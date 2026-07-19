사흘 연속 '올공'에 '올인'하는 장동혁... 원내에서는 패싱?

큰사진보기 ▲올림픽공원 찾은 장동혁 대표6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 이어진 17일 국민의힘 장동혁 대표가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞으로 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"어제(18일) 비공개로 '올공'에 갔고, 오늘(19일)도 갈 예정이다."

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큰사진보기 ▲집회 참가자들에게 붓글씨 써주는 장동혁 대표6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 이어진 17일 국민의힘 장동혁 대표가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 집회 참가자들에게 붓글씨를 써주고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲악수하는 한병도-정점식더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표(왼쪽)와 국민의힘 정점식 원내대표가 17일 국회 의장실에서 제78주년 제헌절 경축식에 앞서 열린 4부 요인 및 감사원장, 여야 원내대표 환담에서 만나 악수하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲제헌절 경축식 참석한 한병도-정점식더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표(오른쪽)와 국민의힘 정점식 원내대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 나란히 자리하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표가 '올공(올림픽공원)'에 '올인'하고 있다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 19일 국회 소통관에서 기자들과 만난 자리에서, 장 대표가 전날 별도 공지 없이 서울 올림픽공원을 찾았고, 이날도 다시 방문할 예정이라고 알렸다. 장 대표는 지난 17일 제헌절 경축식에 불참하는 대신 올림픽공원에서 부정선거 음모론자들과 결합했다. 사흘 연속 '올공'행을 택한 것인데, 제1야당 대표의 시선이 여전히 국회 밖에 머무는 셈이다.장 대표는 이날 자신의 페이스북에 "7월 17일 제헌절, 시민들에게는 '올공데이'였다"라며 "나는 여러분과 끝까지 함께 싸우겠다. 그 순수한 의지를 반드시 관철시키겠다"라고 강조했다. 장외 행보를 계속하겠다고 선언한 셈이다.반면, 정점식 원내대표의 시선은 국회 안을 향하고 있다. 국민의힘 '투톱'인 정 원내대표는 당초 불참 방침을 뒤집고 제헌절 경축식에 참석해 장 대표 대신 제헌헌법을 낭독했다. 원 구성 협상과 필리버스터(무제한 토론), 국정조사특별위원회 대응 등 원내 투쟁도 정 원내대표가 지휘하고 있다.국민의힘은 장 대표가 지지층 결집을, 정 원내대표가 중도·외연 확장을 맡는 '투트랙 전략'이라고 공식적으로 해명하고 있다. 하지만 언론과 여의도의 주류 해석은 사뭇 다르다. '당원 중심 정당'을 고수하는 장 대표와 '국민정당'을 내세우는 정 원내대표의 노선 차이가 실제 행보로 드러나면서, 사실상 당이 '장동혁 패싱' 기류를 보이는 것 아니냐는 지적이 나온다.장 대표의 외부 행보는 당분간 계속될 것으로 보인다. 국민의힘은 오는 23일 장 대표의 경기도 일정을 확정했고, 대구광역시 방문도 조율하고 있다. 장 대표는 지난 17일 보수 성향 유튜브 채널 '펜앤마이크TV'의 올림픽공원 현장 인터뷰에 출연해 자신을 "제헌절 행사 결석하고, 올공 출석한 국민의힘 당 대표"라고 소개했다.그는 국회에서 열린 공식 경축식에 참석하지 않은 이유에 대해 "대한민국 헌정질서가 무너지는 모습에 항의하는 의미"라며 "국회에서 제헌절 행사를 할 게 아니라, 진정 대한민국 참정권과 헌정질서를 회복하기 위해 광장에 나와 함성을 지르는 올림픽공원 시민들을 봐야겠다고 생각했다"라고 주장했다.당 안팎에서 올림픽공원을 너무 자주 찾는다는 지적이 나오는 데 대해서도 물러서지 않았다. 장 대표는 "많은 제도권 정치인이 이곳에 오지도 않고, 오는 것조차 꺼리고 있다"라며 "한 두 번 가서 관심 있는 척하면 됐지 왜 계속 가느냐는 비판이야말로 제도권 정치의 부끄러운 모습"이라고 반박했다.심지어 올림픽공원을 찾는 행위 자체가 '중도 확장'이라는 논리도 폈다. 그는 인터뷰에서 "중도 확장이라는 별도의 공간이나 보이지 않는 신기루가 있는 것이 아니다"라며 "올림픽공원에 나와 분노한 시민들과 함께하는 것이 중도 확장"이라고 주장했다.이후 집회 현장을 찾은 장 대표는 참가자들과 함께 "부정선거 재선거", "당일투표 수개표"라는 구호를 반복해서 외쳤다. 직접 붓펜을 들고 "올공혁명", "6·3 시민혁명", "참정권 수호" 등의 문구가 적힌 손팻말을 만들어 참가자들에게 나눠주기도 했다.