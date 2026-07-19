"여러분을 응원합니다"... 지역민이 지원하는 특별한 장학금

큰사진보기 ▲장팔도 장학회 장학금 시상식장학금을 시상하고 수상자와 장학회 회원 기념사진 ⓒ 김형철 작가 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

18일 오후 3시 삼척도시재생센터 2층에서 장팔도장학회 제4회 장학금 수여식이 열렸다. 삼척고, 삼척여고, 삼일고 학생 10명이 장학금을 받았고, 삼일고 태권도부에는 학교발전기금 50만 원이 별도로 전달됐다. 올해 지급 총액은 550만 원, 창립 이후 누적 장학금은 1150만 원이다.이 장학회는 삼척에서 사실상 유일하게 활동을 이어가는 민간 주도 장학회다. 재원은 거액 기부가 아닌 시민 80여 명이 매달 보태는 회비로 운영된다.과거 지역 곳곳에 있던 민간 장학회들이 대부분 사라진 가운데, 장팔도장학회는 학교 교사 출신인 박재원 회장을 중심으로 뜻있는 시민들이 힘을 모아 2023년 창립했다. 2024년 제1회 장학생 5명으로 시작해 제2회 7명, 제3회 8명, 올해 10명으로 해마다 지원을 확대했다.이 장학회를 주목해야 할 이유는 선발 기준에 있다. 성적이 뛰어난 학생보다 경제적 여건이 어려운 학생, 학교생활에 성실한 학생, 성장 가능성이 높은 학생을 학교별 추천으로 발굴한다. 꼭 도움받았으면 좋겠다는 학교 현장의 의견이 선발을 반영한다. 지원 대상을 학교 안에 가두지도 않는다.장팔도장학회는 학업을 중단한 학교 밖 청소년까지 장학 대상에 포함한다. 제도권 교육에서 벗어났다는 이유로 지원의 사각지대에 놓이기 쉬운 청소년들에게도 지역이 울타리가 되어 주겠다는 거다. 이는 다른 장학사업과 뚜렷이 구별되는 지점이다. 개인 지원에서 끝나지도 않는다. 운동부인 삼일고 태권도부에 발전기금을 전달한 것은 학생 한 명이 아니라 공동체 전체의 성장을 지원하겠다는 뜻이다.박재원 회장은 이날 "장학금을 받은 학생들이 자신의 꿈을 이루고 사회와 국가를 위해 의미 있는 역할을 하는 인재로 성장하기를 바란다"며 "지역 어른들이 여러분을 응원하고 있다는 사실을 잊지 않았으면 한다"고 말했다.학교와 지역사회의 당부도 한 방향을 가리켰다. 정효섭 삼일고 교장은 "오늘 받은 장학금은 지역 어른들이 삼척의 미래 인재가 되기를 바라는 마음을 모아 마련한 것"이라며 "지역을 떠나더라도 언제나 고향을 생각하는 사람이 되길 바란다"라고 했다.안정수 삼척여고 교장은 "작은 정성들이 모여 큰 산을 이루듯 여러분도 큰 꿈을 품고 지역사회의 훌륭한 일꾼으로 성장해 달라"라고 격려했고, 김지영 삼척 시의원은 "어떤 길을 가든 지역의 선배들이 여러분 뒤에서 응원하고 있다는 사실을 기억해 달라"고 했다.지역소멸이라는 말이 낯설지 않은 시대다. 청소년은 도시로 떠나고 지역은 활력을 잃어간다. 대다수 지자체는 관광객 유치와 시설 투자로 이 흐름에 맞서지만, 관광객은 머물다 떠나고 시설은 시간이 지나면 낡는다. 결국 지역에 남아 다음 세대를 키우는 것은 사람이다. 장팔도장학회가 학생들에게 전한 것은 믿고 지지하는 어른들이 있다는 공동체의 신뢰다.교육은 학교만의 몫이 아니다. 지역 전체가 아이를 함께 키우겠다는 약속일 때 지속 가능한 미래가 열린다. 오늘 장학금을 받은 학생들이 훗날 또 다른 장학 회원이 되어 후배들의 손을 잡아준다면, 이 장학금은 한 번의 지원이 아니라 세대를 잇는 지역의 문화가 될 것이다.