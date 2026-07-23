도망가고 싶었는데, 제일 기억에 남는 고3 특강

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"그럼 이 회복탄력성을 가진 웹소설 주인공을 우리가 한번 만들어볼까?"

"너희가 만든 이 인물, 어쩌면 너희 안에 있는 잠재력일지도 몰라."

"예산이 모자라니까 주차장은 좁게 하고 대신 고양이랑 강아지는 무조건 넣어주세요!"

큰사진보기 ▲아이들이 생각한 지역 서점을 AI로 생성했다고양이와 강아지는 필수, 예산 문제로 주차장을 넓힐 수 없다는 디테일까지 더해졌다 ⓒ Gemini 생성 관련사진보기

"2층으로 바꿔야해요. 태민북스 사장님이 리트리버랑 살아야 되거든요."

"아까 그 회복탄력성 제가 여기 사장님으로 다시 써볼게요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인sns에도 실립니다.

기말고사가 끝나고 방학식 전까지 중고등 학생들은 학교에서 영화를 보거나, 엎드려 자거나, 농담 따먹기만 하면서 시간을 보낼 때가 있었다. 다행히 요새는 이 시기에만 할 수 있는 특강 프로그램이 많이 생겼다. 특강 강사인 나는 지난주 경기도의 한 고등학교로 향했다. 전교생이 100명도 안 되는 작고 조용한 학교였다.이런 특강은 보통 중2부터 고2를 대상으로 한다. 그런데 수업 전날 밤 문자 하나가 왔다. 내가 학급 정원 10명의 고3과 6교시 짜리 수업을 해야 한다고 했다. 머릿속이 하얘졌다. 일단 고3 학생들과 해본 적이 없다. 이번 특강인 '창업가정신' 프로그램은 기존 것을 리뉴얼한 버전이었다. SWOT 분석 같은 마케팅 용어를 다뤄야 하고 가상의 지역 서점을 어떻게 살릴지 전략 회의까지 해야 했다.30명 정원이라면 여기저기 참견하면서 힌트 주고 하면서 적당히 흘러가는 시간이 있을텐데 10명은 그렇게 흐를 시간이 없다. 처음 보는 강사와 고3 학생들이 이걸 진지하게 해낼 것 같지 않았다. 도망가고 싶었지만 이미 늦었다. 내가 할 수 있는 일은 아이들이 못 쓴다고 늘어질 때를 대비한 예시를 잔뜩 만들어 놓는 거 밖에 없었다. 전날 새벽 1시까지 샘플을 만들었다.이날 프로그램은 "창업하자"는 얘기가 아니다. 대신 창업의 마인드를 갖자는 것에 가깝다. 그래서 회복탄력성을 중요하게 다룬다. 스타벅스 하워드 슐츠는 '제3의 공간'을 끈기로 만들었다. 엔비디아 젠슨 황은 분석력으로 망해가던 회사를 살렸다. 파타고니아는 환경보호라는 일관성을 지킨 덕에 유명해졌다. 변호사를 그만두고 건강한 그래놀라를 만들기 시작한 어떤 창업가는 용기가 있었다.여기까지 이야기하는데 아이들 눈빛이 점점 흐려지는 게 보였다. 안 되겠다 싶었다.끈기, 분석력, 일관성, 용기 중 하나를 골라 그 성격을 가진 인물의 스토리라인을 짜보자고 했다. 그 순간 아이들이 살아났다.그냥 하는 소리가 아니었다. 초롱초롱해진 아이들에게 정말 그런 역량이 있을 것 같았다.내친김에 지역 서점도 그 자리에서 하나 만들어보자고 했다. 서점 주소, 대지 몇 평, 서점 이름, 카페테리아 구성까지 즉흥으로 채워나갔다. 한 명씩 의견을 던지면 다른 아이가 거기에 살을 붙였다.아이들이 던지는 엉뚱하고 디테일한 조건들을 프롬프트 창에 입력하자, 인공지능이 순식간에 근사한 동네 서점의 1층 내부를 화면에 띄워냈다.30명 교실이었다면 겉돌았을 수업이 10명이라는 밀도 높은 교실 안에서 웹소설과 AI를 만나자 뜨거운 창작의 장으로 변했다. 모두가 발언하고 모두의 아이디어가 서점 하나에 다 들어갔다. 정원 10명이 오히려 득이 됐다. 내가 만들어간 SWOT 샘플은 꺼내볼 일도 없었다.전날 밤 잠을 설칠 정도로 긴장했던 수업이었다. 그런데 끝나고 보니 그동안 해왔던 특강 중 손에 꼽을 만큼 좋은 수업이 되어 있었다.1일 특강으로 만나는 학생들과는 보통 정이 들 새가 없다. 그런데 이번엔 달랐다. 마지막 종이 울렸을 때 나는 아이들과 헤어지는 게 아쉬웠다. 돌이켜보면 그 아쉬움은 이 수업이 남긴 것과 닮아 있었다. 회복탄력성이란 결국 예상치 못한 순간에 방향을 바꿔볼 용기가 될 수도 있겠다.강의안대로 밀어붙였다면 죽어가던 눈빛 그대로 6교시를 마쳤을 것이다. 방향을 틀어 웹소설 주인공을 만들자고 했을 때 초롱초롱하게 살아나던 아이들의 눈빛이 아직도 선명하다. 자기 안의 다른 가능성을 발견한 사람의 설렘으로 보였기 때문이다.어쩌면 그날 교실 안에서 회복탄력성을 진짜로 발휘한 사람은 학생들이 아니라 강사인 나일지도 모르겠다. 제일 두려웠던 수업에서 회복탄력성에 기대어 생각지도 못했던 나를 발견했다. 이런 시도가 내 인생의 새로운 점을 찍어 준다. 이 특강을 또 할 수 있는 날을 기다린다.