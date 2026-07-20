"배달라이더는 노동자" 첫 판결, 이를 흔드는 이들에게

큰사진보기 ▲2026년 7월 7일 배달라이더 최초 근로자성 법원 판결 관련 라이더유니온 성명 ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲배달앱의 위치 GPS 통제▲ 배달의민족 라이더앱 추적 '3일간 71번' 캡처 화면 ⓒ 김지수 관련사진보기

큰사진보기 ▲라이더들의 투쟁2024년 배민 쿠팡 갑질 중단 투쟁에 참여한 배달라이더들 ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 7월 10일 발행된 민주노총 법률원 부설 노동자권리연구소의 이슈 페이퍼 표지배달 플랫폼 라이더 근로자성 인정 판결의 의의와 시사점에 대한 브리핑을 담고 있다. ⓒ 민주노총 법률원 부설 노동자권리연구소 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 김지수는 민주노총 공공운수노조 라이더유니온지부 사무국장입니다. 본문의 판결은 서울고등법원 2026. 7. 3. 선고 2024나2037832 판결이며, 사건 경위는 라이더유니온과 함께하는 <미디어데모스> 유튜브 채널의 '라이더TV' 방송에서 공개된 내용입니다.

우리 라이더유니온 조합원의 이야기다. 그는 배달대행사에서 누구보다 오래, 성실하게 콜을 타던 전업 라이더였다. 미친 듯이 콜만 타던 사람이라고, 곁에서 본 이들은 말한다. 노조에 가입한 뒤로는 그 활동을 숨기지 않았다. 산재보험은 제대로 들어져 있는지, 회사가 약속한 프로모션은 왜 다 지급되지 않는지 묻기 시작했다.아는 것이 생기니 질문이 늘었다. 회사는 질문하는 라이더를 귀찮아했고, 이내 그는 찍혔다. 얼마 뒤 그는 계약 해지를 통보받았다. 잘려나간 것은 라이더 한 사람이 아니었다. 질문하는 라이더, 동료들과 모이는 라이더, 그렇게 자라던 조직화의 싹을 함께 잘라내려 한 것으로 보인다.그래서 법대로 했다. 당사자와 민변 노동위원회, 라이더유니온이 함께 법정에서 다퉈온 4년이었다. 2026년 7월 3일, 서울고등법원은 그가 근로기준법상 노동자라고 판단했다. 근로자 지위를 부정한 1심을 뒤집고, 해고는 무효이며 해고 기간의 임금을 지급하라고 했다. 배달라이더의 노동자성을 인정한 법원의 첫 판결이다. 회사가 라이더를 실시간으로 들여다보려고 쌓은 위치 기록은 법정에서 지휘·감독의 증거가 됐다. 감시의 기록이 종속의 증거가 된 것이다.그런데 판결이 나오자 축하보다 빠르게 도착한 것들이 있다. '개별 사안일 뿐이다. 확정된 것도 아니다. 비용이 늘어 배달비가 오른다. 그러니 근로기준법이 아니라 별도 입법으로 풀자'. 도로 위에서 이 판결을 기다려온 사람으로서, 이 말들에 하나씩 답하려 한다.판결문이 인정한 사실관계를 라이더의 하루로 번역하면 이렇다. 나는 회사 앱을 통해서만 일할 수 있다. 가게 사장님과 직접 거래할 방법도, 손님을 스스로 구할 방법도 없다. 배달료가 얼마인지, 페널티가 얼마인지, 어떤 콜이 내게 올지는 전부 회사가 정한다. 내가 바꿀 수 있는 숫자는 하나도 없다.회사는 실시간 위치 시스템으로 나를 들여다보고, 배차 취소의 최종 결정권을 쥐고, 복장과 용모까지 규제하고, 말을 듣지 않으면 묶음배달 개수를 줄이는 방식으로 지갑을 조인다. 결근하면 사유를 보고받고, 전화와 문자로 출근을 독려한다. 이것이 대등한 사업자 간의 거래인가, 지휘·감독 아래의 노동인가. 법원의 답은 후자였다.이 판단은 돌출이 아니다. 재판부는 타다 드라이버를 노동자로 인정한 2024년 대법원 판결의 기준, 즉 계약의 형식이 아니라 실질을 본다는 확립된 법리를 이 사건에 적용했다. 사람의 직접 지휘·감독만이 아니라 디지털 기기와 알고리즘을 통한 간접적인 지휘·감독까지 인정했다는 것이 이 판결의 핵심이다. 