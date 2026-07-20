"좋은 그림보다 사람이 먼저입니다"

"아트페어는 단순히 작품을 전시하고 판매하는 자리가 아닙니다. 시민들이 문화예술을 가까이에서 경험하고, 지역이 함께 성장하는 장이 되어야 합니다."

큰사진보기 ▲이창구운영위원장 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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오는 9월 12일부터 15일까지 열리는 2026 인천코리아아트페스티벌(IKAF)을 앞두고, 이창구 운영위원장은 18일 인천 개항장 도든아트하우스에서 이번 행사의 의미를 이렇게 설명했다. 이창구 운영위원장은 지난달 23일 인천미술협회 이사회에서 운영위원장으로 위촉됐다.IKAF는 인천미술협회 주관으로 인천을 비롯한 국내외 작가와 갤러리가 참여하는 인천을 대표하는 아트페어 가운데 하나다. 현대미술 작품 전시와 거래뿐 아니라 문화예술 교류와 시민 참여를 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 올해는 'K-art 허브 인천'이라는 비전을 내걸고 인천을 수도권 문화예술의 중심 거점으로 발전시키겠다는 방향을 제시했다.이창구 운영위원장은 이번 IKAF가 단순한 미술 행사를 넘어 시민과 지역사회가 함께 만드는 문화 축제가 되어야 한다고 강조했다."좋은 작품을 많이 모으는 것도 중요하지만, 시민들이 편하게 찾아와 작품을 보고 문화예술을 즐길 수 있는 환경을 만드는 것이 더 중요합니다. 시민들이 많이 찾아와야 작가들도 보람을 느끼고, 페어도 지속적으로 성장할 수 있습니다."그는 인천이 가진 지리적 강점도 언급했다."인천은 수도권에 거주하는 2천만 명 이상이 대중교통으로 접근할 수 있는 도시입니다. 전철 로 쉽게 찾아올 수 있다는 점은 다른 지역 아트페어와 비교했을 때 큰 경쟁력입니다."또한 이 운영위원장은 지역 문화예술 행사가 성공하기 위해서는 작가와 시민, 기업의 협력이 필요하다고 말했다."작가들은 좋은 작품으로 참여하고, 시민들은 전시장을 찾아 문화예술을 향유하며, 기업과 경제단체는 지역 문화 발전이라는 관점에서 관심을 두시면 좋겠습니다. 이런 협력이 모여야 지역 아트페어가 단순한 행사가 아니라 지역을 대표하는 지속 가능한 문화 플랫폼으로 자리 잡을 수 있습니다."그는 이번 IKAF를 통해 인천의 문화 예술적 잠재력을 널리 알리고 싶다는 뜻도 밝혔다."인천은 역사와 현대성이 공존하는 도시입니다. 이번 IKAF가 인천 작가들의 문화적 역량을 보여주고, 시민들이 예술을 통해 도시의 새로운 가능성을 발견하는 계기가 되길 바랍니다."끝으로 이창구 운영위원장은 "2026 IKAF가 참여 작가와 시민들에게 '좋은 페어였다'는 기억으로 남는 것이 가장 큰 목표"라며 "이번 행사에 많은 시민들이 방문해 인천 미술의 현재와 미래를 함께 경험해 주시길 바란다"고 말했다.이번 아트페어는 9월 12일~15일까지 인천문화예술회관 전관에서 개최되면 개막식은 9월 12일 오후 4시 예정이다.