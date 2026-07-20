여수 15개 주간보호센터 누비는 70대 실버체조 강사

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지난 18일 토요일 오전, 여수 신기동 더큰소망주간보호센터. 음악이 흘러나오자 어르신들의 얼굴에 미소가 번진다.
"하나, 둘~ 좋아요."
경쾌한 목소리와 함께 율동이 시작된다. 35명의 어르신들이 두 팔을 들어 올리고 몸을 좌우로 흔든다. 처음엔 굳어 있던 표정도 어느새 웃음으로 바뀐다. 그 한가운데 서 있는 사람. 놀랍게도 70대 중반의 실버체조 강사 김은숙씨다. 더 정확히 '실버인지체조'강사다.
처음 보는 사람이라면 그의 나이를 짐작하기 어렵다. 목소리는 힘이 넘치고 동작은 누구보다 경쾌하다. 한 시간 가까운 수업 내내 쉬지 않고 어르신들과 함께 움직인다. 그 모습만 보면 오히려 젊은 강사라고 생각할 정도다. 주 6일, 여수 15개 주간보호센터를 달린다. 김씨의 하루는 바쁘다.
현재 여수지역 15개 주간보호센터를 돌며 실버인지체조를 지도하고 있다. 주말이라고 다르지 않다. 이날도 더큰소망주간보호센터 수업을 마치자마자 다른 센터 두 곳으로 이동한다.
토요일 하루에만 세 곳
"강사들은 토요일이면 쉬는 경우가 많은데 저는 계속 요청이 들어와요. 평일은 이미 일정이 꽉 차 있으니 결국 토요일밖에 시간이 없더라고요."
그는 웃으며 말한다.
"그러면 토요일은 나 같은 노인이 조금 더 힘쓰면 되지요."
담담하게 말하지만, 이 일정을 10년 가까이 이어오고 있다. 트렁크를 열자 '비밀'이 보였다. 김씨의 차량 트렁크를 열어보니 작은 창고가 따로 없었다. 가지런히 정리된 각종 운동도구들이 가득 들어 있었다.
무려 12종류. 공, 링, 막대 등 어르신들의 흥미를 끌 수 있는 다양한 소도구들이다. 처음에는 서너 가지로 시작했다. 하지만 같은 동작만 반복하면 금세 지루해지는 어르신들을 보며 하나씩 아이디어를 더했다.
"맨손체조만 하면 재미가 떨어져요. 어르신들이 오늘은 또 어떤 걸 꺼내실까 기다리시거든요."
결국 도구는 열두 가지까지 늘었다. 한 가지씩만 사용해도 몇 달이 지나야 다시 만날 정도다. 그는 자신만의 커리큘럼을 짜며 수업마다 새로운 변화를 준다.
"집에서도 계속 연구합니다. 노래에 맞는 안무도 만들고, 어떤 도구를 쓰면 더 재미있을지도 고민하지요."
노트북으로 계획서 쓰는 '공직자 출신 강사' 김씨는 공직에서 퇴직한 뒤 실버체조 강사의 길로 들어섰다. 공직 생활에서 몸에 밴 습관은 지금도 그대로다. 수업 계획서를 직접 작성하고, 프로그램을 정리하고, 보고서까지 스스로 만들어 각 센터에 제공한다. 집에서는 노트북으로 수업 자료를 정리하고 파일별로 보관한다. 손수 들고 다니는 수첩에도 운동 동작과 아이디어 메모가 빼곡하다.
"공직에 있을 때 하던 버릇이에요. 기왕 하는 일이라면 조금 더 체계적으로, 조금 더 잘해보자는 마음이지요."
덕분에 주간보호센터에서도 신뢰가 높다.
기계도 두렵지 않은 '디지털 시니어'
그의 수업에는 또 하나의 필수품이 있다. 무선 마이크가 장착된 이동식 스피커. USB에 담아 놓은 음악을 바로 재생해 수업을 진행한다.
"음악이 있어야 분위기가 살아요."
70대라는 나이가 무색할 만큼 각종 기기를 능숙하게 다루는 모습도 인상적이다. 누군가는 나이를 이유로 새로운 기술을 멀리하지만 김씨는 오히려 적극적으로 받아들인다. 그는 3년 전 소개한 그대로다(관련기사 : 70대 실버체조강사 "더 까불어요, 내가 젊어지니까요"
)
요즘 여수 시내를 달리다 보면 노란 유치원 차량보다 주간보호센터 차량이 더 많이 눈에 띈다. 고령화와 맞벌이 증가로 낮 동안 어르신을 돌보는 주간보호센터 이용이 꾸준히 늘고 있기 때문이다.
주간보호센터는 치매나 노인성 질환 등으로 돌봄이 필요한 어르신들을 낮 동안 모셔와 다양한 프로그램과 식사, 재활, 여가활동을 제공한 뒤 다시 집으로 모셔다드리는 시설이다.
그 안에서 김씨의 실버체조는 단순한 운동이 아니다. 웃고, 박수치고, 노래하고, 몸을 움직이며 하루를 즐겁게 보내는 시간이다.
"어르신들에게 건강을 나눠드리는 일이잖아요. 그분들이 건강해지는 모습을 보면 저도 힘이 납니다. 결국 제 건강도 함께 지켜지는 것 같아요."
더큰소망주간보호센터 김선미 센터장은 김씨를 이야기하며 미소부터 지었다.
"2년을 기다려 모신 강사입니다. 소문이 워낙 좋았어요. 어르신들과 소통도 잘하시고 프로그램도 뛰어나다고 해서 모시려고 했는데 일정이 꽉 차 계셨어요."
결국 6개월을 기다린 끝에 겨우 주말 시간을 배정받았다. 그 후 2년째 매주 토요일이면 김씨가 센터를 찾는다.
"창의력이 정말 대단하세요. 다양한 도구를 활용하시고 아이디어가 끊이질 않습니다. 여행을 다녀오시면 어르신들 선물까지 사 오실 정도로 마음이 따뜻한 분입니다."
"우리도 함께 따라 배우게 됩니다"
요양보호사 지미옥씨도 김씨의 수업을 손꼽아 기다린다.
"어르신들과 연배가 비슷해서인지 마음을 정말 잘 읽으세요."
수업이 시작되면 요양보호사들도 자연스럽게 함께 몸을 움직인다.
"저희도 따라 하다 보면 운동도 되고, 새로운 동작도 배우게 됩니다. 평소 어르신들을 돌볼 때 그대로 활용할 수도 있어서 참 도움이 됩니다."
오늘도 누군가의 건강을 싣고 달린다. 수업이 끝나자 김씨는 인사를 나누고 곧바로 다음 센터로 향했다. 트렁크에는 열두 가지 운동도구가 가지런히 실려 있었다. 또 다른 어르신들을 만나기 위해. 누군가는 은퇴를 쉼이라고 말하지만, 그는 오히려 인생의 가장 활기찬 시간을 보내고 있었다.
오늘도 여수 곳곳에서 어르신들의 웃음소리를 만들어 내는 사람. 나이를 잊고 사는 것이 아니라, 나이를 건강하게 살아내고 있는 현역 시니어. 김씨는 지금도 그렇게 자신의 삶으로 '건강한 노년'이 무엇인지를 보여주고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 여수복지뉴스에도 실립니다.