"유시민의 '정계 개편' 이야기? 일종의 공포 마케팅"

큰사진보기 ▲박성민 전 더불어민주당 최고위원 ⓒ 박성민 제공 관련사진보기

- 민주당 전당대회가 한 달 앞으로 다가왔는데 현재 상황 어떻게 보고 계세요?

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- 왜 이번 전당대회가 중요할까요?

- 13일 최고위원회에서 이번 전당대회 때 선호투표제는 도입하지만, 청년 최고위원제는 도입하지 않기로 했는데요.

- 이게 친청계의 후보가 없어서 반대하는 거란 주장도 있던데.

- 정청래 전 대표가 출마 선언한 건 어떻게 보세요?

- 언론에서 계속 나오는 게 명·청 갈등이잖아요. 명·청 갈등은 있나요 없나요?

큰사진보기 ▲더불어민주당 대표 연임 도전에 나선 정청래 전 대표(맨 왼쪽)가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 앞 줄에 이성윤, 최민희 의원이 보인다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 친청계에서는 이재명 대통령이 당무 개입한다고 주장하는데 어떻게 보세요?

- 친청계 주장은 왜 김민석 전 총리를 찍어서 대표 만들려고 하느냐 같거든요.

- 정청래 전 대표가 14일 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 재보궐 선거 때 경기 평택을 후보 공천한 것에 대해 후회한다고 해서 말이 있는 것 같은데요.

- 15일 방송된 '매불쇼'에서 유시민 작가는 외연 확장하려는 이재명 대통령 향해 실패의 길로 간다고 비판하던데요.

- 유 작가가 정계 개편에 대한 얘기도 했는데 가능성 있나요?

- 유시민 작가가 이렇게 하는 건 왜일까요?

- 보완 수사권 폐지 문제도 전당대회 쟁점 중 하나로 되는 것 같은데요.

- 검찰이 지금까지 해온 걸 보면 믿을 수 있냐는 게 폐지 주장 측의 의견인 것 같아요.

- 중요한 건 대안이 있냐는 것 같거든요. 명확한 대안은 없는 것 같아요.

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령에게 직함 붙이지 않고 반말하는 건 어떻게 보세요?

- 17일 장동혁 대표는 제헌절 기념식 참석 안 하고 올림픽 공원 간다는 것 같거든요.

- 국민의힘은 친한계 등 장동혁 대표 사퇴 주장하는 의원들을 징계할 것 같은데요.

- 21일 정점식 국민의힘 원내대표와 이준석 개혁신당 대표가 점심 식사한다고 하는 데 의미 있을까요?

- 그런데 부정선거 문제가 있지 않나요? 국민의힘 강성 지지자들은 부정선거를 사실로 생각하지만, 이준석 의원은 아니잖아요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

