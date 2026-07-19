쿠팡 화재 29시간... 탈진하는 소방관들, 이 대통령 "안전조치 철저"

큰사진보기 ▲19일 오전 인천 서해구 석난동 쿠팡 물류센터에서 소방 당국이 이틀째 화재 진화작업을 하고 있다. 이 물류센터는 전날인 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 24시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로, 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲인천 쿠팡 물류센터 화재가 이어지고 있는 19일 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 연기가 뿜어져 나오고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오전 인천 서해구 석난동 쿠팡 물류센터에서 소방 당국이 이틀째 화재 진화작업을 하고 있다. 이 물류센터는 전날인 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 24시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로, 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전재인 인천 서부소방서 119재난대응과장이 18일 오후 인천시 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 화재현장에서 브리핑하고 있다. 소방 당국은 국가소방동원령을 발령해 진화 작업을 벌이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

인천 석난동 쿠팡 물류센터 화재가 하루를 훌쩍 넘겨 계속되고 있는 가운데, 현장 소방관들의 병원 후송 소식이 알려지고 있습니다.19일 인천소방본부는 어제 오후 10시 20분께 40대 소방관 1명이 탈진 증상을 보여 병원에서 치료를 받았다고 밝혔습니다. 앞서 18일 오후에도 사다리차에서 불을 끄던 40대 소방관 1명이 연기를 들이마셔 병원으로 후송됐습니다.화재는 18일 오전 6시 54분께 6층에서 처음 불길이 솟구치면서 시작됐다고 합니다. 19일 오전 11시 48분 기준 29시간 이상 화재가 계속되고 있는 상황입니다. 7층으로 불이 번진 상태입니다.해당 물류센터는 지상 8층 규모로 전체 면적이 29만 9000㎡에 달한다고 합니다. 소방 당국에 따르면 물류센터 내부에는 다량의 가연물이 적재된 상태여서 완전 진화까지 더 많은 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.소방당국은 5층으로 화재가 확산되는 걸 막는데 주력하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이와 함께 혹시 건물에 있을지 모르는 미확인 인원 수색도 재개할 예정입니다. 당국에 따르면 물류센터 관계자 121명은 모두 대피했다고 합니다.현재 국가소방동원령이 발효된 상황입니다. 현장에는 소방관 등 575명이 투입된 것으로 알려졌습니다.이재명 대통령은 "무엇보다 현장 소방대원 안전조치에 철저를 기해달라"고 주문했습니다.이 대통령은 X(옛 트위터)에 올린 글을 통해서는 "정부는 가용한 모든 자원을 총동원하며 진화에 전력을 기울이고 있다"면서 "불길이 완전히 잡히고 상황이 안정될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 대응해 나갈 것"이라고 전했습니다.또한 이 대통령은 "현장에서 밤낮 없이 진화에 힘쓰고 계신 소방관 여러분께 깊이 감사드린다"며 "인근 주민 여러분께서는 정부와 지방정부 안내에 따라 안전에 유의하시길 부탁드린다"고 당부했습니다.