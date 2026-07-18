박수현 충남지사, '7·18 병영체험학습 참사' 추모식 참석

큰사진보기 ▲18일 국립공주대학교사범대학부설고등학교에서 ‘7·18 병영체험학습 참사 13주기 희생학생 추모의 날’ 행사가 열렸다. ⓒ 충남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲박수현 지사가 18일 “우리 곁을 떠난 학생들을 기억하는 것은 다시는 같은 비극을 되풀이하지 않겠다는 우리 모두의 다짐”이라고 강조했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충청남도지사가 13년 전 발생한 '7·18 병영체험학습 참사'의 희생자들을 추모하며, 안전을 최우선 가치로 삼아 비극의 재발을 막겠다는 강력한 의지를 표명했다.박 지사는 18일 국립공주대학교 사범대학 부설고등학교에서 거행된 '7·18 병영체험학습 참사 13주기 희생학생 추모의 날' 행사에 참석했다.이날 박 지사는 참사로 안타깝게 목숨을 잃은 희생 학생들의 영전을 찾아 추모하고, 오랜 슬픔을 이어오고 있는 유가족들에게 깊은 위로의 뜻을 건넸다.이 자리에서 박 지사는 "우리는 늘 '안전이 최우선'이라고 말하지만, 역설적이게도 이 말은 현실이 그렇지 못하다는 부끄러운 고백이기도 하다"고 자성하며, "우리 곁을 떠난 학생들을 기억하는 것은 다시는 같은 비극을 되풀이하지 않겠다는 우리 모두의 다짐"이라고 강조했다.이어 안전에 대한 행정적 긴장감을 늦추지 않겠다는 뜻도 분명히 했다.박수현 지사는 "당연한 일일수록 그 중요성을 계속해서 자각하고 환기해야 비로소 안일함이 파고들 틈을 막을 수 있다"면서 "안전을 모든 분야에서 '타협 불가능한 절대 원칙'으로 삼아 행정이 할 수 있는 최대한의 역량을 집중하겠다"고 약속했다.이날 추모식에는 박 지사를 비롯해 유가족과 학교 관계자, 동문, 재학생, 지역 인사 등 200여 명이 참석했다.추모식은 국민의례와 묵념을 시작으로 추모시 낭송, 추모영상 상영, 추모사, 장학금 전달, 헌정가 합창 순으로 진행됐으며, 참석자들은 희생 학생들을 추모하고 유가족과 아픔을 함께 나눴다.