16일 후보 등록을 시작으로 여당인 더불어민주당 전당대회의 막이 올랐다. 이번에 선출될 당 대표는 집권 2년 차인 이재명 정부와 호흡을 맞추며 2028년 총선 공천권을 행사하게 된다. 이 때문에 후보 등록 전부터 후보들 간의 공방이 치열했다.여기에 유시민 작가가 유튜브 방송인 '매불쇼'에 출연해 이 대통령을 강하게 비판하면서 논란이 일고 있다. 현재 정치권 상황을 짚어보기 위해 지난 17일 박성민 전 더불어민주당 최고위원을 전화로 인터뷰했다. 다음은 박 전 최고위원과 나눈 일문일답을 정리한 것이다."일단 굉장히 중요한 기로에 서 있다는 생각이 듭니다. 민주당이 어디로 나아갈 것이냐를 결정하는 중요한 전당대회라고 봐요. 지금 갈등이 점점 격해지고 설전도 많이 벌어지고 있어서 걱정되는 부분도 있지만, 전당대회라는 과정을 통해 새로운 길로 나아가는 데 필연적으로 수반되는 진통이라고 보고 있습니다. 다만 도를 넘는 공격 같은 건 자제하는 게 맞지 않나 싶습니다.""이번 전당대회에서 선출되는 지도부가 다가오는 총선을 지휘하는 역할을 하게 됩니다. 그래서 총선과 직결되는 문제고요. 또 지금이 이재명 정부 집권 2년 차인데, 이 지도부가 정부를 제대로 뒷받침할 수 있느냐가 중요한 지점이라고 봅니다.""사실 이해가 안 되는 결정이라고 봐요. 청년의 목소리를 들어야 한다는 공감대가 형성돼 있고, 청년 최고위원을 통해 그 의지를 보여줄 수 있는 시점인데 선호투표제는 받아들이고 청년 최고위원은 부결시켰다는 건 결국 기득권 지키기로밖에 보이지 않습니다. 선출직 최고위원 한 자리를 청년에게 내주기 어렵다는 인상만 남긴 셈이죠. 청년 최고위원도 만들지 못하면서 청년 목소리를 듣겠다고 말하는 당의 모습이 청년들에게 좋게 보이지는 않을 것 같습니다.""그게 아니면 설명이 잘 안 되죠. 시간이 급박했다는 이유도 사실 설득력이 없고요. 청년 최고위원 제도를 부결시킬 특별한 이유가 없었다고 보이는데도 그렇게 했다는 건, 결국 이해관계나 계산이 작용했다고 생각합니다.""본인이 대선에 출마 안 할 거라고 말씀하셨는데, 저는 좀 뜬금없다고 봤어요. 결국 자기 정치를 하지 않겠다는 걸 강조하려는 의도로 보이는데, 이미 직전까지 당 대표를 했던 만큼 그 과정에서 여당으로서 제대로 역할을 했는지 평가받는 시점이거든요. 이런 상황에서 '당 대표가 되면 대선에 안 나가겠다'는 얘기는 공허한 메아리 같습니다. 대선에 나가고 안 나가고가 중요한 게 아니라, 결국 당 대표로서 잘할 수 있느냐가 핵심 질문인데, 오히려 그 질문과는 거리가 있는 대답이 아니었나 싶습니다.""없었다고 보기는 어렵죠. 여러 번 있었다고 봅니다. 다만 개인 간의 감정싸움 같은 건 아니었던 것 같고, 정치적·정책적으로 견해차가 드러난 순간들이 분명히 있었어요. 안정적인 국정 운영 동력을 확보해야 하는 시점에 이런 불필요한 잡음이나 지나친 의견 차이는 여당의 역할로서 적절해 보이지 않았다고 생각합니다. 특히 설화도 여러 번 불거졌는데, 이번 '정권은 짧다'는 발언도 그중 하나였고요. 여당에서 나올 수 있는 발언은 아니었다고 봅니다.""그게 할 말인가 싶어요. 말도 안 되는 일이라고 생각하고, 대통령께서 실제로 그렇게 하고 계시다고 보이지도 않아요. 그런 상황에서 대통령을 그런 식으로 공격하는 것 자체가, 왜 이번 당대표 선거를 잘 치러야 하는지를 보여주는 장면 같기도 합니다.""찍어서 만든다고 볼만한 근거가 없죠. 