40년 전 박완서 작가의 질문, 2026년에도 아프네

큰사진보기 ▲쥬디할머니 ⓒ 이희진 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이기사는 개인 sns와 브런치에도 실립니다.

아주 오랜만에 박완서 작가의 책을 만났다. 올해 초, 문학동네에서 단편집으로 출간된 <쥬디 할머니> 출간 소식이 들리던 즈음이었다. 분주한 일상 속에서 편히 읽지 못하다가 매미 소리가 시작되던 지난 7월 초 거장의 문장을 다시 펼치게 되었다. 한국 문학의 거목이라 불리는 박완서 작가의 문장을 다시 만나는 일은 잘 차려진 한정식 한 상을 마주한 듯 반갑고 든든한 기쁨이었다.이 책은 "한국 문학사의 거목 박완서의 타계 15주기를 맞아 박완서 단편문학의 뛰어난 성취를 새로이 조명하기 위해 기획된 것"이라고 한다. 이색적인 것은 31명의 한국 대표 소설가들이 박완서 작가의 단편 가운데 최고의 작품을 추천하고 그중 열 편을 엄선해 엮었다는 점이다. 그 열 편의 단편 중 <쥬디 할머니>는 이 책의 표제작이자 독자들이 가장 첫 번째로 만날 수 있는 단편이다.외국에서 성공한 다섯 자녀들의 삶은 곧 영광스럽게 빛나는 쥬디 할머니의 훈장이 된다. 그중에서도 의학 박사인 첫째 아들의 딸 쥬디를 끔찍하게 아끼는 모습이 소설 초반에 종종 나온다. 할머니가 혼자 사는 아파트 거실 장식장엔 제각기 단란하게 사는 다섯 남매의 사진과 돌아가신 영감님의 독사진까지 도합 여섯 개나 되는 번쩍거리는 자개 액자가 진열되어 있다. 그걸 보는 이웃들은 자식처럼 튼튼하고도 화려한 울타리는 없다는 생각을 한다.할머니는 그중 손녀 쥬디 사진 액자를 살뜰 하게 챙긴다. 쥬디 사진만은 한 곳에 버티고 있지 않고 하루에도 몇 번씩 옮겨 다닌다. 밤에는 침대 머리에, 낮에는 장식장에 놓인다. 때로는 탁자나 부엌 식탁 위를 옮겨 다니기도 했다. 아마도 타인들이 쉽게 들여다볼 수 있는 전망 좋은 자리를 차지했을 것이다.한국 사회는 어느덧 겉모습과 결과로 평가되는 시대, 반질 반질하게 닦아 둔 자기만의 액자를 전시하기에 용이해진 자기 증명의 시대라고 불러도 과언이 아니게 되었다. SNS라는 장식장에는 지인들의 가장 행복한 정점의 컷들로 가득하다. 문득 "인스타그램에는 절망이 없다. 그래서 어딘지 괴기스러워 보인다"라고 썼던 정지우 작가의 문장도 떠오른다.세대에 따라 사람들의 부러움과 환심을 사기에 알맞은 결괏값이 정해진 것 같다. 학창 시절의 자녀는 반에서 몇 등 하는지, 어느 대학에 갔는지 등의 성적의 울타리가 곧 부모의 울타리가 된다. 한 고비 넘기고 나면 어느 직장, 어떤 조건의 배우자와 결혼을 했는지가 관심사가 된다. 결혼 후에는 또 어떤가? 어떤 동네에 어느 브랜드 아파트에 사는지, 자기 증명의 터널을 숨 가쁘게 지나오면 기다렸다는 듯 쏟아지는 질문은 자녀와 손주를 향한다. 어쩐지 늘어나는 숫자만큼 우리를 입증하는 울타리는 더 두꺼워지고 화려해지는 듯하다. 마치 끝 모를 뫼비우스의 띠 위를 걷는 것처럼 쉼 없이 이어진다.