불의에 맞선 캄보디아 숲의 수호자들

덧붙이는 글 | 다섯 명의 캄보디아 환경운동가들의 죽음을 추모하는 마음으로 자료를 모으고 글을 쓰다보니, 마음이 숙연해지고 무거워졌다. 나는 과연 불법벌채에 맞서서 목숨을 내놓을 수 있을까. 솔직히 나는 그들처럼 목숨을 걸고 싸울 수 있을지 자신 있게 답하기 어렵다. 그러나 적어도 그들의 이름이 잊히지 않도록 기록할 수는 있다. 이 글은 캄보디아에서 정의를 수호하다 세상을 떠난 다섯 사람에게 바치는 작은 추모이다. 숲을 지키려다 끝내 숲에서 생을 마친 이들의 이름이 오래 기억되기를 바란다.