여수 15개 주간보호센터 누비는 70대 실버체조 강사

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큰사진보기 ▲35명의 어르신들이 이용하는 주간보호센터에서 김은숙씨 체조수업이 진행중이다 ⓒ 오병종 관련사진보기

"하나, 둘~ 좋아요."

큰사진보기 ▲70대의 현역 실버 강사 김은수씨 ⓒ 오병종 관련사진보기

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"강사들은 토요일이면 쉬는 경우가 많은데 저는 계속 요청이 들어와요. 평일은 이미 일정이 꽉 차 있으니 결국 토요일밖에 시간이 없더라고요."

"그러면 토요일은 나 같은 노인이 조금 더 힘쓰면 되지요."

큰사진보기 ▲김은숙 강사의 이동 차량 트렁크는 체조 도구로 가득하다. ⓒ 오병종 관련사진보기

"맨손체조만 하면 재미가 떨어져요. 어르신들이 오늘은 또 어떤 걸 꺼내실까 기다리시거든요."

"집에서도 계속 연구합니다. 노래에 맞는 안무도 만들고, 어떤 도구를 쓰면 더 재미있을지도 고민하지요."

큰사진보기 ▲김은숙씨의 수첩에 적힌 체조 안무 노트 ⓒ 오병종 관련사진보기

"공직에 있을 때 하던 버릇이에요. 기왕 하는 일이라면 조금 더 체계적으로, 조금 더 잘해보자는 마음이지요."

"음악이 있어야 분위기가 살아요."

큰사진보기 ▲여수의 한 주간보호센터에서 어르신들이 김은숙씨 지도로 실버체조를 하고 있다. ⓒ 오병종 관련사진보기

"어르신들에게 건강을 나눠드리는 일이잖아요. 그분들이 건강해지는 모습을 보면 저도 힘이 납니다. 결국 제 건강도 함께 지켜지는 것 같아요."

"2년을 기다려 모신 강사입니다. 소문이 워낙 좋았어요. 어르신들과 소통도 잘하시고 프로그램도 뛰어나다고 해서 모시려고 했는데 일정이 꽉 차 계셨어요."

"창의력이 정말 대단하세요. 다양한 도구를 활용하시고 아이디어가 끊이질 않습니다. 여행을 다녀오시면 어르신들 선물까지 사 오실 정도로 마음이 따뜻한 분입니다."

"어르신들과 연배가 비슷해서인지 마음을 정말 잘 읽으세요."

"저희도 따라 하다 보면 운동도 되고, 새로운 동작도 배우게 됩니다. 평소 어르신들을 돌볼 때 그대로 활용할 수도 있어서 참 도움이 됩니다."

큰사진보기 ▲실버체조 수업에 열성을 다하는 김은숙 강사 ⓒ 오병종 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수복지뉴스에도 실립니다.