총리가 1년 정도 하고 당으로 돌아가신다고 했을 때, 총리에 대한 평가를 기자들이 요구한 거고 거기서 나온 답변은 통상적으로 나올 수 있는 얘기였다고 봐요. 전당대회가 코앞이라고 대통령이 답변을 거부할 수는 없는 거잖아요. 집권 초기부터 함께한 총리에 대한 고마운 마음은 충분히 전할 수 있는 거고, 그에 대한 평가는 결국 당원들이 하는 거라고 봅니다.""선거를 지휘했던 당 대표로서 책임감 없는 발언이죠. 이 발언은 결국 조국혁신당 조국 후보가 당선되게 민주당이 후보를 내지 말았어야 한다는 말로 들립니다. 조국혁신당이 민주당 후보를 집중 공격하고 그렇게 분열하면서 결국 국민의힘에 자리를 내주게 된 상황을 보고도 저렇게 얘기하는 건 무책임의 끝처럼 보입니다.""저는 유시민 작가 발언이 평가할 가치가 없어 보인다고 생각합니다. 논리적 근거로 하는 비평이라기보다 감정을 토해내는 말에 가깝고, 예단하고 단정하는 내용이 대부분이거든요. 집권 2년 차 정부에 대고 '필연적 실패'를 운운하는 것 자체가 정부가 망하기를 바라는 것으로밖에 보이지 않습니다. 자신이 생각하는 길로 가지 않는다고 해서 대통령이 필연적 실패의 길로 가고 있다고 하는 건 대통령에 대한 존중이 없는 발언이죠.개혁의 중요성을 강조하려 했다 쳐도, 대통령을 반개혁주의자로 낙인찍는 건 대통령의 의도를 심각하게 왜곡한 겁니다. 이미 수사와 기소의 분리가 제도적으로 이루어지는 성과를 만들어낸 상황에서, 대통령이 그걸 원하지 않는다고 말하는 건 앞뒤가 맞지 않아요. 결국 본인 기준만이 옳다는 아집을 보여준 발언이고, 가장 큰 문제는 대통령을 마치 공공의 적처럼 만들었다는 점입니다. 본인만이 옳다는 생각을 내려놓으셔야 할 것 같습니다.""저는 그런 얘기들이 일종의 공포 마케팅 같아 보여요. 대통령의 노선이 결국 정계 개편을 위한 거 아니냐는 의심을 깔고 여러 발언을 하신 거잖아요. 하지만 대통령의 노선은 정계 개편이 아니라 말 그대로 외연 확장에 있었던 것 같습니다. 그런데 이걸 정계 개편이나 주류 세력 교체로 몰아가는 건 지지자들에게 불안과 공포를 조장하고, 대통령을 의심하게 만드는 발언이 될 수 있어요. 그런 발언은 부적절하다고 봅니다.""단기적으로는 전당대회 국면에서 영향력을 발휘하려는 생각이 있는 것 같고, 장기적으로는 주도권을 뺏기고 싶지 않은 마음이 있는 게 아닌가 싶어요. 본인이 지지해 온 노선이 당의 주류라고 생각해 왔는데, 이제 주류가 아닐 수도 있겠다는 위기의식을 느끼는 시점 아닌가 싶습니다. 이번 전당대회 자체가 결국 누가 주도권을 가져가느냐의 기로에 있으니까요. 다만 그렇다고 대통령을 낙인찍고 공격하고 단정 짓는 건 해서는 안 되는 일입니다.""저는 당장 폐지에는 동의하기 어렵고, 좀 더 숙의가 필요하다고 봅니다. 보완 수사권을 전면 폐지했을 때 생길 수 있는 문제점이나 부작용에 대해 아직 제대로 답을 못하고 있다는 생각이 들어요. 피해자가 수사 절차에 관여하게 한다거나 검사가 언론에 알리면 된다는 식의 대안은 피해자 입장에서 들으면 무책임한 얘기죠.그래서 이 문제는 정치적 선명성을 가려내는 리트머스지처럼 쓰일 주제가 아니라, 국민의 삶에 어떤 영향을 미칠지 진지하게 논의해야 할 주제라고 봅니다. 국민의 삶과 직결되고 단 한 명이라도 피해를 볼 수 있다면, 지금처럼 밀어붙여 통과시켜야 한다고 말하는 건 여당으로서 정직하지 못하고 책임감 없는 태도예요. 그래서 저는 당장 폐지에는 반대하고, 예외적인 경우라도 일부는 남겨두는 게 필요하다고 봅니다.""기본적으로 이미 수사와 기소의 분리를 이뤄냈잖아요. 