26년 동안 외출 때마다 남을 위해 기도한다는 어르신

복지관에서 어르신 글쓰기 수업을 합니다. 수업에서 있던 일을 기록해요.

"하는 일, 나이, 사는 곳은 빼주세요. 한번도 안 해본 자기소개죠. 나만 드러나는 이야기 하나만 해주세요."

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"이 머리는 10년간 파마를 한 번도 안 한 머리입니다."

"저는 26년 동안 외출 전에 현관 앞 불상에서 오늘 만나는 사람들의 행복을 기원하는 기도를 올립니다."

큰사진보기 ▲9칸 만다라트내 마음의 울타리를 세우는 중 ⓒ 최은영 관련사진보기

"시카고 대학의 제임스 펜베이커 교수가 실험을 했어요. 힘든 감정을 글로 쓴 사람들이 실제로 면역력이 올라간 거죠. 글은 그만큼 힘이 있더라고요."

"선생님, 오늘도 시간 가는 줄 몰랐어요."

"글 쓰고 나면 이상하게 스트레스가 풀리는 기분이 들어요."

"만난 지 겨우 3주인데 왜 이렇게 빨리 친해진 걸까요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인sns에도 실립니다.

7월 첫째 주, 유독 습하고 더운 날이었다. 강의실 문을 열자마자 에어컨 바람보다 먼저 끈적한 공기가 훅 끼쳤다. 이런 날씨에 6070 어르신들과 '역량강화 글쓰기'라는 5주짜리 단기 수업을 맡았다. 거창한 이름값을 해낼 수 있을지 첫날 강의실 문을 열기 전까지도 자신이 없었다.일단 시작은 자기소개였다. 단, 조건이 하나 있었다.역할과 책임을 내려놓은 자기소개다. 나부터 시작했다.다들 눈이 동그래졌다. 촘촘한 웨이브 머리라 그렇다. 이렇게 소개하면 내 이름은 몰라도 특징은 확실히 기억한다고, 잊을 수 없는 자기소개 아니겠냐는 말에 다들 미소를 짓는다. 이 악성곱슬머리가 내 치트키가 됐다. 그 다음 한 어르신이 마이크를 잡았다.강의실이 잠시 조용해졌다. 누군가는 "어머" 하고 짧은 탄성을 냈고 옆자리 어르신은 손으로 입을 가렸다. 26년이라는 세월의 무게가 그 한 문장에 고스란히 담겨 있었다. 그날 이후로 다들 그분을 '기도하는 선생님'이라고 불렀다.자기소개 다음은 일본 최고의 야구선수 오타니 쇼헤이의 81칸 만다라트 사진을 보여주며 '이게 이 선수를 최고로 만든 설계도예요'라고 했다. 다들 신기해 했지만 81칸을 채우기엔 5주라는 시간도, 우리의 목적도 맞지 않았다. 그래서 9칸으로 줄였다.큰 종이 위에 각자가 마스킹 테이프로 칸을 만들며 나는 이건 마음밭의 울타리라고, 이 울타리 안에 심을 씨앗은 오로지 나만을 위한 거라고 덧붙였다. 자식 걱정도 남편 뒷바라지도 며느리 도리도 다 빼고 오직 나에게 필요한 단어만 골라 담는다는 뜻이다. 한번도 안 해 본 자기소개와 연결된다.처음엔 다들 펜을 든 채 머뭇거렸다. 평생 누군가의 엄마, 아내, 며느리로 채워온 칸에 나를 넣어본 적이 없었기 때문일 것이다. 그런데 시간이 흐르자 종이 위에 하나둘 단어가 채워지기 시작했다. 자기소개 때처럼 여기서도 역할과 책임을 뺀 진짜 자기 얘기가 나왔다.만다라트 속 단어들은 자연스럽게 글쓰기 소재가 되었다. 기쁜 단어도 있었지만 속상한 기억이나 서운함이 묻어나는 단어도 적지 않았다. 그런 마음을 글로 옮기는 것에 주저하는 분들에게 나는 이런 이야기를 들려줬다.과학적 근거를 듣자 다들 조금 더 편하게 펜을 들었다. 속상함을 꾹꾹 눌러 참는 대신 종이 위에 풀어놓는 것, 그것도 엄연한 역량강화라고 나는 몇 번이고 강조했다.첫 수업이 끝나고 3주가 지난 지금 나는 매주 강의실을 나설 때마다 놀란다. 습하고 더운 날씨 탓에 다들 힘들어할 줄 알았는데 정작 강의실 안 표정은 그 반대였다.한 어르신이 가방을 챙기며 건넨 말이었다.또 다른 분은 만다라트 종이를 접으며 그렇게 말했다.누군가 웃으며 던진 이 말에 다들 고개를 끄덕였다. 돌이켜보면 이 말들의 시작은 첫날의 그 자기소개였는지도 모른다. 나이도, 사는 곳도 아닌 '진짜 나'로 서로를 처음 만난 사람들이다. 역할을 내려놓고 만난 사이라 오히려 더 빨리 가까워진 게 아닐까.물음표로 시작한 수업이지만 3주가 지난 지금 조금은 답을 알 것 같다. '역량강화'란 거창한 성취가 아니라 평생 남을 위해 살아온 사람이 처음으로 자기 이름 석 자 뒤에 숨겨둔 마음을 꺼내보는 일이었다. 26년째 아침마다 남의 행복을 빌어온 그분도, 그 시간 동안 자신의 행복을 빌어본 적은 없었을지 모른다. 우리는 마음 밭에 아주 오랜만에 자기 자신을 심고 있는 중이다.이제 2주가 남았다. 습하고 더운 날씨는 계속되겠지만, 강의실 안 공기는 매주 조금씩 더 가벼워지고 있다. 다음 시간에는 또 어떤 이야기가, 어떤 씨앗이 자라나 있을지 나는 벌써 그 시간이 기다려진다.