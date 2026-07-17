[단독] 광주경찰청장, 장윤기 사건 일파만파에도 '휴가 미복귀'

큰사진보기 ▲김영근 광주경찰청장(치안감)이 지난해 8월 신임 경찰관 전입을 환영하는 간담회에서 격려 인사를 하고 있다. ⓒ 광주경찰청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광주지방검찰청 수사관들이 7일 오전 '광주 여고생 살인 사건' 관련 경찰의 공무상비밀누설 및 증거인멸 등 혐의로 광주광산경찰서를 압수수색했다. 사진은 압수수색 현장. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주지방검찰청 수사관이 7일 오전 '광주 여고생 살인 사건' 관련 경찰의 공무상비밀누설 및 증거인멸 등 혐의로 광주광산경찰서를 압수수색한 뒤 기자들의 질문을 받으며 이동하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기