관리자가 사람이면 갑질이 눈에 보이고, 알고리즘이면 보이지 않을 뿐이다. 통제가 없는 게 아니라, 보이지 않게 됐을 뿐이다.1심과 2심의 차이도 봐야 한다. 1심은 플랫폼 노동자 보호가 부족하다는 점을 인정하면서도 "입법으로 해결할 문제"라며 근로자성을 부정했다. 항소심은 정반대로 판시했다. "별도의 입법이 이루어지는 것이 바람직하더라도, 입법이 이루어질 때까지 만연히 근로자성을 부인하는 것보다는 근로자성이 인정되는 개별 사안에서 근로기준법 규정의 탄력적인 해석을 통해 근로관계를 실질에 맞게 규율하는 것이 바람직하다." 수십 년 반복돼온 '입법 미비'라는 알리바이를 법원이 스스로 기각한 것이다.판결 직후 업계에서는 근로자성이 인정되면 요금 인상이나 서비스 축소 외에 대응 수단이 없다는 말이 나왔다. 반박이 아니라 자백이라고 생각한다. 우리 수익모델은 노동법을 지키지 않는 것을 전제로 설계돼 있다는 고백 아닌가.그리고 묻고 싶다. 그 비용, 지금은 누가 내고 있나. 사용자 몫까지 얹힌 보험료를, 오토바이 리스비를, 기름값을, 사고의 위험을 지금은 라이더가 내고 있다. 판결로 생기는 비용은 새로운 비용이 아니다. 그동안 회사가 내지 않고 도로 위로 떠넘겨온 비용의 정상화다. 라이더유니온이 판결 직후 입장문을 통해 지적한 대로, 플랫폼사는 근로자로 고용할 때 늘어나는 비용을 아끼려고 업무위탁계약이라는 형식을 활용해왔을 뿐이다.로그인의 자유는 있다. 로그인 이후의 자유는 없다. 앱을 켜는 것은 내 마음이지만, 켠 다음부터는 수락률과 배차 알고리즘과 미션 마감이 나를 몬다. 콜 거절이 몇 번까지 허용되는지, 어떤 기준으로 제재가 내려오는지 라이더는 알지 못한다. 판결도 이 지점을 정확히 봤다. 업무 개시 여부는 선택할 수 있으나, 일단 시작하면 전적으로 플랫폼이 정한 규칙에 따라 일해야 한다. 지시하는 주체가 사람에서 알고리즘으로 바뀌었을 뿐, 통제의 촘촘함은 오히려 더 커졌다.그리고 라이더유니온의 상담 창구에는 이 판결의 사례보다 더한 이야기가 들어온다. 라이더들의 제보다. 근무지역과 급여가 정해져 있고, 시간대별 목표 물량이 강제되고, 실시간 관제로 다른 앱을 병행하는지까지 확인당하고, 콜이 없어도 대기 상태를 유지하라는 요구를 받는다. 비 오는 날 안 나가면 전화가 온다. 지휘·감독을 받은 적 있느냐고 물으면 다들 줄줄 이야기한다. 이번 판결로 그 라이더들에게 좌표가 생겼다. 다음 차례는 배민플러스 또는 쿠팡이츠플러스와 같은 하청사다. 라이더유니온은 이 싸움을 함께할 것이다.판결 뒤 배달앱 업계는 "개별 노동자에 해당하는 판결일 뿐"이라며 의미를 애써 줄이려 한다. 근로자성은 사안마다 실질을 보고 판단하는 것이 맞다. 그러나 이 판결이 확인한 구조, 그러니까 앱을 통해서만 일하고 조건은 회사가 정하며 알고리즘이 감독하는 구조는 특정 업체의 예외가 아니라 이 산업의 표준이다. 이 사건에 등장하는 배달대행사와 같은 업체들은 지금 대부분 배민과 쿠팡의 하청사로 편입됐고, 일하는 방식도 그대로 옮겨왔다. 배민과 쿠팡이츠의 라이더 대다수가 이 판결의 노동자와 다르지 않은 지휘·감독과 관리·통제를 받고 있다는 뜻이다.'개별 사안'이라는 말로 판결을 가두려는 시도의 실제 뜻은 결국 이것 아닐까. 권리를 원하는 라이더는 한 명씩, 각자, 4년짜리 소송을 하라. 해고는 통보 한 번이면 되는데 복직에는 4년이 걸리는 나라에서, 소송은 권리 구제의 길이 아니라 권리 포기의 장치로 작동한다. 증거는 회사가 독점하고 있다. 라이더 손에는 캡처 몇 장이 전부다.그래서 필요한 것이 노동자 추정제다. 다만 이름만 추정제인 법에는 속지 말아야 한다. 지금 국회에 계류된 법안들은 '분쟁 해결 시'를 전제로 삼아, 결국 소송장에 가야만 작동하는 절차 개선에 머물러 있다는 것이 최저임금위원회 노동자위원인 박정훈 공공운수노조 부위원장(前 라이더유니온 초대 위원장)의 지적이다.그가 제시하는 방향은 구체적이다. 