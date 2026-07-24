피서객이 민박집 주인에게 남기고 간, 감동의 손편지

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"기자님, 자랑하려는 건 아닙니다. 그런데 이런 이야기도 한 번 전해졌으면 좋겠습니다."

"바다보다 더 시원하고 아름다운 정을 담아 갑니다.

삶아 주신 감자와 옥수수는 너무 잘 먹었습니다.

내년에 꼭 오겠습니다. 감사합니다.

피서객 드림"

큰사진보기 ▲투숙객 감사인사 편지 ⓒ 제보자 관련사진보기

"이런 따뜻한 이야기도 전하고 싶었습니다."

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"특별히 해드린 게 없는데 이런 편지를 남겨주셔서 참 고마웠습니다. 아직은 세상이 그렇게 각박하지만은 않다는 생각이 들더군요."

"우리도 먹으려고 삶은 건데 손님들도 같이 드시면 좋겠다 싶었어요. 시골에서는 예전부터 그래 왔잖아요."

"요즘은 관광지 하면 바가지요금 이야기부터 나오잖아요. 그런데 우리 주변에는 이런 따뜻한 일도 있다는 걸 알리고 싶었어요."

큰사진보기 ▲정성껏 가꾼 텃밭 감자를 삶아 손님에게 건네는 손길에 시골 인심과 따뜻한 마음이 담겨 있다. ⓒ 제보자 관련사진보기

큰사진보기 ▲“직접 키운 옥수수 한 자루에 이웃을 생각하는 따뜻한 정과 나눔의 마음이 담겨 있다. ⓒ 제보자 관련사진보기

큰사진보기 ▲강원도의 대표적인 향토 음식 감자구이. 예전에는 이웃과 함께 나눠 먹으며 정과 추억을 나누던 소박한 먹거리였다 ⓒ 제보자 관련사진보기

큰사진보기 ▲동해안 피서지 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲즐거운 휴가를 기대하고 찾은 피서지에서 터져 나오는 바가지요금 논란이 관광 이미지를 훼손하고 있다 ⓒ 진재중 관련사진보기

여름 피서철만 되면 관광지는 바가지요금과 불친절 논란으로 몸살을 앓는다. 숙박비와 음식값을 둘러싼 불만이 이어지고, 지자체는 계도와 단속에 나서지만 해마다 같은 문제가 반복된다. 그런데 며칠 전, 그런 뉴스를 잠시 잊게 만드는 따뜻한 제보가 기자에게 도착했다.전화를 건 사람은 강릉시 사천면에서 여름철 민박을 운영하는 한 주민이었다. 그는 손님이 떠난 객실을 정리하다 침대 위에 가지런히 놓인 손편지 한 장을 발견했다며 사진과 함께 기자에게 보내왔다. 편지에는 짧지만 진심 어린 감사가 담겨 있었다.민박집 주인 K씨는 편지를 읽으며 오히려 자신이 더 큰 선물을 받은 기분이었다고 말했다.그가 손님들에게 내놓은 것은 값비싼 음식도, 특별한 서비스도 아니었다. 아침에 텃밭에서 직접 수확한 옥수수와 감자를 삶아 함께 나누어 먹은 것이 전부였다.민박집 주인은 손님들이 맛있게 먹는 모습이 좋았을 뿐인데, 떠난 뒤 이런 편지를 발견하고 한동안 마음이 뭉클했다고 했다.그의 말처럼, 손님은 휴가를 마치고 돌아가면서 가장 먼저 숙소의 시설이나 관광지를 떠올리지 않았다. 텃밭에서 갓 따온 옥수수와 감자를 내밀며 "많이 드세요"라고 웃어 주던 주인의 얼굴을 기억했다.생각해 보면 이런 풍경은 그리 오래전 이야기만은 아니다. 이웃집에서 감자를 캐면 한 바구니를 나누고, 옥수수를 삶으면 아이들 손에 하나씩 쥐여 주던 시절이 있었다. 가진 것이 넉넉해서가 아니라, 함께 나누는 것이 자연스러운 삶의 방식이었다.오늘날 관광은 시설과 가격, 할인 혜택으로 경쟁하는 시대가 됐다. 하지만 여행이 끝난 뒤 오래도록 기억되는 것은 화려한 숙소나 비싼 음식보다 여행지에서 만난 사람의 따뜻한 마음이다. 손님이 남긴 손 편지 한 장은 그 사실을 다시 일깨워 준다.관광의 경쟁력은 결국 사람에게서 시작된다. 친절은 규정으로 만들 수 있지만, 정은 마음에서만 나온다. 지역의 이미지를 바꾸는 것도 거창한 홍보가 아니라 누군가 건네는 따뜻한 말 한마디와 소박한 나눔일지 모른다.바가지요금이 관광지를 떠나게 만든다면, 이런 작은 정은 다시 그곳을 찾게 만든다. 올여름 가장 오래 기억될 여행의 선물은 텃밭에서 막 삶아낸 옥수수와 감자에 담겨 있던 사람의 마음이었다.