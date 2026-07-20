스님이 알려주신 송광사에 없는 것 세 가지

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큰사진보기 ▲청량한 계곡물 위에 자리한 우화각과 능허교. 폭염 속에서도 푸른 녹음이 번잡한 마음을 식혀주는 듯하다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲세로로 쓰인 현판이 인상적인 송광사의 일주문. 이 문을 지나면서 비로소 세속의 번뇌를 내려놓고 산사의 품으로 들어선다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천왕문으로 향하는 길목에 우뚝 선 보조국사 지눌 스님의 고목 '고향수'. 죽은 이의 영혼을 씻기는 관욕소인 척주각(남)과 세월각(여) ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲송광사(松廣寺)의 대웅보전 앞마당 : 훤히 비어 있는 것이 특징. 사찰 터가 물 위에 연꽃이 뜬 '연화부수형(蓮花浮水形)'이라 무거운 돌탑이나 돌등을 세우지 않았다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲송광사의 명물 세 가지는 쌀 7가마니 분량의 밥을 담는 나무 밥통 '비사리구시' ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲법정 스님이 생전에 주석하며 무소유의 삶을 몸소 실천하셨던 불일암 전경. 소박하고 정갈한 마당이 마음속 복잡한 수식들을 지워준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲천자암 마당에서 만난 천연기념물 '쌍향수'. 엿가락처럼 뒤틀린 채 모든 가지가 땅을 향해 겸손하게 머리를 숙인 모습이 경이롭다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

- 템플스테이 안내

참가하는 방법 : 공식 템플스테이 홈페이지(

https://www.templestay.com/)

를 통해 원하는 사찰과 프로그램을 예약할 수 있다.

유형 : 휴식형, 체험형, 당일형 등 세 가지로 나뉜다.

프로그램 : 사찰 별로 특색 있는 다양한 프로그램 운영한다. 대표적인 활동은 다음과 같다.

- 사찰 안내: 사찰의 구조와 가람 배치, 문화재에 담긴 불교 전통을 배운다.

- 참선 및 명상: 고요히 내면과 마주하며 스스로를 되돌아보는 성찰의 과정이다.

- 스님과의 차담: 스님과 마주 앉아 차를 나누며 삶의 고민과 갈등을 편안하게 이야기한다.

- 발우공양: 전통 식기를 이용해 식사하며 자연과 음식을 만든 이들의 노고에 감사하는 식사법이다.

- 예불 및 108배: 산사의 아침과 저녁을 여는 의식에 참여하고 번뇌를 내려놓으며 겸손을 배운다.

- 연등·염주 만들기: 연꽃 등을 만들거나 구슬을 꿰며 흐트러진 마음을 한 곳으로 모으는 체험이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

