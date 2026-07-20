26년 동안 외출 때마다 남을 위해 기도한다는 어르신

복지관에서 어르신 글쓰기 수업을 합니다. 수업에서 있던 일을 기록해요.
7월 첫째 주, 유독 습하고 더운 날이었다. 강의실 문을 열자마자 에어컨 바람보다 먼저 끈적한 공기가 훅 끼쳤다. 이런 날씨에 6070 어르신들과 '역량강화 글쓰기'라는 5주짜리 단기 수업을 맡았다. 거창한 이름값을 해낼 수 있을지 첫날 강의실 문을 열기 전까지도 자신이 없었다.
일단 시작은 자기소개였다. 단, 조건이 하나 있었다.
"하는 일, 나이, 사는 곳은 빼주세요. 한번도 안 해본 자기소개죠. 나만 드러나는 이야기 하나만 해주세요."
역할과 책임을 내려놓은 자기소개다. 나부터 시작했다.
"이 머리는 10년간 파마를 한 번도 안 한 머리입니다."
"하는 일, 나이, 사는 곳"을 뺀 자기소개
다들 눈이 동그래졌다. 촘촘한 웨이브 머리라 그렇다. 이렇게 소개하면 내 이름은 몰라도 특징은 확실히 기억한다고, 잊을 수 없는 자기소개 아니겠냐는 말에 다들 미소를 짓는다. 이 악성곱슬머리가 내 치트키가 됐다. 그 다음 한 어르신이 마이크를 잡았다.
"저는 26년 동안 외출 전에 현관 앞 불상에서 오늘 만나는 사람들의 행복을 기원하는 기도를 올립니다."
강의실이 잠시 조용해졌다. 누군가는 "어머" 하고 짧은 탄성을 냈고 옆자리 어르신은 손으로 입을 가렸다. 26년이라는 세월의 무게가 그 한 문장에 고스란히 담겨 있었다. 그날 이후로 다들 그분을 '기도하는 선생님'이라고 불렀다.
자기소개 다음은 일본 최고의 야구선수 오타니 쇼헤이의 81칸 만다라트 사진을 보여주며 '이게 이 선수를 최고로 만든 설계도예요'라고 했다. 다들 신기해 했지만 81칸을 채우기엔 5주라는 시간도, 우리의 목적도 맞지 않았다. 그래서 9칸으로 줄였다.
큰 종이 위에 각자가 마스킹 테이프로 칸을 만들며 나는 이건 마음밭의 울타리라고, 이 울타리 안에 심을 씨앗은 오로지 나만을 위한 거라고 덧붙였다. 자식 걱정도 남편 뒷바라지도 며느리 도리도 다 빼고 오직 나에게 필요한 단어만 골라 담는다는 뜻이다. 한번도 안 해 본 자기소개와 연결된다.
처음엔 다들 펜을 든 채 머뭇거렸다. 평생 누군가의 엄마, 아내, 며느리로 채워온 칸에 나를 넣어본 적이 없었기 때문일 것이다. 그런데 시간이 흐르자 종이 위에 하나둘 단어가 채워지기 시작했다. 자기소개 때처럼 여기서도 역할과 책임을 뺀 진짜 자기 얘기가 나왔다.
만다라트 속 단어들은 자연스럽게 글쓰기 소재가 되었다. 기쁜 단어도 있었지만 속상한 기억이나 서운함이 묻어나는 단어도 적지 않았다. 그런 마음을 글로 옮기는 것에 주저하는 분들에게 나는 이런 이야기를 들려줬다.
"시카고 대학의 제임스 펜베이커 교수가 실험을 했어요. 힘든 감정을 글로 쓴 사람들이 실제로 면역력이 올라간 거죠. 글은 그만큼 힘이 있더라고요."
과학적 근거를 듣자 다들 조금 더 편하게 펜을 들었다. 속상함을 꾹꾹 눌러 참는 대신 종이 위에 풀어놓는 것, 그것도 엄연한 역량강화라고 나는 몇 번이고 강조했다.
3주 만에 들은 말들
첫 수업이 끝나고 3주가 지난 지금 나는 매주 강의실을 나설 때마다 놀란다. 습하고 더운 날씨 탓에 다들 힘들어할 줄 알았는데 정작 강의실 안 표정은 그 반대였다.
"선생님, 오늘도 시간 가는 줄 몰랐어요."
한 어르신이 가방을 챙기며 건넨 말이었다.
"글 쓰고 나면 이상하게 스트레스가 풀리는 기분이 들어요."
또 다른 분은 만다라트 종이를 접으며 그렇게 말했다.
"만난 지 겨우 3주인데 왜 이렇게 빨리 친해진 걸까요?"
누군가 웃으며 던진 이 말에 다들 고개를 끄덕였다. 돌이켜보면 이 말들의 시작은 첫날의 그 자기소개였는지도 모른다. 나이도, 사는 곳도 아닌 '진짜 나'로 서로를 처음 만난 사람들이다. 역할을 내려놓고 만난 사이라 오히려 더 빨리 가까워진 게 아닐까.
물음표로 시작한 수업이지만 3주가 지난 지금 조금은 답을 알 것 같다. '역량강화'란 거창한 성취가 아니라 평생 남을 위해 살아온 사람이 처음으로 자기 이름 석 자 뒤에 숨겨둔 마음을 꺼내보는 일이었다. 26년째 아침마다 남의 행복을 빌어온 그분도, 그 시간 동안 자신의 행복을 빌어본 적은 없었을지 모른다. 우리는 마음 밭에 아주 오랜만에 자기 자신을 심고 있는 중이다.
이제 2주가 남았다. 습하고 더운 날씨는 계속되겠지만, 강의실 안 공기는 매주 조금씩 더 가벼워지고 있다. 다음 시간에는 또 어떤 이야기가, 어떤 씨앗이 자라나 있을지 나는 벌써 그 시간이 기다려진다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 개인sns에도 실립니다.