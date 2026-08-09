"글이 술술 읽혀요" 이런 칭찬 받고 싶다면

시민기자가 쓴 글을 매일 고치고 다듬는 사람의 이야기. 인공지능(AI)이 쓰고 고치는 시대에, 인간이 쓰고 고치는 마음을 찬찬히 담아 봅니다.

큰사진보기 ▲인공지능(AI)을 활용해 만든 이미지. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

저는 퇴고할 때 문장 하나하나를 고치는 일보다 글 전체의 구조를 바로잡는 일에 더 신경을 쓰는 편입니다. 기사 아이템도 주제를 먼저 정하기보다 재미있거나 보여주고 싶은 장면과 에피소드에서 출발하는 경우가 많거든요. 그러다 보면 쓰고 싶은 이야기가 불어나고 처음의 중심에서 벗어날 때도 있습니다.

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