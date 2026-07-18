한밤중에 닭발 먹는 그 마음, 바로 이겁니다

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큰사진보기 ▲불안할 때 닭발을 먹는 마음(AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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"중요한 미팅을 앞둔 밤이었어요. 내년 예산을 결정하는 자리였고, 반드시 잘해내야 하는 상황이었습니다. 아직 아무 일도 일어나지 않았는데 '나 때문에 망하면 어떡하지'라는 생각이 끊임없이 머릿속을 채웠어요"

"지금 이 마음이 당장 사라졌으면 좋겠어요. 그냥 편안하고 싶어요."

"어제도 저녁에 배달 앱 들어가서 닭발을 시켰어요. 그리고 물 마시라고 하셨던 게 기억나서 물 한 잔 마셨거든요. 그런데 좀 있으니까 그냥 안 먹고 싶어졌어요. 막상 배달이 와서 아까워서 먹긴 했는데, 이전처럼 폭식하는 느낌은 아니었어요."

여름은 모기의 계절이잖아요. 밤새 귓가에 윙윙거리는 소리는 열대야의 불청객이죠. 딱 5분이었습니다. 어젯밤 벤치에 앉아 있던 저는 그날 모기의 맛있는 저녁밥이 되었어요. 물릴 땐 몰랐는데, 집에 와서 씻고 누우니 그제야 온몸에 모기의 존재감이 진하게 남아 있더라고요.벅벅 긁기 시작했습니다. 긁는 순간엔 시원한 것 같아요. 그런데 더 큰 가려움이 찾아오는 데는 5분도 걸리지 않습니다. 그렇게 또 벅벅 긁다 보면 어느새 피가 나요. "아, 제발 좀 그만 가려웠으면 좋겠다." 가려움을 없애는 가장 좋은 방법은 누구나 알아요. 긁지 않는 거예요. 그런데 그게 되던가요? 안 긁으려고 하면 오히려 더 가려워서 미칠 것 같아요.마음도 비슷해요. 불편한 마음이 올라오면 우리는 그걸 당장 없애고 싶어집니다. 그리고 대개 손이 먼저 나가요. 긁는 쪽으로요. 얼마전 코칭에서 만난 회원님은 그 손이 먹는 걸로 향하는 분이었습니다.그날 그분은 매운 닭발을 시켰습니다. 배가 고파서가 아니었어요. 그저 이 불편한 마음을 잠깐이라도 덜 느끼고 싶어서였습니다.그분이 자주 하던 말이었어요. 그런데 벗어나려고 할수록, 아이러니하게도 그 마음은 사라지지 않아요. 잠깐 긁어서 가라앉은 가려움처럼, 없어진 게 아니라 잠시 가라앉은 것뿐이거든요.그래서 필요한 건 '절대 긁지 않기' 같은 의지가 아니었습니다. "아, 나 지금 가려워서 이러는구나." 알아차리는 것. 그리고 가려운 자리에 자꾸 손이 가지 않도록 미리 밴드를 붙여두는 것처럼, 흔들리는 순간에 다른 선택을 할 수 있게 환경을 만들어두는 것이었어요.그래서 회원님과 함께 들여다본 건 그 마음이었습니다. 아, 내가 잘해내고 싶구나. 잘하고 싶은데 잘 못할까 봐 불안한 거구나. 그리고 우리는 닭발 대신 붙일 '밴드'를 하나씩 찾아가기 시작했어요."닭발 드셔도 되고요, 불안할 때 그런 마음 올라오는 것도 너무 자연스러운 거예요. 대신 물 한 잔만 마시고 닭발 먹읍시다." 그러자 신기한 일이 생겼습니다.닭발을 끊은 게 아니었어요. 물 한 잔이 들어갈 자리를 만들었을 뿐입니다. 그 한 잔이 가려움과 손 사이에 아주 잠깐 틈을 냈고, 그 틈에서 다른 선택이 시작됐어요. 그렇게 기존 패턴에 균열을 내다보면 어느 날은 긁지 않아도 지나갈 수 있게 됩니다.