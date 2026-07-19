안진걸 "민주세력 극심한 분열... 부끄럽고 창피해"

큰사진보기 ▲안진걸 소장안진걸민생경제연구소장이 18일 내란청산 촉구 200회 촛불집회에서 발언을 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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안진걸 민생경제연구소장이 18일 오후 200차 내란청산 촉구 촛불집회 무대에 나와, 최근 범민주세력의 분열과 관련해 "국민들이 다 지켜보고 있는데, 아주 부끄럽고 창피한 일"이라고 비판했다.안진걸 민생경제연구소장은 18일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 앞(서초역 8번 출구)에서 열린 '내란청산- 국민주권실현 촉구, 제 200차 전국집중 촛불대행진' 집회에서 발언을 했다. 지난 2022년 8월 첫 시작한 주말 촛불집회는 이날로제 200회를 맞았다.먼저 안진걸 소장은 "2022년 3월, 윤석열, 김건희에 대해 깅력 규탄 집회를 시작했다. 그때 100여명이 피눈물을 흘리면서 대선 패배의 고통으로 집회를 시작했다"며 "2022년 8월, 윤석열, 김건희 정권 100일이 지나고 나니, 단 하나도 국정을 운영할 수 없는 국정파괴, 국정농단 그리고 사기꾼들인데다가 비상계엄 쿠데타도 일삼을 것이라는 것을 저희가 주장하며 그때 첫 집회를 시작했다"고 회고했다.이어 "어느덧 세월이 몇 년 흘러, 매주 비가 오나, 눈이 오나 이렇게 모여 200차 집회를 하고 있는 촛불행동과 촛불 민주시민 여러분께 깊은 존경과 감사 인사를 올린다"고 말했다.그는 "민생걍제연구소와 안진걸TV도 적자지만 방금 전에 권오혁 촛불행동 공동대표에게 두꺼운 돈봉투를 하나 전달했다. 사실 그 전에도 천만원, 천만원씩 두 번 기부한 적이 있다"며 "앞으로 더 기부하겠다. 민중이 주인이 되고 검찰이 완벽히 개혁되고 우리 서민, 중산층, 청년들이 더 행복하게 사는 그날까지 촛불행동과 함께 하겠다"고 덧붙였다.안 소장은 검찰수사권 완전 박탈과 관련해 "당연히 완전 박탈해야 한다"며 "검찰이 보완수사나 재수사를 한다고 해도 더 잘되라는 법이 하나도 없고, 그동안 나쁜 짓을 더 많이 했다. 그렇다면 경찰이 피해자들이나 고소인이나 고발인들을 외면할 때 어떻게 할 것이냐에 대한 대안이 있어야 한다"고 강조했다.이어 "검찰수사권은 완전 박탈해야 한다고 생각하면서도 최근 경찰과 관련해 몇 가지 사건 때문에 혹시라고 경찰이 제대로 수사를 하지 않으면 어떻게 하나 등으로 걱정한 분들이 있다"며 "경찰 내에 2차 3차, 5중 6중 장치를 마련하고 그래도 안 되면 피해자가 법원에 재정 신청을 하고, 공수처와 외부수사단이 총출동해 절대로 피해자에게 피해가 생기지 않도록 시스템을 마련하면 된다. 그렇게 해서 검찰수사권을 완전 박탈해야 한다"고 강조했다.그는 "지금 이 시간에도 서민과 소상공인, 청년들은 집권 여당의 따뜻한 정책을 기다라고 있다"며 "내란세력 척결도 아직 멀었다. 윤석열, 김건희가 서울 양평고속도로의 국정농단의 주범인데 아직도 기소도 안됐다. 관저 이전 비리로도 기소가 되지 않았다. 이들이 저질렀던 지난 대선에서의 불법행위, 관저 이전 중대비리, 서울 양평고속도로 국정농단으로 이자들을 기소하고 무기징역을 또 한번 때려야 내란이 비로소 청산되는 또 한번의 계기가 되는 것"이라고 말했다.안 소장은 "투쟁하고 연대하고 힘을 모아야 할 일이 너무나 많은데 범민주세력 일각에서 서로 멸시와 모욕들을 주고 받으면서 너무나 극심한 분열을 하고 있다"며 "국민들이 다 지켜보고 있다. 아주 부끄럽고 창피한 일"이라고 꼬집었다.이어 "대동단결 대동투쟁으로 대동세상 만들고 내란세력을 완벽히 청산하는데 힘을 모아주시라"며 "믿을 것은 역시 촛불 민주시민들이다. 