파주·동두천 200㎜ 호우… 도로 침수·수목 전도 등 540건 피해

큰사진보기 ▲집중호우에 불어난 홍제천집중호우가 내린 18일 서울 서대문구 홍제천 수위가 상승해 있다. 2026.7.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 양정우 기자 = 17∼18일 이틀간 수도권과 강원도를 중심으로 많은 비가 내리면서 곳곳에서 주택·도로가 침수되거나 나무가 쓰러지는 등 500건이 넘는 피해가 발생했다.18일 중앙재난안전대책본부에 따르면 전날 자정부터 이날 오전 10시까지 지역별 누적 강수량은 경기 파주 192.5㎜, 동두천 189.5㎜, 경기 포천 179.0㎜, 김포 166.5㎜, 강원 철원 159.5㎜ 등이다.이날 오전 11시 기준 강원도 내 10곳에 호우주의보가, 경기 포천에 산사태 경보가 내려진 상태다.이번 호우 피해는 주로 도로 침수와 토사 유출 등에 집중됐다.주택·도로 등 침수 피해가 148건, 토사·낙석 유출과 수목 전도 등이 392건으로 각각 급·배수 지원과 안전조치가 이뤄지고 있다.많은 비에도 다행히 인명피해는 나오지 않았다. 다만 6개 시도, 13개 시·군 44세대 95명이 비를 피해 임시대피했다.국립공원은 북한산·팔공산 등 10개 공원·275개 구간이 통제됐다. 여객선의 경우 인천-백령, 백령-소청 등 6개 항로·7척의 운항이 중단됐다.또 318개 하천 내 5천910곳의 산책로와 하천변 341곳, 둔치주차장 105곳 등 6천554곳이 이틀간의 비로 통제됐다.앞서 중대본은 이날 서울과 인천, 경기, 강원에 호우경보가 발표됨에 따라 오전 4시 30분을 기해 풍수해(호우) 재난 위기경보를 '경계'로 상향하고, 중대본 2단계 비상근무에 들어갔다.중대본은 이번 비가 남부지방으로 확산하며 20일까지 내릴 것으로 예상했다.eddie@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>