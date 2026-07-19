"링 위에서 기다리겠다" 한동훈, 보완수사권 토론 무산에 연일 맹공

"설마 이렇게 도망가고도 '보완수사 금지' 밀어붙이겠다는 것 아니죠?" - 한동훈 국회의원

큰사진보기 ▲글로벌외교안보포럼 세미나 참석한 한동훈 의원무소속 한동훈 의원이 16일 국회 의원회관에서 열린 글로벌외교안보포럼 세미나에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민주당 이건태, "윤리감찰단장, 윤리심판원장, 당무감사원장을 권리당원이 직접 선출"더불어민주당 최고위원 후보 이건태 의원이 15일 국회 소통관에서 "최고위원회가 독점해 온 권한을 권리당원께 돌려드리겠다"며 "윤리감찰단장, 윤리심판원장, 당무감사원장을 권리당원이 직접 선출" 하는 세 가지 개선안을 제안하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲정민철 더불어민주당 정책위원회 부의장이 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 출마 선언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

무소속 한동훈 국회의원이 '검찰 보완수사권'을 둘러싼 공개 토론을 재차 요구하고 나섰다. 이건태 더불어민주당 국회의원과의 TV토론은 무산됐지만, 당초 예정됐던 날짜와 시간에 다른 민주당 국회의원 누구와도 토론할 수 있다고 목소리를 높인 것이다.한 의원의 공개 토론 제안에 이 의원이 응하면서 토론이 성사되는 듯했지만, 이 의원이 당원들의 우려를 이유로 참여 입장을 철회하면서 무산됐다. 민주당 내부에서도 토론 시점을 둘러싼 만류가 공개적으로 나온 가운데, 한 의원은 보완수사권에 이어 경찰의 긴급체포 문제까지 꺼내며 대여 공세를 이어가고 있다.한 의원은 19일 오전 자신의 페이스북에 민주당이 추진하는 형사소송법 개정안이 경찰의 긴급체포에 대한 검사의 승인 절차를 없애는 내용이라고 주장하며 토론을 재차 요구했다. 그는 경찰이 자진 출두한 특수절도 피의자를 경찰서 밖으로 나오게 해 불법으로 긴급체포했다가 검찰의 보완수사로 밝혀진 사건을 보도한 기사를 본인의 SNS 담벼락에 공유했다.그는 "민주당의 보완수사금지 추진 과정에서 민주당이 숨겨놓은 '폭탄'이 또 있다"라며 "'경찰의 영장 없는 긴급체포 무제한 허용'"이라고 주장했다. 이어 "지금은 경찰이 시민을 영장 없이 체포하면 즉시 검사의 승인을 받아야 하고, 승인을 받지 못하면 석방해야 한다"라며 "긴급체포 남용을 방지하고 시민의 인권을 지키기 위한 최소한의 안전벨트"라고 했다.그는 민주당이 검사 승인 절차를 단순 사후 통보로 바꾸려 한다고 주장하면서 "민주당이 만든 세상에서는 경찰이 누구의 눈치도, 견제도 없이 시민을 '영장 없이' 무제한으로 체포하게 된다"라며 "민주당 정권, '경찰의 영장 없는 무제한 긴급체포'도 토론에서 도망갈 건가?"라고 따져 물었다.한 의원은 전날(18일) 늦은 오후에도, 토론 재개를 요구했다. 그는 "민주당이 보완수사금지를 철회하고 잘못을 인정하지 않는 한 제 토론 제의는 유효하다"라며 "저는 예정대로 링 위에서 기다릴 테니, 민주당 나머지 160명의 의원들 중 누구든 올라와서 국민 앞에서 토론하자"라고 목소리를 높였다.이 의원을 대신해 다른 민주당 의원이 나서더라도 당초 예정됐던 22일 오후 5시에 토론하겠다는 취지였다. 그는 토론 무산 직후 JTBC를 향해서도 "민주당 의원 중에는 용기 있는 사람이 단 한 명도 없으니 앵커나 기자가 민주당 정권의 보완수사금지 입장에서 물어주시고 제가 국민 앞에서 설명드리겠다"라며 예정대로 방송을 진행해달라고 요구했다.두 사람의 토론은 한 의원이 보완수사권 폐지를 주장하는 민주당 인사들을 향해 공개 토론을 제안하면서 추진됐다. 