한밤중에 닭발 먹는 그 마음, 바로 이겁니다

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여름은 모기의 계절이잖아요. 밤새 귓가에 윙윙거리는 소리는 열대야의 불청객이죠. 딱 5분이었습니다. 어젯밤 벤치에 앉아 있던 저는 그날 모기의 맛있는 저녁밥이 되었어요. 물릴 땐 몰랐는데, 집에 와서 씻고 누우니 그제야 온몸에 모기의 존재감이 진하게 남아 있더라고요.
벅벅 긁기 시작했습니다. 긁는 순간엔 시원한 것 같아요. 그런데 더 큰 가려움이 찾아오는 데는 5분도 걸리지 않습니다. 그렇게 또 벅벅 긁다 보면 어느새 피가 나요. "아, 제발 좀 그만 가려웠으면 좋겠다." 가려움을 없애는 가장 좋은 방법은 누구나 알아요. 긁지 않는 거예요. 그런데 그게 되던가요? 안 긁으려고 하면 오히려 더 가려워서 미칠 것 같아요.
마음도 비슷해요. 불편한 마음이 올라오면 우리는 그걸 당장 없애고 싶어집니다. 그리고 대개 손이 먼저 나가요. 긁는 쪽으로요. 얼마전 코칭에서 만난 회원님은 그 손이 먹는 걸로 향하는 분이었습니다.
"중요한 미팅을 앞둔 밤이었어요. 내년 예산을 결정하는 자리였고, 반드시 잘해내야 하는 상황이었습니다. 아직 아무 일도 일어나지 않았는데 '나 때문에 망하면 어떡하지'라는 생각이 끊임없이 머릿속을 채웠어요"
그날 그분은 매운 닭발을 시켰습니다. 배가 고파서가 아니었어요. 그저 이 불편한 마음을 잠깐이라도 덜 느끼고 싶어서였습니다.
"지금 이 마음이 당장 사라졌으면 좋겠어요. 그냥 편안하고 싶어요."
그분이 자주 하던 말이었어요. 그런데 벗어나려고 할수록, 아이러니하게도 그 마음은 사라지지 않아요. 잠깐 긁어서 가라앉은 가려움처럼, 없어진 게 아니라 잠시 가라앉은 것뿐이거든요.
그래서 필요한 건 '절대 긁지 않기' 같은 의지가 아니었습니다. "아, 나 지금 가려워서 이러는구나." 알아차리는 것. 그리고 가려운 자리에 자꾸 손이 가지 않도록 미리 밴드를 붙여두는 것처럼, 흔들리는 순간에 다른 선택을 할 수 있게 환경을 만들어두는 것이었어요.
그래서 회원님과 함께 들여다본 건 그 마음이었습니다. 아, 내가 잘해내고 싶구나. 잘하고 싶은데 잘 못할까 봐 불안한 거구나. 그리고 우리는 닭발 대신 붙일 '밴드'를 하나씩 찾아가기 시작했어요.
"닭발 드셔도 되고요, 불안할 때 그런 마음 올라오는 것도 너무 자연스러운 거예요. 대신 물 한 잔만 마시고 닭발 먹읍시다." 그러자 신기한 일이 생겼습니다.
"어제도 저녁에 배달 앱 들어가서 닭발을 시켰어요. 그리고 물 마시라고 하셨던 게 기억나서 물 한 잔 마셨거든요. 그런데 좀 있으니까 그냥 안 먹고 싶어졌어요. 막상 배달이 와서 아까워서 먹긴 했는데, 이전처럼 폭식하는 느낌은 아니었어요."
닭발을 끊은 게 아니었어요. 물 한 잔이 들어갈 자리를 만들었을 뿐입니다. 그 한 잔이 가려움과 손 사이에 아주 잠깐 틈을 냈고, 그 틈에서 다른 선택이 시작됐어요. 그렇게 기존 패턴에 균열을 내다보면 어느 날은 긁지 않아도 지나갈 수 있게 됩니다.