집단지성으로 일각의 분열과 에너지 소모를 막고, 내란세력 척결과 대동세상, 서민들이 살기 좋은 세상을 만드는데 우리 모두 힘을 모아야 한다"고 강조했다.이날 집회 발언자들은 조희대 탄핵, 검찰개혁 완수, 정치검찰 비판, 국힘당 해체, 이태원참사 진상규명, 이재명 정부 공격하는 미국 규탄 등을 주제로 발언을 했다.기조 발언에 나선 권오혁 촛불행동 공동대표는 "대국민학살을 기획했던 내란세력들, 정치검찰들이 또다시 머리를 쳐들고 촛불혁명을 뒤집으려고 발악하고 있다"며 "내란세력들에 대한 단죄가 조희대 사법부의 최후 저지선 앞에서 전진과 후퇴를 반복하고 있다. 지방선거 투표용지 부족사태를 조작해 그 책임을 이재명 정부에게 덮어씌우려던 조희대 사법부가 이제 이재명 대통령 재판 재개까지 노리고 있다"고 비판했다.유창민 전남광주촛불행동 상임대표는 "광주가 앞장 서 민과 관이 함께 미국의 간섭에 맞서 싸우겠다"며 "미국과 국힘당의 방해를 제압하고 호남반도체를 성사시키기 위해 광주로 모여주시라. 미국의 방해를 물리치고 호남 반도체를 반드시 성사시켜야 한다"고 말했다.10.29이태원참사 희생자 박가영의 어머니 최선미 홍성군의원은 "우리는 정권교체를 위해 광장에 섰던 것이 아니다. 국민의 생명과 안전이 정권보다 먼저인 나라를 만들기 위해 광장에 섰다"며 "국민의 생명을 지키지 못했다면 책임져야 한다. 약속을 했다면 지켜야 한다. 진실규명을 말했으면 결과를 보여줘야 한다"고 피력했다.김종찬 외국어대 민주동문회장은 "내란수괴 윤석열 탄핵과 파면을 위해 연인원 1000만 명이 넘는 민주개혁진보 시민들이 모였다. 그리고 새 정부를 세웠다"며 "그런데 지금 집권 여당이 보이고 있는 행태는 우리에게 실망감을 넘어 미래에 대한 불안감까지 들게 한다"고 말했다.이어 "현행 5년 단임의 대통령제 하에서는 개혁의 골든 타임은 길어야 약 3년이다. 집권한 지 만 1년이 지났음에도 불구하고 검찰개혁은 아직도 미해결 상태"라며 "내란청산과 다른 수많은 사회대개혁 과제들은 손도 못대고 있다. 지금이라도 정부 여당은 내란청산과 사회대개혁에 박차를 가해야 한다"고 강조했다.최혁진 더불어민주당 무소속 의원은 "중앙선관위의 문제가 대법원의 문제임에도, 조희대 대법관의 지휘 감독을 받을 수밖에 없는 인적 구성을 가지고 있음에도, 마치 민주 정부에게 문제 있는 것처럼 국민의힘이 선동정치를 하고 있다"며 "촛불행동 동지들이 외쳤던 바로 그때 조희대를 탄핵했다면 중앙선관위 문제를 보다 힘 있게 단단하게 해결할 수 있지 않았겠냐"고 말했다.이어 "지금이라도 국민이 신뢰할 수 있는 선거관리 체계를 확립하려면, 반드시 조희대를 탄핵해야 한다"고 말했다.특히 검찰개혁과 관련해 "경찰 견제는 검찰의 통제보다 어렵지 않다. 경찰이 연고지에서 수십 년 동안 근무하며 지역의 유지들과 유착되어, 서민을 괴롭히거나 조사를 은폐 축소할 것을 막기 위해 반드시 인사권을 전면적으로 확대해 순환근무제를 도입해야 한다. 경찰에 대한 강력한 감찰 기능을 통해 경찰이 수사권을 남용하면 엄벌에 처하면 통제할 수 있다"며 "최근 행정안전부장관이 경찰개혁의 두 가지 이슈를 전면적으로 시행한다고 얘기했다. 그러면 되지 않는가. 이제 우리는 하나만 남아 있다. 검찰의 보완수사권을 완전히 박탈하는 것"이라고 강조했다.이날 촛불합창단 홍상선, 촛불풍물단 정유경, 촛불자원봉사단 박하늘이 촛불집회 200차 전국집중촛불대행진 결의문을 낭독했다.이를 통해 "자주의 횃불로 이재명 정부를 공격하는 미국을 제압하자. 애국 민주의 촛불광장을 확대하자"며 "주권자 국민의 유일하고 강력한 무기는 바로 촛불이다. 촛불을 키워 내란세력을 청산하고 자주와 민주, 국민주권을 실현하자"고 밝혔다.이날 촛불합창단, 강남서초촛불행동, 백금렬과 축소형 촛불밴드. 빛나는 청춘 등이 노래공연을 했다. 촛불집회가 끝나고 서초역에서 교대역, 강남역, 시티빌딩까지 촛불대행진을 진행했다.행진을 하며 참가자들은 '조희대를 탄핵하라' '검찰개혁 완수하자' '정치검찰 박살내자' '국힘당을 해체하자' '이재명 정부 공격하는 미국을 규탄한다' 등의 구호를 외쳤다.