"종전 MOU 이행 중단" 밝힌 이란, 미사일-드론 공격에 첫 미군 사망

큰사진보기 ▲이란의 미사일·드론 공격으로 미군 병사가 처음으로 사망하는 사건이 발생했다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

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미국의 공습을 받은 이란이 종전 양해각서(MOU) 중단을 선언하며 미군이 주둔한 걸프 주변국을 공격했고, 전쟁 발발 후 처음으로 이란의 직접적인 공격으로 인한 미군 전사자가 나왔다.이란 최고지도자 모즈타바 하메네이는 18일(현지시각) 국영 언론을 발표한 성명에서 "미국은 양해각서에 합의된 약속을 여러 차례 어겼다"라며 "트럼프 미국 대통령의 서명은 가치가 없어졌다"라고 밝혔다. 이어 "이란과 이란의 지원을 받는 '저항의 축'이 잊지 못할 교훈을 안겨줄 것"이라고 경고했다.이란의 대미 실무 협상팀을 이끄는 카젬 가리바바디 이란 외무부 차관도 "미국이 먼저 양해각서에 따른 의무를 위반했으며, 이란도 더 이상 이행하지 않고 있다"라며 "미국이 합의를 이행하지 않는다면 이란 역시 합의를 따를 이유가 없다고 강조했다.미국은 이란 혁명수비대(IRGC)의 호르무즈 해협 상선 공격을 문제 삼고 이란을 7일째 공습하면서 철도, 교량, 공항 등 민간 시설로 공격 범위를 확대하고 있다.이란도 이틀 연속 쿠웨이트의 발전소, 담수화 시설을 공격하며 대응 수위를 높였다. 쿠웨이트는 식수의 70%를 해수 담수화에 의존한다.쿠웨이트 정부는 "전날에 이어 다른 발전 및 담수화 시설이 적대적 공격을 받아 시설 일부에서 화재가 발생했고, 일부 설비는 가동을 중단했다"라며 "이들 시설에 대한 공격은 민간인의 생명과 안전을 위협한다"라고 비판했다.AP통신은 "전쟁 당사자들의 공격 범위가 확대되면서 민간인과 민간 기반 시설이 위협받았다"라며 "양측이 설정한 레드라인은 이미 넘어갔고, 세계 경제를 교란할 전면전으로의 회귀 가능성이 점점 더 높아지고 있다"라고 지적했다.이란은 사우디아라비아의 미 공군기지를 비롯해 요르단, 바레인도 공격했다. 특히 요르단에서는 이란의 직접적인 공격에 처음으로 미군 사망자가 나왔다.미군 중부사령부는 "이란의 탄도미사일 및 드론 공격을 방어하던 중 요르단에 주둔 중이던 미군 2명이 사망했다. 또 1명은 실종된 상태"라고 발표했다. 그러면서 "유족 존중 차원에서 유족에 사망 사실을 통보한 후 24시간이 지날 때까지 전사한 병사의 신원을 포함한 추가 정보는 공개하지 않을 것"이라고 설명했다.중부사령부는 정확한 장소를 밝히지는 않았지만, 요르단에 있는 미 공군 기지에서 발생한 것으로 보인다.미국 내에서 이란과의 전쟁에 대한 반대 여론이 높은 가운데 이번 미군 사망 소식은 도널드 트럼프 대통령에게 큰 압박이 될 것으로 보이지만, 보복을 명분 삼아 이란에 대한 공격을 더 강화할 가능성도 있다.사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 오만 등 6개국 경제협력체인 걸프협력회의(GCC)는 이란의 공격을 규탄하는 성명을 냈다.자심 무함마드 알부다이위 GCC 사무총장은 "민간 시설에 대한 공격은 국제법상 전쟁 범죄"라며 "이란의 행동은 유엔헌장과 국제법에 대한 중대한 위반이자 긴장을 고조시키는 매우 위험한 행위"라고 비판했다.이란은 미국이 민간 시설을 공격한 것에 대한 대응이라고 주장했다. 이란 국영 방송은 미군의 공습으로 이란 남부 호르모즈간주의 발전소와 해수 담수화 시설이 타격을 입었다면서 역 1만 명의 주민에게 물 공급이 중단됐다고 보도했다.이란 혁명수비대는 성명에서 "미국의 야만성을 막아줄 국제기구가 없는 만큼 우리에게 남은 길은 쿠란의 가르침대로 같은 방식으로 대응하는 것"이라며 "미군이 주둔하는 국가들은 상응하는 대가를 치러야 한다"라고 경고했다.반면에 미군 중부사령부는 "이란군의 감시 시스템, 군수 기반 시설, 지하 무기저장고, 해상 역량 등을 공격했다"라며 민간 시설 공격을 부인했다.백악관도 "우리는 군사 목표물에 대해서만 공격했다"라며 "이란은 호르무즈 해협에서 민간 선박을 의도적으로 공격하고, 이번 사태와 전혀 관련 없는 이웃 국가들까지 공격하고 있다"라고 반박했다.