"불법 여론조사 청탁범 오세훈은 사퇴하라!"

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18일 오후 2시 30분, 서울시청 앞에서 한국대학생진보연합(대진연) 회원들이 '불법 여론조사 청탁범' 오세훈 서울시장의 사퇴를 촉구하는 기자회견을 진행했다.발언자로 나선 김나인 대진연 회원은 "오세훈은 서울시장의 자격이 없는 사람"이라며 "이태원 참사의 주범이자, 국민 혈세로 해괴한 조형물을 만들며 본인의 치적 쌓기에만 몰두하고 있기 때문"이라고 지적했다.이어 "애초에 이러한 논란이 있는 오세훈은 서울 시장 선거에 나올 것이 아니라 수사부터 받았어야 한다. 불법 여론조사 청탁 혐의가 있는 사람이 어떻게 우리나라의 수도를 이끌어갈 수 있겠는가"라며 사퇴를 촉구했다.발언자로 나선 최영주 회원은 "혈세를 낭비하고, 이태원 참사의 책임자인 오세훈을 끌어내려야 한다"라며 "국민의 생명과 안전보다 자신의 안위를 앞세운 오세훈은 시장 자리에 앉을 자격이 없다. 지금 당장 사퇴해야 한다"라고 주장했다.발언에 이어 '불법 여론조사 청탁', '이태원 참사 주범', '국민 혈세 낭비' 등 오세훈의 비리·범죄가 적힌 팻말에 '사퇴'가 적힌 종이를 붙이는 상징의식을 진행하며 기자회견은 마무리됐다.한편, 오는 22일 오 시장의 정치자금법 위반 혐의로 1심 선고가 열린다. 100만 원 이상의 형이 확정될 경우 오 시장은 직위를 상실하게 된다.