겉으로 보기에 자식 농사에 성공한 할머니의 평범한 일상에는 이웃집 상완 엄마의 등장으로 균열이 일어난다. 소설의 가장 정점은 쥬디 할머니가 막내 아들의 혼처 자리를 두고 사주를 보기 위해 주 박사를 만나는 장면이다. 주 박사는 그 동네에서 이름깨나 알려진 용한 점쟁이로 나온다.주 박사의 공간도 참 흥미롭다. 상담실로 통하는 작은 문을 빼고는 온통 사진으로 뒤덮여 있다. 박사학위를 받을 때의 사진은 '미국서 철학박사 학위 수여식'이란 제목까지 붙어 있었지만 어느 대학인지는 밝히지 않는다. 주 박사의 공간 내부는 소름 끼치도록 쥬디 할머니의 거실과 닮았다. 두 공간은 거울처럼 서로를 비춘다. 한쪽에는 성공한 자녀들의 사진이, 다른 한쪽에는 스스로 만든 박사의 권위가 걸려 있다. 작가는 그 닮음을 통해 허영이 얼마나 쉽게 서로를 알아보고 기대는지 보여준다.북 치니까 꽹과리 치는 격으로 주고받는 두 사람의 대화는 우리 현대 사회의 단면을 보여주는 듯했다. 알면서도 속아 주는 껍데기만 남아 있는 관계, 서로의 유익과 이해타산 속에서 저마다의 거짓된 울타리를 못 본 척 슬그머니 숨겨 주는 행태가 이 짧은 만남 속에 살뜰 하게 담긴다. 성공을 과시하는 사람과 성공을 판매하는 사람, 둘의 대화를 읽고 있으면 어쩐지 헛웃음이 나온다.다만 작가가 던지는 메시지는 결코 가볍지 않다. 박완서 작가는 우연하게 밝혀지는 쥬디 할머니의 실체와 소설의 결말을 독자들에게 안기며 마냥 웃을 수도, 씁쓸해 할 수도 없게 만든다. 과연 소설 속 쥬디 할머니만 허영심 많은 속물처럼 보이는가? 당신의 삶을 둘러싼 울타리는 무엇이냐고 소설을 읽어 가는 독자들에게도 침착하고 차분한 어조로 묻는다. 이 질문은 어쩐지 날카롭고 뼈아프다. 그 질문 앞에 정직하게 서 본다면 마냥 웃으며 책을 덮을 수만은 없을 것이다.어쩌면 쥬디 할머니는 특별한 누군가가 아니라 끝내 가리고 싶은 우리 모두의 부끄러운 초상인지도 모르겠다. 누군가는 학벌을, 누군가는 직함을, 어떤 이는 집과 자녀를, 또 팔로워와 타인들의 '좋아요' 하나를 액자처럼 걸어 둔 채 살아가고 있는 건 아닐까? 이처럼 박완서 작가는 이 작품을 통해 저마다의 액자를 하나씩 바라보게 만든다. 우리는 자신만의 액자를 수시로 바라보며 안심하다가 때때로 불안해 한다.이 소설이 1980년대에 발표되었다는 말에 흠칫 놀랐다. 사실 시대가 변하고 세월이 흘러도 인간 저 깊숙한 곳에 도사리는 인정과 증명에 대한 욕구는 사그라 들지 않았기 때문이다. 아니, 어쩌면 더 활활 타오르는 시대가 바로 지금이 아닌가? 마치 40년 전 박완서 작가가 소설이라는 형식을 빌려 2026년을 살아가는 우리에게 보낸 차마 웃으며 읽을 수 없는 한 통의 편지 같기도 하다. 결코 시대착오적이거나 어색하지 않게 읽힌다. 세월이 지나도 내게 박완서 작가의 문장들은 빛이 바래거나 결코 낡아 보이지 않았다. 오히려 날카로운 촉을 세워 나에게, 이 시대를 살아가는 우리에게 다시 묻는다.