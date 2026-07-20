오후 4시 넘은 미술관, 사람이 왜 이렇게 많지?

큰사진보기 ▲서울시립미술관 1층 로비유영국 전에 입장하기 위해 줄을 서 있는 사람들. ⓒ 전영선 관련사진보기

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"로비의 아카이브 공간은 전시의 시작과 끝을 연결하는 공간으로, 연보와 사진, 리플릿, 잡지 등 다양한 아카이브를 통해 유영국의 삶과 작품 세계를 접하실 수 있습니다."

큰사진보기 ▲아카이브 전시대입장을 기다리는 이들이 볼 수 있도록 로비에 마련되어 있다. ⓒ 전영선 관련사진보기

큰사진보기 ▲'아방가르드 예술을 찾아서' 전시실관람객이 바위 질감이 느껴지는 그림들을 감상하고 있다. 이곳은 공간 전체가 어두워 그림이 더욱 돋보인다. ⓒ 전영선 관련사진보기

큰사진보기 ▲<산-블루(Blue)>(1994)관람객이 전시실 내 휴게 공간에 앉아 화가의 최대작(260×200cm)을 감상하고 있다. ⓒ 전영선 관련사진보기

"피카소 같은 사람은 워낙 천재라서 뭘 그려도 다 잘한다. 그런데 나는 그렇지 않다."​(다큐 영상 <무한을 걷는 사람> 중에서)

