 준다.제목도 심상치 않다. '미술관에 간다'가 아니라 '나를 지키고 싶을 때 간다'고 했다. 저자에게 미술관은 교양을 쌓는 곳이 아니라 힘든 날 찾아가 숨을 고르는 장소였다. 이 책은 '지키고 싶은 세계', '인생의 여름', '사랑은 머무는 법을 안다', '나를 채우는 미세한 숨결'이라는 네 부분에 걸쳐 28점의 그림을 소개한다.이 책과 나의 만남에는 운명 같은 데가 있다. 요즘 나는 넷플릭스에서 <초원의 집>을 보며 어린 시절의 추억에 젖어 있었다. 그런데 첫 글에 등장하는 그림이 제시 윌콕스 스미스의 <아침>이다. 저자는 그림 속 아이가 앉아 있는 앤티크 패브릭 소파에서 <초원의 집>을 떠올렸다고 쓴다.내가 매일 밤 화면으로 만나던 정서를 저자는 한 세기 전 그림 속 소파에서 발견하고 있었다. 이 우연 앞에서 나는 이 책이 나를 위해 준비된 책이라는 즐거운 착각에 빠졌다. <아침>을 즐기는 데는 미술 지식이 필요 없다. 그림을 바라보고 저자의 글을 읽는 것만으로 마음이 편안해진다. 이 책이 말하는 '쉼이 되는 그림'이 무엇인지 첫 글부터 알 수 있다.저자는 그림의 가치나 화가의 생애만 설명하지 않는다. 그림을 보며 떠오른 자신의 부엌과 거실, 몸과 가족의 기억을 꺼낸다. 엄마, 사랑, 아이, 복숭아, 글쓰기, 임신 같은 낱말이 명화 옆에 놓인다. 미술사를 공부한 저자는 아는 것을 내세우기보다 여자로, 엄마로, 글을 쓰는 사람으로 살아온 이야기를 들려준다. 그래서 낯선 그림도 어느 집에서 있었을 법한 이야기로 다가온다.'아이의 세계'라는 글이 이 책의 매력을 잘 보여준다. 저자는 헬레네 셰르브베크의 <어머니와 아이>를 소개하며 아이의 학습지에서 본 답을 꺼낸다. '나에게 가족은 ___입니다'라는 빈칸에 아이가 적은 말은 '생명줄'이었다. 저자는 부모가 아이의 생명줄인 만큼 아이도 부모의 생명줄이라는 생각에 이른다.셰르브베크는 어린 시절 사고를 당한 뒤 평생 다리를 절었고 파혼도 겪었다. 결혼하지 않았고 아이도 낳지 않았다. 그런데도 엄마와 아이 사이의 애틋함을 깊이 그려냈다. 아이의 학습지에 적힌 한 단어와 오래전 핀란드 화가의 삶이 한 그림 앞에서 만난다. 멀리 떨어진 두 이야기를 한 자리에서 만나게 하는 솜씨가 좋다.인상 깊은 글이 또 있다. '결국 지키고 싶은 건 사랑의 시간'이라는 글이다. 저자는 '연인의 눈'이라는 낯선 그림 이야기를 들려준다. 18세기 말 유럽의 연인들은 사랑하는 사람의 눈 하나만 그린 손톱만 한 초상화를 반지나 브로치에 넣어 몰래 주고받았다. 얼굴이 아니라 눈만 그렸으니, 그것이 누구의 눈인지는 선물을 받은 사람만 알 수 있었다. 남들 앞에 드러내 놓고 차고 다녀도 둘만 아는 비밀 고백이었다.저자는 이 작은 그림에서 아이가 어릴 때 신던 신발을 버리지 못하는 부모의 마음을 떠올린다. 남편이 먼저 읽고 밑줄을 그어 건네준 책을 따라 읽던 부부의 시간도 들려준다. 남에게는 낡은 신발이나 오래된 책에 불과하지만, 주인에게는 한 시절이 통째로 담겨 있다. 미술관의 낯선 그림 이야기가 어느 집 서랍 속 물건 이야기로 이어진다.이 책은 혼자 읽고 덮기에는 아깝다. 읽고 나면 아이의 손을 잡고 미술관에 가고 싶어진다. 내게는 프리다 칼로를 다룬 글도 반가웠다. 얼마 전 학생들과 함께 읽은 영어 지문에 이 멕시코 화가가 등장했기 때문이다. 교실에서 만난 칼로를 이 책에서 다시 만나니 뜻밖의 장소에서 아는 사람을 마주친 기분이었다.저자는 중학생 시절 화집에서 뭉크의 <사춘기>를 처음 보고 숨이 막혔다고 고백한다. 어떤 그림은 설명을 듣지 않아도 오래 바라보게 되고, 집에 돌아온 뒤에도 자꾸 생각난다. 누구에게나 그런 그림 한 점쯤은 있을 것이다. 아이와 함께 그림을 보며 무엇이 눈에 들어오는지, 그림 속 사람은 무슨 생각을 하는 것 같은지 이야기를 나누다 보면 가족과 성장, 사랑과 이별, 늙음과 죽음까지 여러 이야기가 나온다.미술 에세이는 이제 흔한 장르다. 그러나 이 책은 그림을 해설하는 데만 매달리지 않는다. 저자는 예술의 위안이 "자신의 삶을 비춰주는 거울"에서 온다고 쓴다. 저자가 그림 앞에서 떠올린 기억을 들려주면 읽는 사람도 자신의 지난 시간을 생각하게 된다. 무엇을 많이 배웠다는 뿌듯함보다 한동안 편히 쉬었다는 느낌이 남는 책이다.도스토옙스키는 <카라마조프가의 형제들>에서 어린 시절 부모 곁에서 얻은 좋은 추억이 가장 훌륭한 교육이 될 수 있다고 썼다. 아이를 책상 앞에 억지로 앉혀 공부시키는 것보다 손을 잡고 미술관에 가서 그림을 보고 이야기를 나누는 시간이 더 많은 것을 남길 수도 있다. 아이는 그곳에서 그림을 배우고 부모와의 추억도 쌓는다. 그런 시간이 쌓이면 세상을 자세히 보고 다른 사람의 아픔도 헤아릴 줄 아는 어른으로 자랄 것이다. <나를 지키고 싶을 때 미술관에 갑니다>는 아이와 함께 그런 시간을 보내고 싶게 만드는 책이다.