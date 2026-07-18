빗방울도 막지 못한 열정... 영종 봉사단 인천대교 해안을 구하다

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큰사진보기 ▲인천대교 인근 해변 해안청소인천대교가 보이는 해변에서 해안청소하는 모습 ⓒ 김정형기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲인천대교아래에서 기념사진인천대교 고속도로밑. 해안청소를 하기전에 찍은 기념사진이다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲인천대교기념관 전망대에서 바다를 관찰하는 봉사단 학생들해안청소를 마친후 바다를 관망하며 철새 등을 관찰하였다. 해안 청소후의 새들이 깨끗한 환경에서 먹이활동을 하는 모습을 보고 학생들은 보람을 느끼는 듯 했다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

18일 아침 8시, 궂은 날씨 속에서도 인천대교 기념관 앞 해변 방파제에는 활기찬 기운이 감돌았다. 밤새 세차게 내린 비와 연이어 예보된 비 소식 탓에 당초 계획했던 인원보다는 줄었지만, 기후변화와 환경 오염에 맞서 바다를 지키겠다는 38명의 정예 멤버, '영종 봉사단' 단원들이 한자리에 모인 것이다. 시험이 끝나고 본격적인 방학 시즌을 맞아 늦잠을 잘 법도 한 주말 아침이었지만, 학생들의 눈빛은 그 어느 때보다 빛났다.우비를 챙겨 입은 학생들은 한 손에는 마대자루를, 다른 한 손에는 집게를 쥐고 비장하게 방파제 너머 해안가로 향했다. 미끄러운 바위를 조심조심 넘어가자, 파도에 밀려온 수많은 해양 쓰레기들이 모습을 드러냈다."와, 쓰레기가 생각보다 정말 많아요!""우리가 오늘 이거 다 해치우고 가자!"단짝 친구와 함께 참여한 학생들은 빗방울이 떨어지는 궂은 날씨 속에서도 서로를 격려하며 쓰레기를 주워 담았다. 혼자라면 힘들었을 일이지만, 친구와 도란도란 이야기를 나누며 마대자루를 채워가다 보니 힘든 줄도 몰랐다.스티로폼 조각부터 플라스틱 페트병, 방치된 어구까지… 학생들의 손길이 지나간 자리는 이내 본연의 깨끗한 모래사장으로 되돌아오기 시작했다. 약 2시간 반 동안의 치열한 '쓰레기와의 전쟁' 끝에 10시 30분, 마침내 해안가는 몰라보게 깔끔해진 모습을 되찾았다.땀과 빗방울로 범벅이 된 해안 청소를 성공적으로 마친 학생들은 다음 코스로 인천대교 기념관을 찾았다. 영종도의 랜드마크인 인천대교가 어떻게 건설되었는지 전시실을 흥미진진하게 둘러본 학생들은 곧장 4층 전망대로 향했다.전망대에 올라서자 가슴이 뻥 뚫리는 듯한 대자연의 장관이 펼쳐졌다. 눈앞에 펼쳐진 바다와 그 위를 웅장하게 가로지르는 인천대교의 자태는 학생들이 흘린 땀방울에 대한 최고의 보상이었다. 특히 비가 그친 뒤 맑아지는 바다 위에서 물새들이 활기차게 먹이 활동을 하는 모습이 망원경 너머로 포착되자, 학생들 사이에서는 탄성이 터져 나왔다. 자신들이 방금 청소한 바로 그 바다에서 생명들이 숨 쉬고 있는 모습을 직접 눈으로 확인한 순간이었다.이번 활동에 참여한 한 학생은 "비가 와서 올까 말까 고민했는데, 막상 깨끗해진 바다와 그곳에서 노니는 새들을 보니 정말 뿌듯하다"며 "우리가 오늘 한 활동이 이 아름다운 풍경을 지키는 데 도움이 되었다고 생각하니 보람차다"고 소감을 전했다.이번 영종 봉사단의 활동은 단순히 쓰레기를 줍는 봉사를 넘어, 지역 환경의 소중함을 온몸으로 느끼고 생태계의 아름다움을 직접 목격한 '살아있는 환경 교육'의 장이었다. 비바람도 막지 못한 청소년들의 순수한 열정이 영종도 해안을 더욱 푸르게 빛내고 있다.