한인민박 플랫폼 민다의 20년 생존 전략... "완벽 보다 빠른 실행"

큰사진보기 ▲최성진 스타트업성장연구소 대표와 김윤희 민다 대표세계 한인 민박 플랫폼 '민박' 김윤희 대표가 모은 기념품들 ⓒ 장성순 관련사진보기

- 독자들을 위해 대표님과 운영하시는 기업 '민다' 소개를 부탁드립니다.

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- 창업을 결심하게 된 가장 큰 계기는 무엇이었습니까? 창업 이전에는 어떤 생각을 하셨나요?

- 처음 창업할 당시 가장 어려웠던 점은 무엇이었습니까?

- 여성 창업자로서 특별히 느낀 어려움이 있었습니까?

큰사진보기 ▲김윤희 민다 대표김윤희 민다 대표 모습 ⓒ 김윤희 관련사진보기

- 민다가 오랫동안 성장할 수 있었던 가장 큰 경쟁력은 무엇이라고 생각하십니까?

- (대표적 여행 플랫폼인데) 코로나19라는 초유의 위기를 어떻게 극복하셨습니까?

- 스타트업 대표에게 가장 중요한 자질은 무엇입니까?

- 투자 유치는 어떻게 준비해야 합니까?

- 실패를 두려워하는 청년들이 많습니다.

- 여성 창업자들에게 가장 해주고 싶은 말은 무엇입니까?

큰사진보기 ▲민다 플랫폼 화면글로벌 여행 플랫폼 선두주자 ‘민다’(MINDA) 홈페이지. ⓒ 민다 관련사진보기

- 대한민국 스타트업 생태계에서 가장 아쉬운 점은 무엇입니까?

- 정부에 바라는 점이 있다면?

- 글로벌 시장을 준비하는 스타트업에게 조언을 해주신다면?

- AI 시대는 스타트업에게 어떤 기회가 될까요?

- 조직을 운영하면서 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇입니까?

- 대표님 개인의 리더십 철학은 무엇입니까?

큰사진보기 ▲김윤희 민다 대표 모습김윤희 민다 대표 모습 ⓒ 김윤희 관련사진보기

- 여행산업의 미래는 어떻게 전망하십니까?

- 앞으로 민다가 그리는 미래는 무엇입니까?

- 창업을 꿈꾸는 청년들에게 한 말씀 부탁드립니다.

- 마지막으로 <더 워킹우먼> 독자들에게 전하고 싶은 메시지가 있다면?

진행 : 최성진 스타트업성장연구소 대표

정리 및 사진촬영 : 장성순 취재기자 fountainjss@hanmail.net

사진 제공 : 김윤희 민다 대표

덧붙이는 글 | 이 기사는 더 워킹우먼에도 실립니다.