일상의 번잡함에서 벗어나 고요한 산사에서 힐링을 하기 시작한 것은 작년 5월부터다. 경남 남해 호구산 용문사의 문을 처음 두드렸을 때만 해도 이것이 우리 삶의 커다란 쉼표가 될 줄은 몰랐다.수학과 선후배 세 명의 여정은 격월로 이어졌다. 산청 대원사, 지리산 천은사, 포항 보경사, 지리산 쌍계사, 밀양 표충사까지. 전국 방방곡곡의 도량을 거치는 동안 우리는 단순한 대학 선후배를 넘어섰다. 나이 차이라는 숫자의 벽을 허물고 서로를 깊이 이해하게 되었으며, 존재 자체만으로도 감사함을 느끼는 인생의 도반(道伴)이 되었다. 그 여섯 번째 여정으로 7월 17일 우리는 승보종찰(僧寶宗刹), 순천 조계산 송광사(松廣寺)로 향했다.출발 전 비 예보와 달리, 송광사는 가만히 서 있기만 해도 땀이 흐르는 폭염이 기승을 부렸다. 자유롭게 쉬어가는 '휴식형' 템플스테이로 참가했으나, 포교 소임을 맡으신 열정적인 스님 덕분에 우리는 송광사의 구석구석을 제대로 살펴보게 되었다.여러 번 다녀온 송광사였지만 이번에 제대로 알게 되었다. 사찰 안내를 맡으신 스님은 개그 코드가 뛰어났다. 유쾌한 입담과 속사포 같은 안내에 뙤약볕 아래 장장 2시간 동안 땀이 비 오듯 쏟아졌지만, 참가자 30여 명 모두 웃음을 멈추지 않았다. 거침없는 '핵사이다' 발언으로 가슴을 뚫어주다가도, 포토존이 나오면 직접 카메라를 들고 팀별로 사진을 찍어주시는 다정함을 발휘하셨다.두 시간 동안 스님을 따라 걸으며 송광사의 깊은 역사와 독특한 가람 배치를 배웠다. 계곡물 위 청량각과 능허교 위 우화각을 지나 세로로 쓰인 현판의 일주문을 맞았다. 죽은 이의 영혼을 씻기는 관욕소인 척주각(남)과 세월각(여), 보조국사의 고목 '고향수'를 살펴보고 사천왕문과 대웅보전에 이르렀다.일반 사찰과 달리 대웅전 뒤편 높은 축대 위에 선방인 수선사를 배치한 구조는 오직 수행을 최우선으로 삼는 승보사찰의 정체성을 웅변하고 있었다. 외국인 스님들까지 외인 출입을 금한 채 묵언 정진 중인 수선사의 차분한 공기에 마음이 숙연해졌다.스님의 설명을 통해 송광사의 '세 가지 없는 것'과 '세 가지 명물'에 대한 수수께끼도 풀렸다. 송광사에 없는 세 가지는 주련, 풍경, 석탑과 석등이다. 법당 기둥에 글(주련)이 없는 것은 참선에 집중하라는 뜻이고, 처마 끝에 풍경이 없는 것 역시 수행에 방해가 되지 않도록 하기 위함이다. 돌탑과 돌등이 없는 이유는 사찰 터가 물 위에 연꽃이 뜬 '연화부수형(蓮花浮水形)'이기 때문이다. 무거운 돌탑을 세우면 배가 가라앉듯 터가 가라앉는다는 선조들의 지혜였다.송광사의 명물 세 가지는 쌀 7가마니 분량의 밥을 담는 나무 밥통 '비사리구시', 어느 순서로 포개어도 한 치의 오차 없이 맞물린다는 전통 공예 그릇 '능견난사', 그리고 천자암의 '쌍향수'다.정신없이 사찰을 둘러본 후 맞이한 저녁 공양은 땀 흘린 뒤라 더욱 달았다. 이어 종고루에서 울려 퍼지는 법고, 범종, 목어, 운판 소리를 들으며 엄숙한 저녁 예불에 참여했다. 어둠이 내린 산사의 공기는 낮의 열기를 식혀주었다.하루의 마무리는 스님과의 차담 시간이었다. 스님이 브랜딩한 향긋한 차를 나누며 참가자들은 각자의 고민과 아픔, 살아온 이야기를 꺼내놓았다. 좋은 인연, 자녀 걱정, 아픈 지인을 위한 기도 등 다양한 고백이 오갔다. 타인의 이야기를 듣는 것만으로도 위로가 되었고, 불자가 아닌 사람도 마음을 진심으로 나누는 귀한 시간이 되었다. 이 밤을 거치며 우리 세 사람은 대학 선후배 그 이상의 끈끈한 도반이 되었다.다음 날인 18일, 정갈한 아침 공양을 마치고 법정 스님이 생전에 주석하셨던 불일암(佛日庵)으로 향했다. 덥기는 여전했으나 스님이 거닐던 '무소유길'의 상수리나무, 삼나무, 편백나무 오솔길은 형언할 수 없는 감동을 주었다. 도란도란 이야기를 나누며 불일암에 도착하니 소박한 나무 선반 위의 물주전자와 물컵이 찾아오는 이들을 다정하게 맞아주었다.불일암 앞마당에는 법정 스님이 심은 후박나무(향목련)가 서 있었다. 스님이 입적하신 후 유언에 따라 유골을 모신 곳이다. "무소유란 아무것도 갖지 않는 것이 아니라, 불필요한 것을 갖지 않는 것이다"라는 스님의 말씀을 되새기며 마음속 복잡한 수식들을 하나씩 지워나갔다.템플스테이 일정을 마치고 돌아오는 길, 우리는 송광사의 마지막 명물을 확인하기 위해 산내 암자인 천자암으로 차를 몰았다. 그곳에는 800년 전 보조국사와 제자의 지팡이가 자라났다는 향나무 두 그루, '쌍향수(천연기념물 제88호)'가 있었다. 엿가락처럼 뒤틀려 꼬인 채 모든 가지가 땅을 향해 겸손하게 머리를 숙인 경이로운 모습 앞에서 우리는 두 손을 모았다.사찰을 나서는 차 안에서 우리들만의 정기 행사가 시작되었다. 공양 맛, 시설, 청결도에 따라 매기는 평점 시간. 송광사는 과연 몇 점이었을까? 그것은 우리 셋만의 비밀로 남겨두기로 했다. 송광사의 템플스테이는 탑이 없어도, 풍경이 울리지 않아도 마음속에 채워진 맑은 지혜로 가득 차올랐다.