그러나 장 대표를 따라 현장을 찾은 당 소속 국회의원은 박준태·주진우·박대출·박충권·서천호 의원 등 소수의 당권파에 그쳤다. 김민수·조광한 최고위원 등도 모습을 드러냈지만, 당 소속 의원 다수는 여전히 장 대표의 장외 행보와 거리를 뒀다.하지만 정 원내대표의 선택은 달랐다. 국민의힘은 더불어민주당의 일방적인 원 구성에 항의하며 당초 제헌절 경축식에 불참할 방침이었으나, 제헌절 경축식을 하루 앞둔 늦은 오후 '대승적 차원'에서 정 원내대표 등 일부 지도부가 경축식에 참석하기로 방향을 틀었다. 장동혁 대표가 끝까지 참석하지 않은 것과 대조된다. 장 대표가 장외 투쟁에 매진하는 동안, 원내 정치는 정 원내대표를 중심으로 별도 궤도에 올라선 모습이다.정 원내대표는 이튿날(17일) 국회에서 취재진과 만나 "어떤 상황에서도 국회 정상화를 위해 늘 노력하고 있다는 것을 보여주기 위해 나왔다"라고 참석 이유를 밝혔다. 장 대표와의 역할 분담으로 보면 되느냐는 질문에는 "그렇다"라면서도 "민주당도 당 대표가 없지 않느냐"라고 답했다. 장 대표가 불참한 자리를 대신한다는 데 특별한 의미를 부여하지 않으면서도, 원내대표로서 공식 행사에 참석하는 선택을 한 것이다.정 원내대표는 경축식에서 장 대표를 대신해 제헌헌법 제2조 "대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다"를 읽었다. 같은 날 페이스북에 "우리가 오늘 기려야 하는 것은 제헌절이라는 껍데기가 아니라 토론과 합의의 제헌절 정신"이라며 민주당을 향해 "과거 선배들이 보여준 정치의 품격에 비해 자신들이 얼마나 부끄러운지 반성부터 해야 한다"라고 날을 세웠다.대여 투쟁이라는 목표는 같지만, '방법론'에 있어서는 당 대표와 원내대표의 선택지가 선명하게 엇갈린 것이다. 또한 다가오는 원내 투쟁도 정 원내대표를 중심으로 진행될 전망이다. 오는 20일 의원총회를 예고한 국민의힘은 민주당이 본회의를 강행할 경우 필리버스터에 이어 국정조사특별위원회 대응을 준비 중이다. 선거관리위원회 노동조합 간담회 등 국회 내 일정도 연이어 계획하고 있다.장동혁 대표가 의원총회 현장에도 드문드문 참석 중인 점을 고려하면, '원내 중심의 대여투쟁'에 매진하는 정 원내대표의 기조는 확실히 다른 방향인 셈이다.국민의힘은 두 사람의 엇갈린 행보를 '역할 분담'이라고 강조하며 언론의 확대 해석을 경계하고 있다. 박성훈 수석대변인은 지난 17일 기자들과 만나 "엇박자라는 것은 언론의 잘못된 프레임"이라며 장 대표와 정 원내대표가 전날 저녁에도 만났다고 밝혔다.그러나 이어진 설명에서는 오히려 두 사람이 서로 다른 정치적 공간과 지지층을 맡고 있다는 점을 시인했다. 박 수석대변인은 "당 대표는 선명한 메시지를 가지고 지지층을 규합하는 역할에 집중하고, 원내대표는 중도층과 보수의 외연 확장을 위한 역할을 하고 있다"라고 설명했다.올림픽공원에 의원들의 참여가 저조한 데 대해서도, 장 대표가 지도부나 소속 의원들에게 동행을 요청하지 않았다고 항변했다. "올공 집회는 2030세대가 중심이 된 자율적인 시민운동"이라며 "자율성 기조를 훼손하지 않기 위한 배려" 차원에서 일부러 의원 참석을 독려하지 않았다는 설명이었다.정점식이 장동혁을 정말로 '패싱'하는 것인지, 아니면 '굿 캅, 배드 캅' 전략의 일환인지는 평론가들의 해석도 엇갈렸다. 다만, 정점식 원내대표가 장동혁 대표의 장외투쟁 기조에 어느 정도 거리를 두고 있다는 점, 그리고 국민의힘 원내가 장 대표 없이도 돌아가기 시작했다는 점에 대해서는 의견 일치를 보았다.윤태곤 더모아 정치분석실장은 19일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "당 지도부와 원내지도부가 호흡을 맞춰 전략적으로 역할을 나눠 하고 있는 것이라면 오히려 더 문제"라며 "의견 충돌이 있다면 오히려 앞으로 뭔가 바뀔 여지가 있는데, 당이 한마음으로 전략을 짜서 이렇게 하고 있다는 해명은 말이 되지 않는다"라고 비판했다.윤 실장은 정 원내대표의 행보에 대해서는 "당장 장 대표를 어떻게 할 수 없는 상황에서, 적극적으로 비판하고 싸우면 장 대표를 위시한 부정선거 음모론자들을 자극할 수 있기 때문에 거리를 둘 수도 있다"라며 "반면에 오히려 그대로 두면 결국 한계에 알아서 부딪힐 것이라는 생각이 있을 수 있다"라고 분석했다. 장 대표의 올림픽공원 행보에 "일반 국민의 반응은 무반응과 무시에 가까워 보인다"라는 점도 주요하게 보았다.엄경영 시대정신연구소장은 같은 날"나타나는 모습만 보면 정점식 원내대표는 원내 투쟁에, 장동혁 대표는 부정선거 장외 투쟁에 집중하는 암묵적인 역할 분담에 가깝다"라고 평가했다.그는 "정 원내대표가 장 대표와 함께 올림픽공원에 가면 '장동혁 페이스'에 말리는 것"이라며 "장 대표가 하는 일을 적극적으로 방해하지도, 그렇다고 결합하지도 않은 채 자신은 원내 정당을 중심으로 당을 이끌면서 전체적인 온도를 낮추고 관리하는 측면이 있다"라고 설명했다."포스트 장동혁 체제나 한동훈 의원 복당 문제를 둘러싸고 각 계파의 이해관계가 복잡해 합의된 결론이 없는 상태"가 "장동혁 체제를 당장 끝내기 어렵게 하고 있기 때문"에 우선 '관리'에 집중하는 모양새라는 것. 일종의 '질서 있는 퇴진'을 염두에 두고 적당한 거리를 유지하는 셈이다.