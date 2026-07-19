고 서명숙 제주올레 이사장, 국민훈장 모란장 추서

▲7월 18일 오후 최휘영 문화체육관광부 장관은 제주 서귀포시 제주올레 여행자센터를 찾아 정부를 대표해 고(故) 서명숙 이사장의 유가족에게 국민훈장 모란장을 전달했다. 이 자리에는 고 서명숙 이사장의 장남을 비롯한 유가족과 위성곤 제주특별자치도지사, 사단법인 제주올레 안은주 대표, 제주올레 이사진이 참석했다. ⓒ 제주올레 관련사진보기