창업은 거창한 아이디어에서 시작되지 않는다. 일상의 불편을 해결하려는 작은 문제의식이 세상을 바꾸는 혁신으로 이어질 수 있다.국내 대표 여행 플랫폼 민다(MINDA)를 창업한 김윤희 대표(사진)는 이러한 철학을 바탕으로 한국 여행자와 전 세계 한인 숙소를 연결하며 독자적인 시장을 개척해 왔다.최성진 스타트업성장연구소 대표가 지난 13일 민다 마포구 서교동 민다 사무실에서 김윤희 민다 대표를 만났다. 창업의 시작부터 여성 CEO로서의 경험, 투자 유치, 글로벌 진출, AI 시대의 변화, 그리고 대한민국 스타트업 생태계의 미래까지 폭넓은 이야기를 나눴다."민다는 해외 자유여행객과 전 세계 한인 숙소를 연결하는 여행 플랫폼입니다. 창업 이후 지금까지 '안전하고 믿을 수 있는 여행 정보'를 제공하는 것을 가장 중요한 가치로 삼아 왔습니다. 단순히 숙소 예약 서비스를 넘어 여행자들이 현지에서 더 좋은 경험을 할 수 있도록 돕는 플랫폼으로 성장하고 있습니다.""창업 전, 배낭여행 중에 '한인민박'이라는 게 있다는 걸 알게 되었습니다. 그 후 여행자들을 통해 어렵게 한인민박 연락처를 얻어 몇 차례 숙박하게 되었고, 그것이 저에게는 좋은 경험으로 남아 있었습니다.귀국하고 나서도 계속 연락하며 친하게 지내던 한인민박 사장님이 계셨는데, 그 분이 지금의 '민다'와 같이 민박들을 홍보할 수 있는 플랫폼이 반드시 필요하다는 말씀을 해주셨어요. 당시만 해도 한인민박 플랫폼뿐만 아니라, 에어비앤비와 같은 글로벌 OTA(인터넷 통신망 등을 이용하여 여행 상품 판매, 항공권 예매, 숙소 예약 따위의 여행 관련 서비스를 제공하는 회사)도 없던 시절이죠.저 또한 한인민박 정보를 구하는 것이 여행자로서 매우 어려웠다는 것을 몸소 느꼈었기에, 지금의 민다를 만들게 되었습니다. 결국 민다는 고객의 불편함과 니즈에 의해 출발하게 된 것이죠.""많은 초기 스타트업이 자금이나 인력 부족으로 어려움을 겪는 경우가 많습니다만, 저는 그 부분에서는 조금은 운이 좋았던 것 같습니다. '한인민박'이라는 뾰족한 컨텐츠와 빠른 시장 진입으로 서비스를 내놓자마자 고객들의 반응이 폭발적이었고, 그래서 (가족 지원으로 마련한 초기 시드머니 외엔) 별도 투자 없이도 서비스를 운영할 수 있었죠.다만, 직원들이 한 명, 두 명 늘어가기 시작하면서 조직관리 경험 부족으로 사람경영에는 어려움을 많이 겪었습니다. 그 이후로는 다른 모든 대표님들처럼 모든 면에서 "이 길이 맞는가, 저 길이 맞는가" 하며, 지금까지도 하루하루 고민의 나날들입니다.(웃음) 그럴 때마다 고객들의 긍정적인 반응이 큰 힘이 됐습니다.""아무래도 여성 CEO의 비율이 적기 때문에 소수집단이 겪을 수밖에 없는 단점이 일부 있겠지만, 결국 시장은 성과로 평가되는 것이니, 성별은 그리 중요한 문제는 아닌 것 같습니다. 하지만 결국 시장은 성과를 평가합니다. 좋은 서비스를 만들고 고객이 늘어나면 성별은 더 이상 중요한 문제가 아니었습니다.""고객과의 '사람냄새 나는 신뢰' 같습니다. 분명 민다는 디지털 플랫폼이지만, 아날로그 적인 감성이 있습니다. 그래서 20년 가까이 전세계에 1천 여명의 민박 사장님들과도 함께 해오고, 85만명의 회원님들도 꾸준히 이용해 주시는 것 같습니다.""여행업계 전체가 멈춘 시기였습니다. 하지만 우리는 멈추지 않았습니다. 서비스 개선, 시스템 고도화, 해외 네트워크 정비에 집중했습니다. 위기는 준비하는 기업에게 새로운 기회가 될 수도 있다는 것을 배웠습니다.""끈기입니다. 창업은 아이디어보다 지속성이 더 중요합니다. 포기하지 않는 사람이 결국 살아남습니다.""투자자는 화려한 발표보다 데이터를 봅니다. 고객이 얼마나 늘고 있는지, 시장이 얼마나 큰지, 앞으로 어떻게 성장할 수 있는지를 객관적으로 보여줘야 합니다. 무엇보다 창업자가 자신의 사업을 얼마나 깊이 이해하고 있는지가 중요합니다.""실패는 끝이 아니라 과정입니다. 실패를 통해 배우는 것이 훨씬 많습니다. 한 번의 실패 때문에 도전을 멈춘다면 더 큰 기회를 놓칠 수 있습니다.""자신을 과소평가하지 않았으면 좋겠습니다. 완벽한 준비를 기다리기보다 먼저 시작해 보시길 권합니다. 실행하면서 배우는 것이 창업의 본질입니다.""실패에 대한 사회적 인식입니다. 한 번 실패했다고 끝나는 구조가 아니라 다시 도전할 수 있는 환경이 필요합니다. 그래야 혁신도 지속됩니다.""스타트업은 속도가 생명입니다. 제도와 규제도 그 속도를 따라갈 수 있어야 합니다. 또한 초기 창업기업들이 글로벌 시장에 도전할 수 있도록 실질적인 지원이 확대되길 바랍니다.""처음부터 글로벌 고객을 생각해야 합니다. 한국에서만 통하는 서비스인지, 세계 어디에서도 통하는 서비스인지 끊임없이 고민해야 합니다.""예전에는 대기업만 할 수 있었던 일들을 이제는 작은 스타트업도 AI를 활용해 할 수 있습니다. AI는 규모의 격차를 줄여주는 기술입니다. 얼마나 잘 활용하느냐가 경쟁력이 될 것입니다.""신뢰입니다. 직원들이 자유롭게 의견을 내고 실패를 두려워하지 않는 문화가 중요합니다. 좋은 조직은 좋은 사람이 만드는 것이 아니라 좋은 문화가 만듭니다.""저도 한때 잘 못했던 것이었지만, 대표는 가장 많이 듣는 사람이어야 한다고 생각합니다. 직원, 고객, 파트너의 이야기를 잘 듣는 것이 좋은 의사결정의 출발점입니다.""사람들은 언제나 새로운 경험을 원합니다. 앞으로 여행은 단순한 이동이 아니라 지역의 문화와 사람을 연결하는 경험 중심 산업으로 더욱 발전할 것입니다.""민다는 단순 숙박플랫폼을 넘어 그 이상의 가치있는 로컬 경험을 함께 제공하는 플랫폼으로 성장하고자 합니다. 그 과정이 어렵지 않도록 여행자들에게 테크를 기반으로 아날로그의 낭만을 전달하겠습니다.""거창한 아이디어보다 작은 문제를 해결하는 데서 시작하세요. 고객의 불편을 해결하는 사람이 결국 시장을 바꿉니다. 그리고 끝까지 포기하지 않는 사람이 성공합니다.""여성이라는 이유로 스스로 한계를 만들지 않았으면 합니다. 더 많은 여성들이 창업에 도전하고, 서로를 응원하며 성장하는 사회가 되길 바랍니다. 창업은 특별한 사람만 하는 것이 아니라, 문제를 해결하려는 모든 사람이 시작할 수 있는 도전입니다."