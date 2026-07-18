"신도평화대교엔 '평화'가 없다"… 예견된 '교통지옥'

큰사진보기 ▲차단되는 신도행렬 차량신도행 차량을 다른지역으로 유도하는 경찰. 신도는 이미 들어갈곳이 없는 섬으로 변하였다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲신도에서 나오는 끝없이 이어지는 차량행렬신도에서 다리를 건너는데 1시간이 걸렸다는 이야기를 한다. 전면통제할수 밖에 없는 상황이다. 사진 맨 왼쪽으로 이어지는 차량행렬이 신도에서 나오는 차량들이다 ⓒ 김정형기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲평화대교 (영종도에서 신도까지)멀리서 보면 평화스러운 평화대교 현실은 갈수 없는 다리상황이다. 차라리 차량말고 자전거또는 도보 이용만 했으면 좋겠다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

지난 17일 오후 2시, 인천 영종도 운서동 삼목사거리. 뜨거운 아스팔트 열기보다 더 뜨거운 주민들의 분노가 현장을 가득 채웠다. 지난 14일 개통한 영종~신도평화대교를 향해 꼬리에 꼬리를 무는 차량 행렬과, 이를 막아서느라 진땀을 흘리는 경찰관들의 모습은 이곳이 도로인지 주차장인지 분간하기 힘들 정도였다.평화대교 개통 이후 영종도 주민들의 일상은 무너졌다. 인천대교나 영종대교로 나가는 주요 길목인 삼목사거리가 신도 방향으로 향하는 관광객 차량들로 완전히 마비됐기 때문이다.결국 이날 인천시는 "신도 방향 통행이 전면 통제되니 우회 도로를 이용하라"는 긴급 안내 문자를 시민들에게 발송했다. 평화대교를 이용해 신도로 들어가려던 시민들은 발길을 돌려야 했고, 고속도로를 이용해 출퇴근하는 주민들은 꼼짝없이 도로 위에서 시간을 허비해야 했다. 개통한 지 고작 4일 만에 벌어진 참담한 풍경이다.더욱 뼈아픈 대목은 이번 사태가 결코 '돌발 상황'이 아니라는 점이다. 이미 2023년 6월 1일부터 8회에 걸쳐 평화대교 개통에 따른 교통 문제의 심각성을 수차례 보도했다. 당시 운서동 주민자치위원들은 평화대교 진입로의 구조적 문제점을 지적하며 선제적인 대책 마련을 강력히 요구했다.주민들의 노력은 눈물겨웠다. 국회의원, 시·구의원들이 모여 토론회를 열었고, 시의회는 1억 원의 예산을 들여 연구용역을 수행했다. 심지어 지역 인재인 인천과학고 학생들은 직접 다리 진입 방안을 연구해 다큐멘터리를 제작하고 발표회까지 열며 해결책을 제시했다.하지만 '주민 참여 행정'의 결과물은 참담했다. 기자가 직접 해당 지역 시의원에게 수차례 진행 상황을 확인하려 했으나, 돌아온 것은 무책임한 침묵뿐이었다.행정이 주민들의 경고와 대안을 '탁상공론'으로 치부하며 시간을 보내는 사이, 영종도 주민들이 치러야 할 대가는 가혹했다. 과학고 학생들의 창의적인 제안과 주민자치위원들의 끈질긴 문제 제기는 행정의 벽 앞에서 공염불이 됐다.현장에서 만난 한 주민은 "주민들은 2년 전부터 문제점을 짚어줬고, 학생들까지 나서서 대안을 줬는데도 대체 무엇을 했느냐"며 "시민들의 노력은 안중에도 없는 행정이 결국 영종도 전체를 교통 지옥으로 만들었다"고 강하게 질타했다.개통 4일 만에 사실상 '운행 중단' 상태에 이른 평화대교. 행정의 무능과 불통이 빚어낸 영종도의 교통 태풍은, 그 책임이 누구에게 있는지 똑똑히 묻고 있다.