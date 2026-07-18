박수현 충남도지사 "단 한 명의 인명피해도 없도록"

큰사진보기 ▲박수현 지사가 17일 오후 8시 35분 도청 지하 1층에 마련된 충남재난안전대책본부를 긴급 방문해 호우 대처 상황을 보고받고있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍종완 행정부지사 17일 오후 시군 부단체장들과의 영상회의를 진행하고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

박수현 충남도지사가 주말 동안 예고된 집중호우와 관련해 "단 한 명의 인명피해도 발생하지 않도록 총력 대응하라"며 강도 높은 선제 조치를 주문했다.박 지사는 17일 오후 8시 35분 도청 지하 1층에 마련된 충남재난안전대책본부를 긴급 방문했다. 이 자리에서 박 지사는 호우 대처 상황을 직접 보고받고, 밤샘 비상근무에 돌입한 직원들을 격려하며 인명피해 예방의 중요성을 거듭 강조했다.박 지사는 "위험지역은 선제적으로 대피하는 것이 가장 중요한 만큼, 현장에서 신속한 대응이 이뤄질 수 있도록 최선을 다해달라"고 지시했다. 이어 "산사태 우려지역, 급경사지, 재해복구 사업장에 대한 예찰을 한층 강화하고 반지하주택 등 도심지 침수 지역에 대해서도 빈틈없이 대응하라"고 강력히 주문했다.충남도는 오는 18일부터 19일까지 이틀간 도내 전역에 평균 80~150mm, 많은 곳은 최대 250mm 이상의 많은 비가 내릴 것으로 예상됨에 따라, 17일 오후 8시를 기해 비상 1단계 '지역재난안전대책본부'를 선제적으로 가동했다.이에 앞서 홍종완 행정부지사 역시 이날 오후 5시 30분 시군 부단체장들과의 영상회의를 통해 "이번 호우가 휴일과 야간 시간대에 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방을 최우선 목표로 삼아달라"고 당부하며, 산사태 위험지역 등은 일몰 전 주민 사전대피를 원칙으로 운영하고 기상 악화 시 위험지역 출입을 즉각 통제할 것을 지시했다.현재 충남재난안전대책본부는 20명의 전문 인력이 상주하며 재난 정보 모니터링, 공공·사유시설 피해 관리, 방재 자원 통합 지원 등의 업무를 수행하고 있다. 각 시군에서도 440명의 공무원이 비상근무체계에 돌입해 비가 멈출 때까지 밤샘 가동을 이어간다.아울러 도는 천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 당진, 청양, 홍성, 예산, 태안 등 도내 10개 시군에 '현장상황관리관'을 긴급 파견했다. 현장상황관리관들은 일선 현장에서 주민 대피 상황과 시설물 안전조치 등을 직접 점검하며 시군과의 긴밀한 공조체계를 유지할 방침이다.