일하는 사람이 타인에게 노무를 제공한다는 사실을 증명하면 일단 노동자로 추정하고, 아니라는 증명 책임은 자료를 독점한 사용자에게 지우는 것. 동시에 사용자를 '근로조건 결정에 실질적으로 영향력을 행사하는 자'로 법에 명확히 못 박는 것. 그리고 가장 확실한 길은 근로기준법 제2조가 규정한 근로자의 정의 자체를 넓히는 것이다. 4년을 소송으로 함께 싸워온 우리는, 이 길이 옳다고 믿는다.가장 경계하는 말은 따로 있다. 판결문의 "별도의 입법이 이루어지는 것이 바람직하더라도"라는 구절만 떼어, 법원도 별도 입법을 제언했다고 읽는 해석이다.민주노총 법률원 노동자권리연구소 이슈페이퍼(조현주 변호사)는 이런 독해를 정면으로 반박한다. 판결문의 맥락을 제거한 채 재판부가 별도 입법을 제언했다고 설명하는 것은 "아전인수식 인용"이라는 것이다. 그 구절은 입법을 기다리며 근로자성을 부인해온 1심을 뒤집기 위한 문장이고, 결론은 '입법 전이라도 근로기준법을 적용하라'는 것이기 때문이다.정부가 추진하는 '일하는 사람 기본법'이 바로 그 별도 입법이다. 취지는 안다. 근로자와 사용자 개념으로 포착되지 않는 사람들에게도 기본적인 권리를 보장하자는 것. 그러나 이 법안에 대한 평가는 노동법률가들 사이에서 이미 나와 있다. 민변 노동위원회는 의견서에서 이 법이 기본법의 외피를 갖췄지만 실질적으로는 특고 노동자에 대한 "선언적 수준의 특별법"에 그칠 가능성이 크고, 오히려 근로기준법상 근로자 범위 확대라는 본질적 과제를 회피하고 우회하는 결과를 낳을 수 있다고 지적했다. 민주노총 법률원의 진단도 같다. 이 법안은 '근로기준법은 공장법이라 플랫폼 노동자를 담을 수 없다'는 전제 위에 서 있는데, 7월 3일의 판결은 그 전제가 틀렸음을 보여줬다.법안의 실물은 더 걱정스럽다. 정부 법안은 계약의 일방적 변경·해지를 "합리적 이유 없이" 못 하게 한다. 근로기준법 제23조는 "정당한 이유 없이" 해고하지 못하게 한다. 비슷해 보이지만, 판례로 다져진 근로기준법의 보호보다 낮은 문턱이다. 현장의 언어로 바꿔 말하겠다. 이번 판결의 원고가 근로기준법이 아니라 일하는 사람법으로 다퉜다면 어떻게 됐을까. 4년을 싸워 받아낸 '부당해고 무효'는, 그 법 아래서는 문턱 낮은 '계약 분쟁'이 되지 않았을까. 해고당한 노동자가 아니라 계약이 해지된 사업자로 남지 않았을까.별도 입법 자체를 반대하는 것이 아니다. 방향이 문제다. 근로기준법으로 가는 다리가 되는 법인가, 근로기준법 밖에 노동자를 격리하는 섬인가. 일하는 사람법을 만들려면 근로기준법 위에 얹어라. 근로자성 판단을 회피하는 대체재로 만들지 마라."대법원에서 뒤집힌다"는 기대도 들린다. 상고는 회사의 권리다. 다만 타다 드라이버 사건도 1심 패소, 항소심 승소, 대법원 확정의 길을 걸었다. 그리고 상고 여부와 무관하게 행정은 지금 움직여야 한다. 이미 시작됐다.영국 대법원은 2021년 우버 기사들의 노동자 권리를 만장일치로 인정했고, 유럽연합은 플랫폼 노동자를 우선 고용관계로 추정하는 지침을 만들었다. 그리고 지난 6월 12일 ILO 총회는 '플랫폼 경제에서 양질의 노동에 관한 협약'(제193호)을 채택했다. 고용상 지위와 관계없이 플랫폼 노동자의 기본권을 보장하고, 인공지능과 알고리즘에 의한 노동 통제에 맞서는 노동자의 권리를 국제기준으로 명문화한 협약이다. 이 판결은 돌출이 아니라 합류다.기업들에도 미리 말해둔다. 판결이 확정되기 전에 계약서 문구를 고치고 '자율성'의 알리바이를 심는 건 소용이 없을 것이다. 법원은 형식이 아니라 실질을 본다. 위장이 정교해질수록, 위장이 필요했다는 사실 자체가 종속의 증거로 남을 것이라 생각한다.정부에 요구한다. ILO 플랫폼노동 협약을 비준하라. 이름만이 아닌 진짜 노동자 추정제를 도입하고, 근로기준법 제2조의 근로자 정의를 확대하라. 판결보다 낮은 입법으로 판결을 덮으려 하지 마라.우리 조합원이 들었던 말을 다시 떠올린다. 억울하면 법대로 하라고 했다. 법대로 했고, 법은 대답했다. 이제 법대로 할 차례는 회사와 정부다.