그런 대전제가 있는 상황에서 검찰의 보완 수사권을 일부 남겨두는 게 직접 수사에 큰 영향을 미칠 만한 권한이라고 보긴 어렵습니다. 수사·기소 분리라는 큰 틀이 이미 갖춰진 상태이기 때문에, 보완 수사는 일차 수사 기관이 조사한 뒤 문제를 발견하면 다시 보강해 오라고 요구하는 정도의 의미거든요. 이미 수사 기소 분리가 이뤄졌는데도 절대 일말의 권한도 남겨선 안 된다고 하는 건, 오히려 검찰에 대한 감정적인 의심에 가까워 보입니다.""저도 그렇게 봅니다. 당에서 충분한 대안을 제시하지 못했다는 문제 제기는 솔직하게 인정해야죠. 최근 검찰 개혁을 강하게 주장해 온 분들조차 검사가 언론에 알리면 된다느니, 피해자가 수사에 관여하면 된다느니, 킥스(형사사법정보시스템) 얘기까지 나왔는데, 그런 얘기들만 봐도 아직 대책이 없다는 게 드러난 셈입니다.""그건 도를 넘은 거죠. 제가 봤을 때 장동혁 대표가 점점 더 극우로 치우치시는 것 같아요. 현직 대통령에게 호칭도 생략하고 반말로 부르며 조롱하는 건 제1야당 대표로서 할 일이 아닐 뿐더러, 그건 국민들을 모욕하는 것과 다름없습니다. 그런 조롱성 방식에 기대서 정치를 하려는 것 자체가 솔직히 한심해 보입니다.""원내대표와 일부 지도부는 간다는 거 아니에요. 일단 장동혁 대표가 국회 안에서 문제를 해결할 수 있는 능력과 그 지위 자체를 상실한 것 같아요. 그러니까 자꾸 바깥으로 도는 것 같은데 사실 말이 안 되는 행보죠.왜냐하면 이미 선관위 문제는 국회 안에서 지금 해결할 수 있는 기반이 만들어졌잖아요. 이미 여야가 같이 합심해서 문제를 해결해 보려고 하고 있는 상황에서 자꾸 이렇게 바깥에서 시위하고 장외 집회 가고 하는 게 결국에는 문제 해결 능력이 없음을 보여주는 거죠. 그리고 계속 이 선관위 사태를 자신의 어떤 정치적인 동력으로 이용하고 있는 모습이 보이는 것 같거든요. 그거 자체가 본인의 당권 수명을 연장시키기 위해서 이 사태를 활용하고 있다고밖에 안 보여요.""제가 봤을 때 징계는 장동혁 대표부터 받아야 하는 거 아닌가 싶어요. 또 징계 정치를 가동하려는 것 같은데, 그렇게 한다고 맞는 말 하는 사람들이 입을 다물겠습니까? 저는 오히려 지금 장동혁 대표 손에서 내려지는 징계가 사람들에게는 훈장이 되고 있다고 봐요. 징계로 입을 막고 기강을 잡겠다는 명목으로 제재할 때가 아니라, 본인이 물러나야 할 때인 거죠.""결국 두 당이 만나는 것 자체에 합당 이슈가 깔려 있는 것 같아요. 어느 정도 공감대가 있으니까 만나는 거 아닌가 싶거든요. 개혁신당은 지방선거 결과로 독자적 정치 실험이 실패했다는 게 드러난 상황이고, 정이한 후보 이슈까지 겹치면서 분위기가 안 좋습니다. 그러다 보니 독자 세력으로 계속 존재할 수 있는가에 대한 고민이 깊어졌을 거고요.국민의힘 쪽도 지지층을 확장해야 하는데 당세가 상당히 쪼그라든 상황이라, 서로 이해관계가 맞아떨어지는 셈이죠. 게다가 국민의힘 내부에서 이준석 의원을 '한동훈보다 낫다'고 평가하는 얘기까지 나온다는 건, 두 당 간 연대 가능성이 점점 높아지고 있다는 신호로 보입니다.""이준석 의원 입장에서는 모순이 생기는 거죠. 국민의힘과 연대를 고려한다면, 강성 지지층 중 '윤어게인' 세력과도 힘을 합칠 수 있다는 뜻이냐는 질문이 남거든요. 이 질문은 개혁신당 지지층에서도 나올 수 있고, 여기에 개혁신당의 책임 있는 답변이 필요할 것 같습니다. 국민의힘이 그 세력들과 공개적으로 절연할 수 있을지도 과제고요. 분명히 존재하는 현실을 없다고 할 수는 없을 겁니다."