그러자 이 의원은 17일, "검사 20년, 그리고 이재명 대통령 대장동 사건 변호인으로 정치검찰의 실상을 직접 겪었던 저와 토론하자"라며 한 의원의 제안에 응했다.이 의원은 본인의 SNS에 "국민만을 생각하며 기꺼이 토론에 응한다"라며 "국민이 보는 앞에서 보완수사권 폐지가 왜 필요한지, 검찰이 왜 수사권을 가져가서는 안 되는지 하나하나씩 말씀드리겠다"라고 밝혔다.한 의원도 곧바로 "감사하다"라며 "스스로 '이재명 대장동 변호인'이라는 민주당 이건태 의원님이 제가 드린 보완수사권 폐지 토론 제의에 민주당 대표선수로 응해주셨다"라고 환영했다. 그러면서 "민주당 김한규 의원 등, 유시민 평론가, 송영길 의원까지 모두 거절하시길래 이 중요한 토론이 성사되지 않나 했는데 다행"이라며 "감정싸움이 아니라 국민의 관점에서 생산적인 토론이 되도록 노력하겠다"라고 했다.이후 두 사람은 중계 언론사까지 옮겨가며 JTBC에서 토론하기로 합의했다. 당초 CBS라디오에서 진행하는 방향으로 논의가 이어지고 있었으나, 이 의원 측에서 보다 많은 시민에게 전달될 수 있도록 토론 방송사 변경을 요청한 것이다.일시도 이건태 의원 측 의향에 따라 변경된 것으로 보인다. 한 의원은 당초 23일 오후 5시에 '장윤기 사건 등으로 촉발된 보완수사 폐지 찬반 논란'을 주제로 토론한다고 공지했으나, 이후 "이건태 의원의 개인 사정상 토론 날짜 변경 요청을 받아들여 22일 오후 5시에 토론하기로 했다"라며 일정을 하루 앞당겼다고 다시 알렸다.하지만 이 의원은 토론 수락 하루 만에 참여 입장을 철회했다. 이 의원은 18일, 자신의 페이스북에 "당원 동지 여러분의 많은 의견과 조언을 무겁게 받아들인다"라며 "지지해주시는 당원 동지들의 뜻과 우려를 외면하는 것은 옳지 않다고 판단했다"라고 해명했다.이어 "제가 토론에 응했던 이유는 한동훈이 윤석열과 함께 정치검찰을 앞세워 조작기소를 주도한 책임자라고 생각했기 때문"이라며 "그 책임을 국민 앞에서 분명히 묻고 싶었다"라고 이야기했다. 그러면서도 "당원 동지들의 뜻이 곧 우리 모두의 뜻이다. 존중하겠다"라며 "이번 토론은 진행하지 않겠다"라고 선언했다.한 의원은 즉각 "민주당 이건태 의원이 토론을 앞두고 도망쳤다"라며 직격탄을 날렸다. 그는 "토론에서 일방적으로 밀릴 것 같으니 민주당 정치인들과 일부 지지자들이 도망치라고 압박을 가했다고 들었다"라며 "민주당, 공당 맞습니까. 공당은 쪽팔리면 끝이다. 민주당은 끝"이라고 주장했다.이어 "피해자 울리고 장윤기 같은 살인자 편드는 이재명 민주당 정권의 보완수사금지, 이런 용기도 실력도 예의도 없는 사람들이 추진하는 것"이라고 비난했다.한 의원은 이후에도 여러차례 SNS 메시지를 내어놓으며 "이재명 대장동 변호사 민주당 이건태 의원은 처음부터 도망갈 생각으로 '대국민 사기극'을 벌인 것이냐"라며 "이재명 대장동 변호사답게 '이재명식 노쇼 호텔경제학'을 실행한 것"이라고 공세를 이어갔다.그러면서 "방송사, 날짜 다 양보하고 맞춰준 상대방인 저에게 한마디 사과의 말 정도는 해야 도리"라며 이 의원의 사과도 요구했다.이 의원이 토론 참여 입장을 철회한 배경에는 민주당 내부의 토론 만류 기류가 작용한 것으로 보인다. 민주당 정책위원회 부의장이자 이번 전당대회 출사표를 던진 정민철 최고위원 후보는 이 의원을 향해 "이건태 의원님 잠시만 멈춰주십시오"라며 전당대회 이후로 토론을 미뤄달라고 공개적으로 요구했다.정 후보는 "22일이면 전당대회가 시작된 시점"이라며 "민주당 지지자들이 후보들의 청사진을 듣고 예비경선에서 판단을 내려야 하는 시간"이라고 밝혔다. 이어 "23일에는 대통령의 부동산 토론회가 열린다. 국민의 삶에 가장 직접적으로 닿아 있는 의제"라며 "지금 보완수사권 논쟁에 불이 붙으면 언론은 전당대회도 부동산도 쓰지 않는다. 오직 보완수사권만 쓴다"라고 주장했다.그는 "어렵게 만들어낸 민생 의제의 자리를 우리 손으로 비워주는 셈"이라며 "보완수사권 논의 자체를 하지 말자는 것이 아니다. 내용이 아니라 시점의 문제"라고 강조했다. 그러면서 "전당대회가 끝난 뒤에 당당하게 토론하자"라고 덧붙였다.