큰사진보기 ▲서울시립미술관 전경건물 외벽에 유영국 회고전 포스터가 내걸려 있다. ⓒ 전영선 관련사진보기

올해부터 휴일로 다시 지정된 제헌절 날(주 5일제 도입에 따른 공휴일 조정으로 2008년부터 공휴일에서 제외되었다가, 헌법의 상징성을 회복하고 국민들의 헌법 정신을 되새기자는 취지로 다시 공휴일로 복원), 막내와 서소문 서울시립미술관을 찾았다. 우리나라 추상 미술의 대가 중 한 명인 유영국의 전시를 보기 위해서였다.​미술관에 들어서서는 깜짝 놀랐다. 오후 4시가 넘어가는 시간인데도 사람이 많아서였다. 휴일이어서 그런가? 싶어 안내인에게 "평일에도 이러냐"고 물었다. 돌아온 답은 "늘 이렇다"였다. 대기줄을 살피던 안내인은 "평일에 조금 덜하긴 하지만 그다지 크게 차이가 나지 않는다"며 "전시 시작날부터 이랬다"고 덧붙였다.대기줄이 긴 데에는 다른 이유도 있는 듯했다. 쾌적한 관람 환경을 위해 입장 인원을 제한하고 있었던 것. 20명 내외의 인원이 들어가고 나면 안내인은 관람객의 입장을 잠시 통제했다. 그러고는 15분 남짓 시간이 흐른 뒤 다시 입장시키기를 반복했다.대기줄을 따라 앞으로 나아가다 아카이브 공간을 만났다. 전시대에는 유영국의 일대기를 연도순으로 정리한 연보와 사진이 여럿 전시되어 있었다. 아카이브 공간은 입장을 기다리는 동안 관람객의 지루함을 덜어주려는 미술관 측의 배려로 느껴졌는데 미술관 측은 이 공간에 대해 다음과 같이 안내문을 내걸었다.자료에 따르면, 유영국은 1916년 경상북도 울진에서 태어나 1935년 일본 도쿄 문화학원 유화과에 입학하여, 무라이 마사나리, 하세가와 사부로 등 일본의 주요 추상 미술 작가들을 비롯해 김환기, 장욱진, 이중섭 등과 교류하며 전위적인 추상 미술에 관한 관심을 키웠다. 이후 "제2회 자유미술가협회전"에서 협회상을 수상하며 본격적인 추상의 길로 나아갔으나 전쟁화 그리기를 요구하는 일본 정부의 요구를 받아들일 수 없어 귀국길에 오른다.1943년 귀국해 고향으로 돌아간 그는 결혼을 하고 1955년까지 가족을 부양하는 데 전념한다. 어부와 교수와 양조장을 운영하는 사업가로 변모하며 일상을 살아가던 그는 1964년 개인전을 기점으로 전업 화가로서의 길을 걷는다. 이후 생존 작가로서는 처음으로 국립현대미술관에서 개인전(1979년)을 열었으며, 가나아트센터에서의 전시를 마지막으로 2002년 87세의 나이로 별세했다.전시는 5개의 장으로 구성되어 있었다.첫 번째 장은 '1964년, 내밀한 예술의 문을 열다'. 이 시기는 한국 추상 미술의 구심점이었던 작가가 첫 개인전을 계기로 모든 그룹 활동을 중단하고 2년에 한 번씩 여는 개인전만을 통해 작품을 선보이겠다고 '선언'한 시기다. 그가 이런 선언을 한 데에는 함께 아방가르드 미술에 헌신했던 동료 예술가들이 하나둘 해외로 떠난 것과 무관하지 않다. 그는 그들을 따라 해외로 나가는 대신 급변하는 시대의 속도에 휩쓸리지 않고 오직 자신만의 내밀한 예술 언어에 집중한다.두 번째 장은 '아방가르드 예술을 찾아서'. 이 장에서는 1935년 도쿄 문화학원 유화과에서 미술을 공부하던 시기부터 '선언'을 내놓기까지의 작업을 들여다볼 수 있다. 이 시기 유영국은 회화, 부조, 사진 등 다양한 매체를 넘나들며 다양한 실험을 시도했다.세 번째 장은 '추상의 문법을 찾아서'. 이곳에서는 추상의 절정기를 맞이한 작가의 작품을 만날 수 있다. 이 시기 유영국은 홍익대학교 교수직(1966~1970)도 의무 출강 시간에 대한 부담으로 사임할 정도로 창작에 몰두한다. 매일 아침 9시부터 저녁 6시까지 매일 정해진 일상을 작업실로 단순화시키며 작업에만 몰두했다. 초기보다 더욱 단순해진 형태의 그림을 만날 수 있다.​네 번째 장은 '심상 추상: 산은 내 안에 있다'. 이번 전시회의 제목과 동일한 제목을 달고 있는 이 장에서는 유영국의 후기작을 만날 수 있다. 1977년 심장 박동기 부착 수술을 받은 이후 생애 마지막까지 여덟 번의 큰 수술을 치르고 서른일곱 번의 입퇴원을 반복하는 병고를 겪으면서도 그는 끝내 추상의 본질에 대해 질문하고 실험하기를 멈추지 않았다.덕분에 관람자는 강렬한 원색을 주로 사용한 기존의 작품들과는 또 다른 작품을 이곳에서 만날 수 있다. 특히 눈길 끈 것은 산의 모습과 닮은 바다, 호수, 댐을 소재로 한 부드러운 색감의 작품들. 작가의 고향인 울진의 풍경이 더욱 다채롭게 다가와 좋았다.​다섯 번째 장은 '무한 그 너머'. 전시를 안내하는 게시판에는 "화가의 눈은 언제나 먼 곳을 바라볼 줄 알아야 합니다"라는 문구가 적혀 있었는데 이 문구에 걸맞게 이곳의 작품들은 모두 먼 곳을 응시하게 했다. 최대작인 <산-레드(Red)>(1994)와 <산-블루(Blue)>(1994)에는 단순화한 산의 형상이 무한하게 화폭을 채우고 있다. 절필작 <작품(Work)>(1999)에서는 산의 경계를 지움으로써 보이지 않는 무한한 세계로 시선을 확장하려는 화가의 열망이 엿보인다.평생 산을 화두로 그림을 그린 유영국 화가. 그는 왜 산을 그리느냐는 아들의 질문에 다음과 같이 답했다.​그가 '산'을 회화의 원천으로 삼은 이야기는 꽤나 울림이 컸다. 스스로를 객관화하고 이를 바탕으로 ​자신이 잘할 수 있는 것에 일찌감치 집중하고 끝까지 밀어붙인 뚝심은 그 어느 때보다 타인의 삶에 눈 돌리고 휘둘리기 쉬운 현대인에게 시사하는 바가 크다.​그림을 시작하고 86세 노년에 이르기까지 유영국은 단 한 번도 자신의 '산'을 떠난 적이 없다. 화가는 때로는 거칠게, 때로는 유연하게, 때로는 아득하게 자신의 '산' 속에 자연의 질서를 담고 조형의 질서를 담고 우주의 질서를 담았다. '산'을 자신의 테마로 삼아 타인의 언어가 아니라 오직 자신만의 내밀한 예술 언어로 구현해 내었다. 그 저력을 만날 수 있는 전시가 바로 <산은 내 안에 있다>이다.​미술관 측은 팸플릿에서, 이번 전시는 한국 근대 미술이 이룩한 성취를 오늘의 시점에 새롭게 연결하고자 하는 노력의 일환이라며 '한국 근대 거장전' 시리즈의 첫 프로젝트라고 밝혔다. 이번 전시를 보고 나니 앞으로 있을 거장전이 무척 기대된다.전시는 10월 25일까지 열리며 관람료는 무료다. 주말과 공휴일은 저녁 7시까지, 화~목요일은 저녁 8시까지, 매주 금요일은 오후 9시까지 관람이 가능하니 낮 시간이 여의치 않은 분들은 금요일 저녁에 나들이 삼아 미술관을 찾으면 좋겠다.